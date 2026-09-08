Skoda ZEN: 10ετής εγγύηση για ξέγνοιαστα χιλιόμετρα

Με κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., το πρόγραμμα Skoda ZEN που προσφέρει σήμερα η ελληνική αντιπροσωπεία για νέους και υφιστάμενους πελάτες προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα στην εμπειρία ιδιοκτησίας.

Η αγορά ενός αυτοκινήτου δεν ολοκληρώνεται τη στιγμή που παραλαμβάνει κανείς τα κλειδιά, καθώς από εκεί και μετά ξεκινά μια σχέση που συνήθως διαρκεί πολλά χρόνια, στην οποία η αξιοπιστία, η σωστή συντήρηση και η υποστήριξη του οχήματος αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Σε αυτό ακριβώς το κομμάτι έρχεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σήμερα το πρόγραμμα Skoda ZEN, προσφέροντας τόσο στους νέους όσο και στους υφιστάμενους ιδιοκτήτες Skoda τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη κάλυψη που φτάνει έως και τα 10 χρόνια ή τα 150.000 χλμ.

Το πρόγραμμα Skoda ZEN έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στους ιδιοκτήτες μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση σε βάθος χρόνου, με την κάλυψη να συνεχίζεται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και τυχόν επέκτασής της. Η συνολική διάρκεια μπορεί να φτάσει έως τα 10 χρόνια ή τα 150.000 χλμ. από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με το όριο που θα συμπληρωθεί πρώτο να καθορίζει τη λήξη της κάλυψης.

Η φιλοσοφία του Skoda ZEN βασίζεται σε μια απλή αλλά ουσιαστική σχέση: η μακροχρόνια κάλυψη συνδέεται άμεσα με τη σωστή και προβλεπόμενη συντήρηση του αυτοκινήτου. Για να παραμένει, λοιπόν, ενεργή, το όχημα θα πρέπει να συντηρείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda. Κάθε προγραμματισμένο service σε αυτό ενεργοποιεί αυτόματα τη νέα περίοδο κάλυψης διάρκειας δύο ετών ή 30.000 χλμ. Με αυτόν τον τρόπο, η κάλυψη ανανεώνεται σταδιακά, μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 10 ετών ή των 150.000 χλμ.

Πέρα, λοιπόν, από την ίδια την εγγύηση, το πρόγραμμα δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο συντήρησης για το αυτοκίνητο, με το αγαπημένο σας Skoda να παραμένει πάντοτε υπό την παρακολούθηση εξειδικευμένων τεχνικών, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ανταλλακτικά που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση για νέους και υφιστάμενους πελάτες Skoda

Για τον ιδιοκτήτη η αξία μιας τέτοιας εγγύησης γίνεται περισσότερο αντιληπτή όσο περνούν τα χρόνια. Η καθημερινή χρήση ενός αυτοκινήτου συνοδεύεται από τη φυσιολογική ανάγκη για συντήρηση, αλλά και από την αβεβαιότητα που μπορεί να δημιουργήσει ένα απρόοπτο, εκτός της αρχικής περιόδου εγγύησης. Το Skoda ZEN έρχεται να εξαλείψει αυτή την αβεβαιότητα, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας για σημαντικά μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος. Παράλληλα, η σύνδεση με το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο σημαίνει ότι η συντήρηση πραγματοποιείται με βάση τις διαδικασίες και τα πρότυπα που έχει ορίσει ο κατασκευαστής.

Αυτή είναι μια προσέγγιση που ταιριάζει ιδανικά στη γενικότερη φιλοσοφία της Skoda, όπου η πρακτικότητα δεν περιορίζεται στους χώρους, στον εξοπλισμό ή στις λύσεις Simply Clever. Επεκτείνεται και στην ίδια την εμπειρία ιδιοκτησίας.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα για την αξία του αυτοκινήτου

Η μακροχρόνια κάλυψη που προσφέρει το Skoda ZEN σε νέους και υφιστάμενους πελάτες μέσα από το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Service Skoda δεν περιορίζεται μόνο την καθημερινή χρήση. Μπορεί να λειτουργήσει θετικά και ως προς την αξία του αυτοκινήτου σε βάθος χρόνου, καθώς ένα Skoda με «τεκμηριωμένο» ιστορικό συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της εταιρείας αποκτά αυτομάτως ένα επιπλέον άσσο στο μανίκι του.

Όλα τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή όπου το συνολικό κόστος χρήσης και η προβλεψιμότητα των εξόδων αποτελούν ολοένα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή αυτοκινήτου. Άλλωστε, η αξία ενός αυτοκινήτου δεν εξαντλείται στην τιμή αγοράς του, αλλά περιλαμβάνει όλα όσα συνοδεύουν την ιδιοκτησία του στα χρόνια που ακολουθούν.

Με το Skoda ZEN, η Skoda επιχειρεί να κάνει αυτή την εμπειρία πιο σίγουρη και αξιόπιστη για τους οδηγούς.

Η φροντίδα δεν αφορά μόνο τα καινούργια Skoda. Το Skoda ZEN δίνει και στους υφιστάμενους κατόχους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να απολαμβάνουν μακροχρόνια κάλυψη, μέσα από το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Service Skoda