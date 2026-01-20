Skoda Karoq: Φθηνότερο κατά 3.250 ευρώ και με νέα έκδοση εξοπλισμού

Το τσεχικό C-SUV πλέον είναι διαθέσιμο και στην έκδοση Selection Plus, ενώ η εισαγωγική Selection είναι πιο προσιτή κατά 3.250 ευρώ.

Στην ανανέωση της γκάμας του Karoq στην ελληνική αγορά προχώρησε η Skoda, παρουσιάζοντας τη νέα έκδοση Selection Plus που επιτρέπει στο μοντέλο να επαναδιαπραγματευτεί τη θέση του στην κατηγορία των οικογενειακών SUV.

Στο πλαίσιο της νέας εμπορικής στρατηγικής, η γκάμα εκδόσεων του Karoq επανατοποθετείται και διαρθρώνεται πλέον σε τρεις επιλογές: Selection, Selection Plus και Sportline, προσφέροντας ξεκάθαρη διαφοροποίηση και μεγαλύτερη αξία για τον πελάτη.

Η νέα έκδοση Selection Plus έρχεται να καλύψει τον πυρήνα της ζήτησης, προσφέροντας αυξημένο επίπεδο τεχνολογίας, ασφάλειας και άνεσης. Διατίθεται με τον κινητήρα 1,5 TSI 150 PS και ξεκινά από 31.650 ευρώ, προσφέροντας πλούσιο εξοπλισμό που μέχρι πρότινος συναντούσε κανείς σε ανώτερες εκδόσεις.

Αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και σύγχρονες τεχνολογίες άνεσης και συνδεσιμότητας, όπως Adaptive Cruise Control, προβολείς LED Matrix, Side Assist, Virtual Cockpit 10’’, σύστημα Infotainment 9,2’’ με πλοήγηση και Phone Box (ασύρματη φόρτιση), καθώς και premium ηχοσύστημα Canton (10 ηχεία και ψηφιακός ενισχυτής).

Το νέο Skoda Karoq Selection Plus είναι ήδη διαθέσιμο στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, η έκδοση Selection παραμένει στη γκάμα ως η εισαγωγική πρόταση, με νέα τιμή εκκίνησης 27.650 ευρώ, μειωμένη κατά 3.250 ευρώ, διατηρώντας τον υπάρχοντα εξοπλισμό της και ενισχύοντας την προσβασιμότητα του μοντέλου σε ευρύτερο κοινό.

Το Skoda Karoq εστιάζει στην πρακτικότητα και την ευρυχωρία, με χώρο αποσκευών 521 λίτρων, που φτάνει έως 1.630 λίτρα με πλήρως αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα.