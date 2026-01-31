Στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό Citroen C3 που είναι φθηνότερο από το βενζίνης

Η γαλλική μάρκα συνδράμει στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης με μια ιδιαίτερα προσιτή έκδοση του Citroen C3.

Η Citroen εμπλουτίζει την γκάμα του αμιγώς ηλεκτρικού C3 με την έκδοση “Urban”, σχεδιασμένη για να διευκολύνει την είσοδο των καταναλωτών στον κόσμο της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων εντός πόλης και προαστίων, διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 30 kWh, η οποία προσφέρει έως 212 χλμ. αυτονομίας (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και έως 302 χλμ. σε αστική χρήση.

Συμπαγής και ελαφριά, σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 113 ίππων, εξασφαλίζει ομαλή και άμεση απόκριση στην οδήγηση σε αστικό περιβάλλον, όπως αναφέρει η γαλλική μάρκα. Η έκδοση Urban διαθέτει επίπεδο εξοπλισμού αντίστοιχο με αυτό της έκδοσης Plus από την ήδη υπάρχουσα γκάμα του μοντέλου.

Διατίθεται δε στην τιμή των 17.990 ευρώ (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη θερμική έκδοση (Citroen C3 Turbo 100 PS manual Plus).

Συνδυάζει άνετους χώρους, υψηλό επίπεδο άνεσης με τις αναρτήσεις Citroen Advanced Comfort, καθώς και απλότητα στη φόρτιση. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A) καθώς και το καλώδιο φόρτισης Μode 3 για φόρτιση σε Wallbox. Παράλληλα, η εισαγωγική εταιρεία προσφέρει προνομιακή τιμή για την απόκτηση φορτιστή (Wallbox).

Με βάση την ισχύουσα εμπορική πολιτική της εταιρείας και την κρατική επιδότηση του ΚΗ3, οι τιμές του ηλεκτρικού C3 διαμορφώνονται ως εξής: