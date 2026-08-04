Στην Ελλάδα το φθηνότερο Volkswagen ID.Polo (+τιμή)

Η πιο προσιτή έκδοση του compact ηλεκτρικού μοντέλου είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά.

Με το νέο ID. Polo, η Volkswagen έχει φέρει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα μοντέλα της ιστορίας της στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή, προσφέροντας στους οδηγούς ένα compact ηλεκτρικό μοντέλο με χρηστικότητα, ποιότητα και χαμηλή τιμή εισόδου.

Το μοντέλο αρχικά λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά στις εκδόσεις Life και Style, αμφότερες με μπαταρία NMC χωρητικότητας 52 kWh και κινητήρα 211 ίππων.

Πλέον, διαθέσιμο είναι και το ID. Polo στην έκδοση Trend που ενσωματώνει μια μπαταρία χημείας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού), με καθαρή χωρητικότητα 37 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 116 ίππων.

Για τον ανεφοδιασμό από 10% έως 80% απαιτεί 23 λεπτά σε συνεχές ρεύμα DC (με ισχύ έως 90 kW) και η μικτή αυτονομία που προσφέρει με μια πλήρη φόρτιση αγγίζει τα 323 χιλιόμετρα (457 εντός της πόλης. Για την επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα χρειάζονται 11 δευτερόλεπτα.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ατσάλινες ζάντες 17 ιντσών, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, πίσω φώτα τεχνολογίας LED, προβολείς LED εμπρός για μεσαία και μεγάλη σκάλα με φώτα ημέρας LED, Keyless Start – Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί, Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ, Infotainment με οθόνη 12.9″, ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay και Android Auto.

Πλήρης είναι και η δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης με τεχνολογίες όπως Adaptive Cruise Control (Ενεργό σύστημα ελέγχου ταχύτητας και απόστασης από προ πορευόμενα οχήματα), Emergency Steering Assist (Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου) και Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών).

Η τιμή του Volkswagen ID.Polo ανέρχεται σε 24.990 ευρώ και μειώνεται στα 21.990 με την επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.