Στην Ελλάδα το BYD Atto 2 με την αυτονομία των 430 χλμ. (+τιμή)

Το μικρό SUV της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας λανσάρεται στην έκδοση Comfort, με αυξημένη αυτονομία και προηγμένες τεχνολογίες.

Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά είναι το BYD Atto 2 στην έκδοση Comfort, που συνδυάζει μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας, αυξημένη αυτονομία και αναβαθμισμένο πακέτο εξοπλισμού άνεσης και ασφαλείας.

Το μοντέλο βασίζεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική e-Platform 3.0 και εξοπλίζεται με Blade Battery 64,8 kWh, προσφέροντας αυτονομία 430 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο (WLTP) και πάνω από 600 χλμ. εντός της πόλης. Ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 204 ίππων (150 kW) και ροπής 310 Nm εξασφαλίζει δυναμικές επιδόσεις, με επιτάχυνση 0–100 χλμ/ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 160 χλμ./ώρα.

Η νέα έκδοση ξεχωρίζει για τις βελτιωμένες δυνατότητες φόρτισης. Η DC ταχεία φόρτιση είναι 155 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% σε 80% σε μόλις 19 λεπτά, ενώ με τον στάνταρ τριφασικό φορτιστή AC 11 kW εξασφαλίζεται πλήρης φόρτιση σε λίγο πάνω από 7 ώρες.

Η έκδοση Comfort έρχεται με αλλαγές στον εσωτερικό διάκοσμο. Τα εμπρός καθίσματα έχουν προσκέφαλο που δεν είναι ενσωματωμένο σε αυτά, ενώ στο πίσω κάθισμα έχει τοποθετηθεί και τρίτο για τον επιβάτη που θα καθίσει στο κέντρο.

Παράλληλα, ο μοχλός επιλογής της κίνησης του αυτοκινήτου έχει μεταφερθεί στην κολώνα του τιμονιού απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα. Στο εσωτερικό θα φιλοξενηθούν με άνεση 5 επιβάτες, κάτι που εξυπηρετεί και το επίπεδο δάπεδο του Atto 2 στο πίσω μέρος, ενώ οι αποσκευές τους θα φιλοξενηθούν στον αντίστοιχο χώρο χωρητικότητας 450 λίτρων (αυξάνεται στα 1.370 λίτρα με την αναδίπλωση του πίσω καθίσματος).

Στην ανάρτηση έχει υιοθετηθεί η δοκιμασμένη λύση των γονάτων MacPherson εμπρός, ενώ πίσω τοποθετήθηκε ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων για καλύτερη διαχείριση του βάρους και της ισχύος. Στην αποτελεσματική επιβράδυνση – ακινητοποίηση του αυτοκινήτου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες συμβάλουν τα δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς (τα εμπρός είναι αεριζόμενα).

Τιμή και εξοπλισμός

Η τιμή του BYD Atto 2 Comfort είναι 36.990 ευρώ. Με την εφαρμογή του Electric Bonus του Ομίλου Σφακιανάκη, ύψους 4.000 ευρώ, καθώς και της επιδότησης των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» (KH3), η τελική τιμή για τον πελάτη διαμορφώνεται στα 29.990 ευρώ.

Στον στάνταρ εξοπλισμό του αυτοκινήτου περιλαμβάνονται περισσότερα από 25 συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, ενώ η πλήρης λίστα στοιχείων συμπληρώνεται ενδεικτικά από τα εξής:

Πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο

Vegan δερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα (6 κατευθύνσεων) και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι

Ζάντες αλουμινίου 17’’

Φώτα LED εμπρός και πίσω

Ασύρματη φόρτιση smartphone με αεραγωγό για την ψύξη

Αντλία θερμότητας

Πανοραμική κάμερα 360°

Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω

Πίνακας οργάνων 8,8″ & οθόνη αφής infotainment 12,8″ (περιλαμβάνει πλοήγηση)

Προφίλ οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow

Το BYD Atto 2 συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).