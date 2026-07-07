Seat και Cupra: Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για μεγαλύτερη ευελιξία

Η Τεχνοκάρ σε συνεργασία με την Volkswagen Financial Services καθιστούν ευκολότερη την απόκτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου.

Νέα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα για όλα τα νέα μοντέλα Seat και Cupra προσφέρει η Τεχνοκάρ σε συνεργασία με τη Volkswagen Financial Services, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στον πελάτη και διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την απόκτηση ενός νέου αυτοκινήτου.

Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα που είναι πλέον διαθέσιμα με ανταγωνιστικούς όρους, προνομιακά επιτόκια και με πολλαπλές επιλογές από την πλευρά του πελάτη στη λήξη της διάρκειάς τους για τις περιπτώσεις των προγραμμάτων Balloon, είναι τα ακόλουθα:

Auto Credit (Balloon) με επιτόκιο 4,9% για διάρκεια 36 μηνών.

Auto Credit (Balloon) με επιτόκιο 5,9% για διάρκεια 48 μηνών.

Classic Credit με επιτόκιο 6,9% για διάρκεια έως 72 μήνες.

Ακολουθούν δύο ενδεικτικά παραδείγματα χρηματοδότησης Auto Credit (Ballon):

Seat Ibiza 1.0 80 PS Business Διάρκεια: 48 μήνες Επιτόκιο: 5,9% Προκαταβολή: 30% Δόση: 139 ευρώ / μήνα



Cupra Formentor 1.5 150 PS DSG MHEV Διάρκεια: 48 μήνες Επιτόκιο: 5,9% Προκαταβολή: 30% Δόση: 279 ευρώ / μήνα



Οι μάρκες Seat και Cupra προσφέρουν μια σύγχρονη γκάμα μοντέλων που συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, τεχνολογία αιχμής, υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας κατασκευής.