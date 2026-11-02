Σε νέα τιμή το Nissan Qashqai με τους 158 ίππους – Κάτω από 26.500 ευρώ

To Nissan Qashqai συνεχίζει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με αρχική τιμή τα 26.490 ευρώ, η οποία αφορά τον ήπια υβριδικό κινητήρα των 158 ίππων.

Το Nissan Qashqai είναι ένα μοντέλο που δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει καθιερωθεί εδώ και καιρό ως το απόλυτο σημείο αναφοράς στην κατηγορία των C-SUV. Η επιτυχία του βασίζεται στον εξαιρετικό συνδυασμό πρακτικότητας, άνεσης και αποδοτικών εξηλεκτρισμένων κινητήρων.

Αυτή τη στιγμή, η απόκτηση του δημοφιλούς SUV της Nissan γίνεται ακόμα πιο ελκυστική, καθώς διατίθεται με αρχική τιμή από 26.490 ευρώ, χάρη σε σημαντικές εκπτώσεις που αγγίζουν έως και τα 5.100 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βασική τιμή των 26.490 ευρώ δεν αφορά κάποια «φτωχή» έκδοση, αλλά ένα επαρκώς εξοπλισμένο οικογενειακό αυτοκίνητο που καλύπτει απόλυτα όλες τις σύγχρονες ανάγκες.

Η άνεση σε πρώτο πλάνο

Το εσωτερικό του Nissan Qashqai κινείται σε premium μονοπάτια και ξεχωρίζει τα ποιοτικά υλικά κατασκευής και την άψογη συναρμογή του, ενώ παράλληλα το ψηφιακό του προφίλ κινείται σε υψηλό επίπεδο.

Χωροταξικά, η καμπίνα είναι γενναιόδωρη και επιτρέπει την μεταφορά 3 επιβατών κανονικού αναστήματος στις πίσω θέσεις, χάρη στο περιορισμένο μέγεθος του κεντρικού τούνελ μετάδοσης. Όσον αφορά το πορτ-μπαγκάζ, η χωρητικότητα φτάνει τα 504 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί έως και τα 1.447 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Ήπια υβριδικό με 158 ίππους

Με την ήπια υβριδική έκδοση των 140 ίππων να οδεύει προς κατάργηση, στη βάση της γκάμας τοποθετείται πλέον ο 1,33 λίτρων κινητήρας που συνεπικουρείται επίσης από 12βολτο mild-hybrid σύστημα, αποδίδοντας 158 ίππους.

Ο κινητήρας συνεργάζεται είτε με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων προσφέροντας 260 Nm ροπής, είτε με αυτόματη μετάδοση Xtronic (270 Nm ροπής), με την τιμή εκκίνησης σε αυτήν την περίπτωση να αυξάνεται στα 28.990 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: Οδηγός Nissan Qashqai έκανε 402.000 km σε 9 χρόνια – Τι ζημιά έβγαλε το αυτοκίνητο;

Η μέση εργοστασιακή κατανάλωση που ανακοινώνει η ιαπωνική φίρμα είναι 6,3 λτ./100 χλμ., ενώ όσον αφορά τις επιδόσεις, το σπριντ μέχρι τα 100 χλμ./ώρα πετυχαίνεται σε 9,5 δευτερόλεπτα στην έκδοση με το χειροκίνητο κιβώτιο και σε 9,2 δευτερόλεπτα με το αυτόματο.

Τι περιλαμβάνει το εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Unique

Η τιμή των 26.490 ευρώ αφορά το εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Unique το οποίο είναι αρκετά πλούσιο και περιλαμβάνει: οθόνη αφής 12,3 ιντσών που συνδέεται Android Auto & Apple CarPlay, ασύρματα με προβολείς ομίχλης LED και ίδιας τεχνολογίας φώτα μπροστά και πίσω, αισθητήρα φωτός, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών (με ρεζέρβα), αυτόματο κλιματισμό 2-ζωνών, μια θύρα USB-C, 6 ηχεία, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους, αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους καθρέπτες, αισθητήρα βροχής, έξυπνο κλειδί με λειτουργία αυτόματου κλειδώματος/ξεκλειδώματος, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω και κάμερα οπισθοπορείας.