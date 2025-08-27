Skoda: Τρίτη κορυφαία μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη

Οι ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις ξεπέρασαν το 22,8% των παραδόσεων, καταδεικνύοντας την έμφαση που δίνει η μάρκα στη μετάβαση στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.

Με 509.400 παγκόσμιες παραδόσεις οχημάτων (+13,6%) έκλεισε η Skoda το πρώτο 6μηνο του 2025, ενώ κατέκτησε την 3η θέση σε επίπεδο πωλήσεων στην Ευρώπη (ΕΕ-27, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία).

Με έσοδα που ανήλθαν σε 15,07 δισ. ευρώ (+10,4%) και λειτουργικά κέρδη 1,285 δισ. ευρώ (+11,8%), η μάρκα αποδεικνύει τη σταθερά ισχυρή της κερδοφορία με περιθώριο 8,5%.

Στην Ευρώπη, οι ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις ξεπέρασαν το 22,8% των παραδόσεων, αποδεικνύοντας ότι η μάρκα οδηγεί με συνέπεια τη μετάβαση στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.

Τα ολοκαίνουργια Enyaq και Elroq ξεχώρισαν στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η νέα plug-in hybrid έκδοση του Kodiaq προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χλμ.

Η Skoda συνεχίζει να επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία, με κορυφαίες επιδόσεις στην Ινδία (+107,7% με το νέο Kylaq) και τη στρατηγική είσοδο στο Βιετνάμ με το Kushaq, ενισχύοντας τον ρόλο της ως παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η ανάπτυξη αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της μάρκας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις αγορές της Ασίας, της Βόρειας Αφρικής και της ASEAN.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δήλωσε: «Η Skoda αποδεικνύει ότι μπορεί να συνδυάζει κερδοφορία, τεχνολογική καινοτομία και διεθνή ανάπτυξη. Το γεγονός ότι κατακτήσαμε την 3η θέση στην Ευρώπη μέσα σε λίγα χρόνια, αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των πελατών και τη δύναμη του brand. Συνεχίζουμε με αφοσίωση στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας ελευθερία επιλογής και premium εμπειρία οδήγησης σε κάθε οδηγό».

Με παρουσία σχεδόν σε 100 αγορές και παραγωγικές βάσεις στην Ευρώπη και την Ασία, η Skoda εξελίσσεται σε μια παγκόσμια δύναμη κινητικότητας, ισορροπώντας ανάμεσα στη βιωσιμότητα, την τεχνολογία αιχμής και την καθημερινή οδηγική απόλαυση, αναφέρει η εταιρεία.