Στην Ελλάδα το Mazda CX-6e (+τιμή)

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e κάνει την είσοδό του στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας τολμηρή σχεδίαση, σύγχρονη τεχνολογία και δυναμικά χαρακτηριστικά.

Το εμπορικό ταξίδι του στην ελληνική αγορά εγκαινιάζει το Mazda CX–6e, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που «παντρεύει» ριζοσπαστική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και την οδηγική φιλοσοφία Jinba Ittai.

Με τιμή εκκίνησης από 45.850 ευρώ, το νέο Mazda CX-6e τοποθετείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικά στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV, ενώ με την αξιοποίηση της κρατικής επιδότησης, είναι προσβάσιμο από τα 42.850 ευρώ.

Σχεδίαση: Προάγγελος ενός ηλεκτρικού μέλλοντος

Το νέο CX-6e αποτυπώνει την πιο καλλιτεχνική και προοδευτική έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Kodo – Soul of Motion, με τολμηρές αναλογίες, καθαρές επιφάνειες και δυναμική παρουσία. Εκφράζει το νέο σχεδιαστικό θέμα “Soulful Futuristic Modern”, όπου η τεχνολογία συναντά την ιαπωνική σχεδιαστική αρμονία. Η χαρακτηριστική φωτιζόμενη signratue wing της Mazda, οι αεροδυναμικές λεπτομέρειες, οι έντονοι ώμοι και η ρευστή σιλουέτα δημιουργούν ένα SUV με ξεκάθαρη ταυτότητα, που αποπνέει κίνηση ακόμη και όταν βρίσκεται σε στάση.

Η εξωτερική σχεδίαση συμπληρώνεται από μία παλέτα επτά χρωμάτων, με πρωταγωνιστή το Nightfall Violet, μία βαθιά και εκλεπτυσμένη απόχρωση που μεταβάλλεται ανάλογα με το φως.

Εσωτερικό: Στο επίκεντρο η ιαπωνική φιλοσοφία “Ma”

Στην καμπίνα, το Mazda CX-6e ακολουθεί την ιαπωνική φιλοσοφία “Ma”, την ομορφιά του κενού χώρου. Η καμπίνα είναι σχεδιασμένη ώστε να αποπνέει ηρεμία, καθαρότητα και ισορροπία, προσφέροντας παράλληλα υψηλή λειτουργικότητα για την καθημερινότητα και τα μεγάλα ταξίδια. Το μεγάλο μεταξόνιο των 2.902 χλστ, εξασφαλίζει άνετους χώρους για όλους τους επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών των 468 λίτρων μπορεί να φτάσει έως τα 1.434 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Επιπλέον, ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος των 80 λίτρων προσφέρει πρακτικότητα για καλώδια φόρτισης ή μικρές αποσκευές.

Ο οδηγός πάνω απ’ όλα

Η αίσθηση τεχνολογικής υπεροχής είναι έντονη, αλλά παραμένει απόλυτα ανθρωποκεντρική, όπως αναφέρει η Mazda. Το smart cockpit του νέου CX-6e περιλαμβάνει μία οθόνη αφής 26 ιντσών με dual-split λειτουργία, μεγάλο Head-Up Display, φωνητικό χειρισμό σε εννέα γλώσσες, gesture control, Wireless Apple CarPlay και Android Auto.

Επιπλέον, η ειδική εφαρμογή Mazda6e & CX-6e App προσφέρει δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου, όπως διαχείριση φόρτισης και Bluetooth key sharing.

Επιδόσεις

Πρωταγωνιστής στο Mazda CX-6e είναι μία μπαταρία 78 LFP, η οποία τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα. Με ισχύ 258 PS και 290 Nm άμεσα διαθέσιμης ροπής, το CX-6e προσφέρει γραμμική επιτάχυνση, αθόρυβη λειτουργία και αίσθηση ελέγχου που παραμένει αυθεντικά Mazda. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 185 χλμ./ώρα, την ίδια ώρα που η αυτονομία αγγίζει τα 484 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 200 kW επιτρέπει ανεφοδιασμό από 10% έως 80% σε μόλις 24 λεπτά, ενώ ο onboard φορτιστής 11 kW AC υποστηρίζει άνετη φόρτιση στο σπίτι ή σε δημόσιους σταθμούς.

Σύμφωνα με τη Mazda, η πίσω κίνηση, η προσεκτική ρύθμιση του πλαισίου και η εξέλιξη με γνώμονα τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δρόμων δημιουργούν μία οδηγική εμπειρία ισορροπημένη, πολιτισμένη και ταυτόχρονα απολαυστική. Τα προγράμματα οδήγησης Normal, Sport και Individual επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόζει την απόκριση, την ανάκτηση ενέργειας και την αίσθηση του τιμονιού στο προσωπικό του στιλ.

Πλήρης είναι και η δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης με τεχνολογίες όπως: Smart Brake Support, Blind Spot Monitoring, Cruising & Traffic Support, Emergency Lane Keeping και Mazda Radar Cruise Control. Επιπλέον, εννέα αερόσακοι, Child Presence Detection και ένα δίκτυο από κάμερες υψηλής ευκρίνειας, ραντάρ και αισθητήρες προσφέρουν υψηλά επίπεδα προστασίας.