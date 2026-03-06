Στην Ελλάδα τα νέα Suzuki Vitara και S-Cross Special Edition (+τιμές)

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία ενισχύει την ελκυστικότητα των δύο δημοφιλών SUV της, λανσάροντας την έκδοση “Special Edition”.

Η Suzuki διευρύνει την γκάμα των Vitara και S-Cross με τις νέες εκδόσεις “Special Edition”, που φέρουν ακόμα πιο δυναμικό προφίλ μέσω στοχευμένων σχεδιαστικών παρεμβάσεων.

Οι νέες εκδόσεις βασίζονται στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού GLX και διατίθενται τόσο σε δικίνητες όσο και σε τετρακίνητες εκδόσεις (μόνο στο Vitara), με δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου ή αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων (6AT).

Στο Vitara η έκδοση Special Edition σηματοδοτεί την παρουσία στον βασικό εξοπλισμό συνδυασμού διχρωμίας με μαύρη οροφή (Cosmic Black Pearl Metallic), με το μοντέλο να φέρει, επίσης, μαύρες ράγες οροφής, μαύρο κάλυμμα των εξωτερικών καθρεφτών, μαύρες ζάντες αλουμινίου 17”, καθώς και μαύρες διακοσμητικές λεπτομέρειες στο πίσω μέρος.

Το μαύρο έχει έντονη παρουσία και στο S-Cross Special Edition, και συγκεκριμένα στις ράγες οροφής, τους καθρέπτες, τις λαβές των θυρών, τις ζάντες αλουμινίου 17”. Σε αντίθεση με το Vitara, το S-Cross Special Edition προσφέρεται αποκλειστικά σε μονόχρωμο αμάξωμα, ενώ ενσωματώνονται και εμπρός προβολείς ομίχλης LED.

Όπως ανακοινώνει η Suzuki, στο εσωτερικό έχει δοθεί έμφαση στη δημιουργία μιας πιο εκλεπτυσμένης και δυναμικής ατμόσφαιρας με μαύρες διακοσμητικές λεπτομέρειες στην κεντρική κονσόλα, τις επενδύσεις των θυρών και το ταμπλό. Αυτές συνδυάζονται με πορτοκαλί ραφές στα καθίσματα, το τιμόνι και στον μοχλό επιλογής ταχυτήτων.

Βασισμένες στο επίπεδο εξοπλισμού GLX, οι εκδόσεις Special Edition φέρουν πλήρες πακέτο άνεσης και ασφαλείας που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- Full LED φώτα, οθόνη πολυμέσων 9” με σύστημα πλοήγησης, Adaptive Cruise Control, σύστημα Dual Sensor Brake Support II με ανίχνευση οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων, σύστημα διατήρησης λωρίδας, σύστημα αναγνώρισης τυφλού σημείου, καθώς και κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες παρκαρίσματος.

Τον σύγχρονο χαρακτήρα των μοντέλων αναδεικνύει και η χρωματική παλέτα που περιλαμβάνει επιλογές όπως τα Savanna Ivory, Sphere Blue, Ice Grayish Blue και Titan Dark Gray.

Υπενθυμίζεται ότι τα Suzuki Vitara και S-Cross ενσωματώνουν 1.400άρη βενζινοκινητήρα BoosterJet 48V SHVS με απόδοση 110 PS που συνδυάζεται με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ προαιρετικά διατίθεται και η τεχνολογία τετρακίνησης AllGrip.

Οι τιμές του Vitara Special Edition ξεκινούν από 26.680 ευρώ για την έκδοση 1.4 GLX 2WD. Αντίστοιχα, το S-Cross Special Edition διατίθεται από 27.480 ευρώ για την έκδοση 1.4 GLX 2WD, χωρίς να υφίσταται επιλογή τετρακίνησης.

Οι εκδόσεις συνοδεύονται από 5 χρόνια εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια ή 200.000 χλμ. μέσω του προγράμματος Suzuki Care+.