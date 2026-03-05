Στην Ελλάδα τα Ford Puma και Kuga BlueCruise – Οδήγηση χωρίς χέρια (+τιμές)

Οι BlueCruise εκδόσεις των δύο SUV επιτρέπουν την οδήγηση χωρίς χέρια, αλλά με τα μάτια στον δρόμο, στον αυτοκινητόδρομο.

Η Ford διευρύνει την γκάμα των δημοφιλών SUV της, Puma και Kuga, με τις εκδόσεις BlueCruise, που προσφέρουν δυνατότητα hands-free οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο, ως στάνταρ χαρακτηριστικό.

Αμφότερα τα μοντέλα διαθέτουν στον βασικό τους εξοπλισμό το Driver Assistance Pack, με τη λειτουργικότητα του συστήματος BlueCruise να είναι διαθέσιμη χωρίς συνδρομή. Οι πελάτες μπορούν έτσι να απολαύσουν την οδήγηση των δύο μοντέλων «με ελεύθερα χέρια και μάτια στο δρόμο» σε εγκεκριμένες Μπλε Ζώνες (Blue Zones), οι οποίες καλύπτουν πάνω από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων σε 16 ευρωπαϊκές αγορές.

Ξεχωριστή εμφάνιση, ευφυής τεχνολογία

Οι νέες εκδόσεις BlueCruise διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες στην γκάμα, χάρη σε μοναδικές σχεδιαστικές πινελιές τόσο στις εξωτερικές όσο και στις εσωτερικές επιφάνειες, αντικατοπτρίζοντας τις προηγμένες τεχνολογίες τους.

Το αποκλειστικό χρώμα Vapor Blue συμπληρώνεται από μαύρη οροφή και μαύρα καλύμματα καθρεπτών, ενώ οι μοναδικές μαύρες ζάντες αλουμινίου είναι 18 ιντσών για το Puma και 19 ιντσών για το Kuga. Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν τα ανάγλυφα ένθετα στα καθίσματα, καθώς και λεπτομέρειες στο χρώμα Nordic Blue.

Για την περαιτέρω βελτίωση της οδηγικής εμπειρίας, το Connected Navigation περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό των δύο μοντέλων χωρίς να απαιτείται συνδρομή. Στην πράξη το σύστημα αυτό αξιοποιεί δεδομένα που βασίζονται στο cloud έτσι ώστε να παρέχει ενημερώσεις κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση και να φτάνουν στον προορισμό τους ακόμα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Το Puma BlueCruise διατίθεται με βενζινοκινητήρα EcoBoost και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ το Kuga BlueCruise διατίθεται ως plug-in υβριδικό (PHEV) ή πλήρως υβριδικό (FHEV), με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Η τιμή του Puma BlueCruise (125 PS) ανέρχεται σε 34.382 ευρώ και του Kuga σε 49.065 ευρώ για την έκδοση FHEV 180 PS και 58.270 ευρώ για το PHEV 243 PS.

Οι εκδόσεις Puma και Kuga BlueCruise είναι ήδη διαθέσιμες για παραγγελία, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στη χώρα μας στο τέλος Μάϊου.