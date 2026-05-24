Skoda: Διαθέσιμα με επιτόκιο 3,9% τα Fabia, Kamiq και Elroq

Τρία μοντέλα της Skoda, τα Fabia, Kamiq και Elroq, γίνονται τώρα διαθέσιμα με χαμηλό επιτόκιο 3,9 και παράλληλα προσφέρονται με το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN, το οποίο προσφέρει κάλυψη έως 10 ετών.

Η Skoda καθιστά πιο προσιτή την απόκτηση των μοντέλων Fabia, Kamiq και Elroq στην Ελλάδα, λανσάροντας ένα ανταγωνιστικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο μόλις 3,9%.

Η προσφορά αυτή απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρικούς πελάτες και καλύπτει όλα τα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα των συγκεκριμένων σειρών. Το προνομιακό αυτό επιτόκιο ισχύει για αγορές που θα γίνουν έως και τις 30 Ιουνίου 2026, πάντα υπό την προϋπόθεση των όρων του προγράμματος.

Η νέα ενέργεια εντάσσεται στη συνολική εμπορική επανατοποθέτηση της Skoda, η οποία εστιάζει στη σχέση αξίας–τιμής, στον πλουσιότερο εξοπλισμό και σε μια πιο ξεκάθαρη πρόταση για τον σύγχρονο οδηγό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Skoda έχει ήδη προχωρήσει σε ουσιαστική αναβάθμιση της εμπορικής παρουσίας μοντέλων όπως τα Fabia, Kamiq και Scala, μέσα από νέες εκδόσεις, όπως η Selection Plus, με ενισχυμένο βασικό εξοπλισμό και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τοποθέτηση στις κατηγορίες τους.

Τρία μοντέλα για διαφορετικές ανάγκες

Στο επίκεντρο της νέας χρηματοδοτικής δυνατότητας βρίσκονται τρία μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές, αλλά ιδιαίτερα σημαντικές ανάγκες της αγοράς. Το Fabia αποτελεί την πιο προσιτή είσοδο στον κόσμο της Skoda, προσφέροντας compact διαστάσεις, ευελιξία στην πόλη, χαμηλό κόστος χρήσης και την πρακτικότητα που χαρακτηρίζει τη μάρκα.

Το Kamiq εκφράζει τη δυναμική παρουσία της Skoda στην κατηγορία των αστικών SUV, μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της ελληνικής αγοράς. Συνδυάζει υπερυψωμένη θέση οδήγησης, άνετους χώρους, ευελιξία στις καθημερινές μετακινήσεις και πλούσιο εξοπλισμό, διατηρώντας παράλληλα τις compact διαστάσεις που το καθιστούν πρακτικό στην πόλη.

Το Elroq, από την πλευρά του, σηματοδοτεί τη νέα ηλεκτρική εποχή της Skoda, φέρνοντας την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα σε ένα πιο προσιτό και πρακτικό SUV πακέτο.

Παράλληλα, η συνολική αξία ιδιοκτησίας ενισχύεται περαιτέρω μέσα από το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN, το οποίο προσφέρει κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Η κάλυψη ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και της τυχόν επέκτασής της, ενώ ανανεώνεται για δύο έτη ή 30.000 χλμ. με την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda.