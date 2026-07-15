Σε νέα τιμή το KGM Tivoli: Από 16.990 ευρώ στην Ελλάδα

Στην τιμή των 16.990 ευρώ, το KGM Tivoli αποτελεί πλέον ένα από τα φθηνότερα μικρά SUV που είναι αυτήν τη στιγμή διαθέσιμα επί ελληνικού έδάφους.

Το KGM Tivoli διατίθεται πλέον στην Ελλάδα σε νέα χαμηλότερη τιμή που ενισχύει τον value for money χαρακτήρα του.

Συγκεκριμένα, το κόστος απόκτησης του μοντέλου ξεκινάει πλέον από 16.990 ευρώ (από 18.000 ευρώ πριν) για τον βενζινοκινητήρα των 135 ίππων στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Business, τιμή που το καθιστά ένα από τα φθηνότερα μοντέλα στην κατηγορία του.

Εμφανισιακά, το μοντέλο υιοθετεί μια ώριμη σχεδιαστική γραμμή, δίχως φουτουριστικές πινελιές, όπως είθισται με τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα.

Έχει μήκος 4.255 χλστ., πλάτος 1.810 χλστ. και ύψος 1.613 χλστ., ενώ το μεταξόνιο των 2.600 χλστ. συνδράμει σε ένα αρκετά ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό, με τη χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ να ανέρχεται σε 423 λτ. και να εκτοξεύεται στα 1.115 λτ. με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Μέσα στην καμπίνα, η εικόνα είναι σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη, ακόμη και από το εισαγωγικό επίπεδο Business που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25’’, οθόνη infotainment 9”, και συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Aut, cruise control, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, πίσω κάμερα HD, ζάντες ελαφρού κράματος 16″, φώτα ημέρας και πίσω φώτα ομίχλης LED, αισθητήρες βροχής, Bluetooth, 6 ηχεία, air-condition και μια πλήρη σουίτα από συστήματα ασφαλείας και υπoβοήθησης οδήγησης.

Το KGM Tivoli προσφέρεται αποκλειστικά με βενζινοκινητές 135 ή 163 ίππων με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο, ενώ προαιρετικά, συνδυάζεται και με σύστημα τετρακίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της KGM.

Η KGM είναι μια εταιρεία με μεγάλη εμπειρία στον χώρο του αυτοκινήτου. Αποτελεί συνέχεια της γνωστής και στην Ελλάδα κορεατικής SsangYong και η ιστορία της ξεκινά το 1954. Με 70 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή οχημάτων και βάση της την Νότιο Κορέα, η KGM συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται διαρκώς και πλέον, εισάγεται στην Ελλάδα από την «Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.»