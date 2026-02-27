Στην Ελλάδα το 7θέσιο Tesla Model Y – Πόσο κοστίζει

Το Model Υ με τις τρεις σειρές καθισμάτων είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά για παραγγελία, με τις πρώτες παραδόσεις να είναι προγραμματισμένες για τον προσεχή Απρίλιο.

Στην παρουσίαση της 7θέσιας έκδοσης του Model Y προχώρησε η Tesla, διευρύνοντας περαιτέρω την γκάμα του δημοφιλούς SUV της. Η συγκεκριμένη έκδοση συνδυάζεται αποκλειστικά με το Model Y Premium Long Range με τετρακίνηση, έχοντας τη δυνατότητα να διανύσει με μια φόρτιση έως και 600 χλμ. (WLTP).

To 7θέσιο Model Y φέρει τρίτη σειρά με δύο πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα στραμμένα προς τα εμπρός. Με αυτό τον τρόπο διαθέτει την ευελιξία να φιλοξενεί περισσότερους επιβάτες όταν απαιτείται, ενώ παράλληλα προσφέρει κορυφαία στην κατηγορία του χωρητικότητα φορτίου (2.094 λίτρα), μόλις αναδιπλωθούν τα καθίσματα.

Όπως αναφέρει η Tesla, η πρόσβαση στην τρίτη σειρά είναι εύκολη χάρη στα κουμπιά εισόδου στη ράχη κάθε εξωτερικού καθίσματος της δεύτερης σειράς. Όταν πατηθούν, η δεύτερη σειρά «γλιστρά» προς τα εμπρός και αναδιπλώνεται, επιτρέποντας εύκολη είσοδο και έξοδο από το όχημα.

Με χώρο αποθήκευσης κάτω από το μπροστινό καπό (frunk) 116 λίτρων και πορτμπαγκάζ 381 λίτρων, ακόμα και με όλες τις θέσεις κατειλημμένες μπορούν να χωρέσουν δύο βαλίτσες στον χώρο αποσκευών και ισάριθμες μεγάλες τσάντες στο εμπρός καπό. Επίσης, όταν η τρίτη σειρά αναδιπλωθεί πλήρως, υπάρχουν 894 λίτρα διαθέσιμα για εύκολη τοποθέτηση καροτσιών, ποδηλάτων, αναδιπλούμενων κρεβατιών κ.ά.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει περιμετρικό φωτισμό περιβάλλοντος που συνδυάζεται με απαλό φινίρισμα, οθόνη αφής 16” και υψηλής άνεσης αεριζόμενα και θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα.

Οι επιβάτες της δεύτερης σειράς έχουν μπροστά τους οθόνη αφής 8’’ για ψυχαγωγία, παιχνίδια και πρόσθετα χειριστήρια καμπίνας. Χάρη στη συμβατότητα με Bluetooth, μπορούν να κάνουν σύζευξη ακουστικών ξεχωριστά, για να παρακολουθούν τις αγαπημένες τους ταινίες ή σειρές στη διαδρομή, παρέχοντας μια ιδανική λύση για διασκέδαση των παιδιών στα μακρινά ταξίδια.

Η πανοραμική γυάλινη οροφή προσφέρει μια ανοιχτή, ευρεία θέα του περιβάλλοντος χώρου, ενώ υπάρχει και ισχυρό ηχοσύστημα — με 15 ηχεία και 1 subwoofer.

Το 7θέσιο Model Y Premium Long Range με τετρακίνηση είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα στην τιμή των 55.490 ευρώ. Ενσωματώνει αυτόματο πιλότο και είναι έτοιμο για πλήρη αυτόματη οδήγηση (με επίβλεψη), η οποία θα ενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως στα αντίστοιχα οχήματα μόλις εγκριθεί από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές.

Κατασκευάζεται στη Γερμανία, στο εργοστάσιο Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg για την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο του 2026.