Skoda Kamiq: Διαθέσιμο με 130 ευρώ/μήνα και όφελος 2.000 ευρώ 

H νέα προσφορά της Skoda για το Kamiq περιλαμβάνει δόση από 130 ευρώ το μήνα και όφελος 2.000 ευρώ για περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Το Skoda Kamiq διατίθεται με μια νέα, ιδιαίτερα ελκυστική εμπορική πρόταση, που κάνει την απόκτησή του πιο εύκολη και προσιτή. Πιο συγκεκριμένα, το Kamiq μπορεί να αποκτηθεί με μηνιαία δόση από 130 ευρώ τον μήνα, ενώ για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων προσφέρεται επιπλέον όφελος 2.000 ευρώ

Παράλληλα, κάθε Kamiq συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει 4 χρόνια εγγύηση, 3 χρόνια service και 3 χρόνια ασφάλεια.

Το Kamiq ξεχωρίζει για τους άνετους χώρους του για επιβάτες και αποσκευές, την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία της Skoda, καθώς και τις πρακτικές λύσεις Simply Clever που διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας και συνδεσιμότητας δημιουργούν ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον οδήγησης, ιδανικό τόσο για τις μετακινήσεις στην πόλη όσο και για ταξίδια, αναδεικνύοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Σε νέα έκδοση Selection Plus

Παράλληλα, το Kamiq ενισχύει την πρότασή του και σε επίπεδο διαθέσιμων εκδόσεων, με τη νέα έκδοση Selection Plus. Η νέα έκδοση έρχεται να καλύψει τον πυρήνα της ζήτησης, προσφέροντας αυξημένο επίπεδο τεχνολογίας, ασφάλειας και άνεσης.

Διατίθεται σε κινητήρες 1,0 και 1,5 λίτρων με 116 και 150 PS αντίστοιχα, προσφέροντας πλούσιο εξοπλισμό που μέχρι πρότινος συναντούσε κανείς σε ανώτερες εκδόσεις.