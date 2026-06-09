Στην Ελλάδα το Linktour Alumi των 8.700 ευρώ

Ένα νέο ηλεκτρικό όχημα εισέρχεται στην ελληνική αγορά, επαναπροσδιορίζοντας τον χάρτη των microcars.

Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, μέσω του FMS Group, είναι το Linktour Alumi, ένα microcar που απευθύνεται σε όσους αναζητούν οικονομική, ασφαλή και σύγχρονη μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το μεγάλο πλεονέκτημα του ALUMI βρίσκεται στην ίδια του την κατασκευή. Πρόκειται για το πρώτο όχημα της κατηγορίας του που βασίζεται σε πλήρως αλουμινένιο πλαίσιο, μια τεχνολογία που μειώνει το βάρος έως και 45% σε σχέση με μια αντίστοιχη χαλύβδινη κατασκευή, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση, την ανθεκτικότητα και την προστασία από τη διάβρωση.

Επιπλέον, το Linktour Alumi αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία Cell-to-Body, με τη μπαταρία να αποτελεί δομικό μέρος του πλαισίου, ενισχύοντας την ακαμψία και βελτιώνοντας τη συνολική οδηγική συμπεριφορά.

Με μήκος μόλις 2,68 μέτρα, το ALUMI προσφέρει ευρυχωρία, πρακτικότητα και ταυτόχρονα ευκολία στάθμευσης, ενώ στον τομέα της ασφάλειας διαθέτει ABS, EBD, Brake Assist και ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού EPS.

Το Linktour Alumi διατίθεται σε εκδόσεις κατηγορίας L6 και L7, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης. Η πρώτη προσφέρει αυτονομία έως 120 χιλιόμετρα και τελική ταχύτητα 45 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα να ενδείκνυται για καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Η έκδοση L7 ανεβάζει τον πήχη με αυτονομία έως 180 χιλιόμετρα και τελική ταχύτητα έως 90 χλμ./ώρα, καλύπτοντας ακόμη μεγαλύτερο φάσμα μετακινήσεων. Η μέγιστη ισχύς του L6 είναι 12 kW, ενώ του L7 23 kW.

Η ηλεκτρική του τεχνολογία εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης, ενώ η φόρτιση πραγματοποιείται εύκολα σε απλή οικιακή πρίζα, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης wallbox ή άλλου ειδικού εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων, συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου μέσω smartphone και επενδύσεις από οικολογικά υλικά.

Η τιμή εκκίνησης του μοντέλου ανέρχεται σε 8.700 ευρώ (μετά την κρατική επιδότηση. Αναλυτικά οι τιμές: