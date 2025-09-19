Στην Ελλάδα το Ford Ranger PHEV: Με κατανάλωση καυσίμου 3,2 λτ./100 χλμ.

Με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου αποδεικνύεται ιδανικός συνεργάτης για καθημερινή επαγγελματική χρήση.

Το πρώτο εξηλεκτρισμένο pick-up μοντέλο σε ολόκληρη την Ευρώπη, το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid είναι τώρα άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά στο δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford, προσφέροντας σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς ένα όχημα που συνδυάζει αυτονομία με επιδόσεις.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά εξασφαλίζονται από το νέο Plug-in Hybrid σύστημα κίνησης του νέου Ranger PHEV, το οποίο συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα EcoBoost των 2,3 λίτρων της Ford και το 10τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της εταιρείας με έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 75 kW και μια μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 11,8 kWh. Με δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης για κίνηση με βενζίνη ή αμιγώς ηλεκτρικά ή με συνδυασμό των δύο, το Ranger Plug-In Hybrid εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα οικονομίας, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στις δυνατότητες ρυμούλκησης και μεταφοράς φορτίου.

Κορυφαία οικονομία και επιδόσεις

Πιο συγκεκριμένα, επιλέγοντας το πρόγραμμα λειτουργίας EV Now, η συμπαγής μπαταρία του αυτοκινήτου προσφέρει με μία πλήρη φόρτιση τη δυνατότητα κίνησης με μηδενικές εκπομπές ρύπων και χαμηλό κόστος για έως και 50 χλμ.– απόσταση που συνήθως δεν υπερβαίνει τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των επαγγελματιών.

Η οικονομία που απολαμβάνουν οι επαγγελματίες οδηγοί αποτελεί σήμα κατατεθέν του νέου Ford Ranger PHEV και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Σε μεικτές διαδρομές η μέση κατανάλωση καυσίμου δεν υπερβαίνει τα μόλις 3,2 λτ/ 100 χλμ., ενώ ακόμα και σε συνθήκες ταξιδιού και κίνηση σε αυτοκινητόδρομο με μεγάλες ταχύτητες, το υβριδικό σύστημα κίνησης προσφέρει οικονομική μετακίνηση με καταναλώσεις που ανταγωνίζονται τους σύγχρονους κινητήρες πετρελαίου.

Ταυτόχρονα, η μέγιστη ροπή των 697 Nm του Ford Ranger PHEV είναι η υψηλότερη από οποιουδήποτε άλλου Ranger παραγωγής, παραπέμποντας τόσο σε αίσθηση όσο και σε απόλυτα νούμερα σε εκείνη ενός σύγχρονου supercar. Η θηριώδης αυτή ροπή, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή μέγιστη ισχύ των 281 PS – περισσότερη σε σχέση με την αντίστοιχη ενός πετρελαιοκίνητου Ranger 3.0L V6 – εξασφαλίζουν στο νέο Ranger Plug-In Hybrid απαράμιλλες επιδόσεις σε όλα τα οδηγικά σενάρια, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 9,2 δευτ.

Μεταφορικές ικανότητες

Η εντυπωσιακή για την κατηγορία των pick-up οχημάτων οικονομία και το χαμηλό λειτουργικό κόστος που απορρέει από αυτή συνοδεύονται από εξίσου υψηλές δυνατότητες μεταφοράς φορτίου και ρυμούλκησης. Έτσι, το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid είναι σε θέση να προσφέρει στους επαγγελματίες ωφέλιμο φορτίο έως 800 κιλά και κορυφαία δυνατότητα ρυμούλκησης έως και 3.500 κιλά.

Ταυτόχρονα, όπως σε κάθε μοντέλο της γκάμας Ranger, οι πελάτες μπορούν να επωφελούνται από τις εκτός δρόμου ικανότητες που προσφέρουν τόσο το σύστημα τετρακίνησης e-4WD και το dual-range κιβώτιο μεταφοράς (κοντές/μακριές σχέσεις), όσο και από το κλείδωμα του πίσω διαφορικού του νέου Ford Ranger Plug-In Hybrid.

Εύκολη φόρτιση στο σπίτι

Η μπαταρία ιόντων λιθιού με χωρητικότητα 11,8 kWh του νέου Ranger Plug-In Hybrid μπορεί να φορτιστεί εύκολα και γρήγορα στο σπίτι, με πολύ χαμηλό κόστος, σε λιγότερο από τέσσερις ώρες με τη χρήση μονοφασικού φορτιστή 16 amp, ακόμα και σε απλή οικιακή πρίζα σούκο.

Ταυτόχρονα, η τεχνολογία Pro Power Onboard του νέου Ford Ranger PHEV υποστηρίζει όλους όσοι χρειάζονται έξτρα ενέργεια είτε για τη δουλειά είτε για τις εκδρομές τους, καθώς παρέχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας εργαλείων και εξοπλισμού υψηλής απόδοσης – για παράδειγμα σε εργοτάξια ή κάμπινγκ, χωρίς τη χρήση γεννήτριας. Το σύστημα που διαθέτει το νέο Ford Ranger PHEV προσφέρει στάνταρ ισχύ φόρτισης 2,3 kW (10 amp).

Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν την έκδοση των 6,9 kW (16 amp) που διαθέτει δύο παροχές στο χώρο αποσκευών – με 3,45 kW διαθέσιμα για κάθε μία, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις λειτουργίας βαρέως τύπου εξοπλισμού.