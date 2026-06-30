Το νέο Renault Twingo στην Ελλάδα: Οι τιμές και ο εξοπλισμός του

Η εμπορική πορεία του Renault Twingo ξεκινάει στην Ελλάδα σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού και τιμές που το καθιστούν ένα από τα πιο προσιτά αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς.

Τριάντα και πλέον χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το Renault Twingo επιστρέφει. Διατηρώντας το εμβληματικό, μικροσκοπικό του σχήμα, έρχεται ξανά στο προσκήνιο ως ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην αστική μετακίνηση.

Τιμές και εξοπλισμοί

Το μοντέλο είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού με τιμές που εκκινούν από τα 16.490 ευρώ στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Evolution, συμπεριλαμβάνοντας την επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 ή από τα 14.990 ευρώ, περιλαμβάνοντας επίσης το όφελος απόσυρσης που φτάνει τα 1.500 ευρώ.

Η έκδοση Evolution προσφέρει πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με οπτική και ηχητική προειδοποίηση, cruise control, προβολείς LED και φώτα LED μπροστά και πίσω, air-condition, θερμαινόμενοι/ ηλεκτρικοί καθρέπτες, πίνακα οργάνων 7 ιντσών και οθόνη infotainment 10,1 ιντσών, 2 USB θύρες type C εμπρός & πρίζα 12V, τροχούς 16 ιντσών, καλώδιο φόρτισης mode 3 έως 22 kW, μια πλήρη σουίτα από συστήματα ασφαλείας κ.α.

Η Techno έχει τιμή εκκίνησης τα 19.990 ευρώ (με επιδότηση) ή τα 18.490 ευρώ (με επιδότηση και όφελος απόσυρσης) και προσφέρει επιπλέον: High Beam Assist (αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας φώτων), σύστημα πρόσβασης & εκκίνησης χωρίς κλειδί, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες φώτων & βροχής, αναδιπλούμενους καθρέπτες, σύστημα πολυμέσων openR link 10,1” με σύστημα πλοήγησης, Google built-in & ηχοσύστημα Arkamys Classic με 6 ηχεία, νέες διακοσμήσεις στο εσωτερικό, κολώνα παραθύρου σε χρώμα μαύρο shiny, φιμέ κρύσταλλα στα πίσω πλαϊνά παράθυρα & στο τζάμι πόρτας χώρου αποσκευών, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών κ.α.

Ηλεκτρικό για την πόλη

Πηγή ισχύος είναι ένας ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει 82 ίππους και αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία LFP, με ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh και αυτονομία έως 263 χλμ. (WLTP). Σύμφωνα με τη Renault, η φόρτισή της ολοκληρώνεται σε περίπου 2ώρες και 45 λεπτά σε μονοφασικό wallbox 7,4 kW, ενώ το πακέτο Advanced Charge (έρχεται στάνταρ) επιτρέπει ταχυφόρτιση DC έως 50 kW, με χρόνο για το 15-80% τα 28 λεπτά. Η μέγιστη τελική του ταχύτητα είναι τα 130 χλμ./ώρα.

Επιπλέον, χάρη στη διπλής κατεύθυνσης φόρτιση (V2L και V2G), το νέο Renault Twingo μπορεί να λειτουργήσει και ως φορητή πηγή ρεύματος ή να επιστρέψει ενέργεια στο δίκτυο, μειώνοντας το κόστος χρήσης.

Twingo σε μήκος, Renault σε αισθητική

Το τέταρτης γενιάς Twingo έχει μήκος 3,79 μέτρα και θυμίζει έντονα τον προ-πάππου του, αφού οι δύο γενιές που προηγήθηκαν, δεν ακολούθησαν την ίδια συνταγή. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο με ρετρο-μοντέρνα αισθητική και έντονο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα που εκφράζεται κυρίως μέσα από τα ημικυκλικού σχήματος φωτιστικά σώματα LED και τη «χαμογελαστή» μάσκα του.

Στην καμπίνα, το ταμπλό παραπέμπει σε εκείνο του πρώτου Twingo αλλά το τεχνολογικό επίπεδο έχει ανέβει πολλά σκαλιά. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν δύο οθόνες, μία 7 και 10,1 ιντσών για οδηγό και infotainment αντίστοιχα, με το σύστημα OpenR Link να ενσωματώνει χάρτες, φωνητικό έλεγχο, εφαρμογές και τον ψηφιακό βοηθό “Reno”, ο οποίος τα τελευταία χρόνια προσφέρεται σε όλα τα Renault.

Σημείο κλειδί που απογειώνει την πρακτικότητα στο εσωτερικό του Twingo είναι τα συρόμενα πίσω καθίσματα, επιτρέποντας στον χρήστη να προσφέρει κατά το δοκούν περισσότερο χώρο στους επιβάτες ή στο πορτ-μπαγκάζ, η μέγιστη χωρητικότητα του οποίου φτάνει τα 360 λίτρα.