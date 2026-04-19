Σκληρή μάχη για πέντε: Tα αυτοκίνητα που αγωνίζονται για την πρωτιά στην Ελλάδα

Τέσσερα μικρά SUV και ένας εκπρόσωπος από το B-segment βρίσκονται στις 5 πρώτες θέσεις των πωλήσεων στην Ελλάδα ύστερα από τους πρώτους τρεις μήνες.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές περιόδους των τελευταίων ετών, με τις κορυφαίες θέσεις των πωλήσεων να αλλάζουν χέρια σχεδόν κάθε μήνα. Πέντε μοντέλα ξεχωρίζουν και δίνουν μια πραγματική «μάχη σώμα με σώμα» για την κορυφή, αντανακλώντας όχι μόνο τις προτιμήσεις των οδηγών αλλά και τις νέες τάσεις στην αυτοκίνηση.

Ποια είναι τα αυτοκίνητα που κερδίζουν την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού μετά τους πρώτους τρεις μήνες (Ιανουάριος-Μάρτιος) του 2026;

1. Citroen C3 με 1.693 πωλήσεις

Στην πρώτη θέση στην λίστα με τα πιο δημοφιλή μοντέλα της αγοράς μετά το πρώτο τρίμηνο του 2026 βρίσκεται το Citroen C3. Η βασική έκδοση You! κοστίζει 17.300 ευρώ (με προσφορά) και εξοπλίζεται με τον γνωστό 1,2 PureTech βενζινοκινητήρα των 100 ίππων, σε συνδυασμό με 6άρι μηχανικό κιβώτιο. Παράλληλα, διατίθεται και σε 48V υβριδική έκδοση (από 22.500 ευρώ) και ως αμιγώς ηλεκτρικό με μπαταρία LFP 30 kWh.

2. Toyota Yaris Cross με 1.687 πωλήσεις

Το Toyota Yaris Cross , το μοντέλο που σημείωσε τις περισσότερες πωλήσεις το 2025, συνεχίζει να συγκεντρώνει πολλές προτιμήσεις στην Ελλάδα. Μετά από τρεις μήνες εμπορικής πορείας το 2026, βρίσκεται στη δεύτερη θέση, προσεκλύοντας τους καταναλωτές χάρη στο τρίπτυχο: χαμηλή κατανάλωση, ανταγωνιστική τιμή και μεγάλη εγγύηση.

Το υβριδικό του σύστημα αποδίδει 116 PS (υπάρχει και έκδοση 130 PS), με 3κύλινδρο 1.500άρη κινητήρα βενζίνης, πλαισιωμένο από δύο ηλεκτρομοτέρ – ένα εκ των οποίων λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας. Το Toyota Yaris Cross κοστίζει από 24.120 ευρώ.

3. Peugeot 2008 με 1.421 πωλήσεις

Ο εκπρόσωπος της Peugeot στην κατηγορία των μικρών SUV συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις επί ελληνικού έδαφους. Στη βάση της γκάμας τοποθετείται η αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση με τον 3κύλινδρο 1.200άρη κινητήρα PureTech απόδοσης 100 PS/205 Nm ο οποίος συνδυάζεται με 6άρι μηχανικό κιβώτιο με τιμή από 20.900 ευρώ.

Τον ίδιο κινητήρα φέρει και η 48βολτη υβριδική έκδοση (από 22.900 ευρώ), συνολικής απόδοσης 110 ίππων, ενώ το μοντέλο απευθύνεται και στους φίλους της μηδενικών ρύπων κινητικότητας.

4. Opel Corsa με 1.366 πωλήσεις

Το Opel Corsa είναι το μοναδικό μη-SUV που βρίσκεται μέσα στην πρώτη πεντάδα με τα πιο δημοφιλή μοντέλα στην Ελλάδα μετά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026. Το βενζινοκίνητο Corsa (από 18.600 ευρώ) ενσωματώνει έναν υπερτροφοδοτούμενο 1.200άρη κινητήρα βενζίνης ο οποίος αποδίδει 100 ίππους και 205 Nm ροπής, ενώ συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων.

Από 21.200 ευρώ κοστίζει η ήπια υβριδική έκδοση των 110 ίππων με αυτόματο κιβώτιο στο ίδιο εξοπλιστικό επίπεδο, ενώ το ηλεκτρικό κοστίζει από 24.700 ευρώ, προσφέροντας αυτονομία που φτάνει τα 357 χιλιόμετρα.

5. Suzuki Vitara με 1.228 πωλήσεις

Την πρώτη πεντάδα κλείνει το Suzuki Vitara, το οποίο ξεχωρίζει για την ευχρηστία, την αξιοπιστία και τις δυνατότητές του εκτός δρόμου, ειδικά στις εκδόσεις με τετρακίνηση. Διατίθεται αποκλειστικά με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V, βασισμένο σε έναν κινητήρα 1,4 λίτρων BoosterJet με ισχύ 110 ίππων. Η βασική έκδοση με κίνηση στους εμπρός τροχούς έχει τιμή εκκίνησης τα 20.580 ευρώ.