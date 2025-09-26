Στην Ελλάδα το νέο Kia Sportage – Οι τιμές του SUV

Με «όπλα» τους αποδοτικούς κινητήρες, το σύγχρονο τεχνολογικό προφίλ και τον πρακτικό χαρακτήρα, το ανανεωμένο Kia Sportage πετάει το γάντι στον ανταγωνισμό.

Ένα νέο κεφάλαιο εγκαινίασε η Kia στις 8 Ιουνίου του 2021 για το Sportage, παρουσιάζοντας την 5η γενιά του, η οποία έμελλε να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τη δημοφιλία του SUV.

Το νοτιοκορεατικό μοντέλο κατάφερε να εντάξει στους κόλπους τους δεκάδες χιλιάδες οπαδούς, δίνοντας σημαντική εμπορική ώθηση στη μάρκα. Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δημοτικότητας του Sportage, πρόσφατα η Kia το υπέβαλε σε ένα εκτενές φρεσκάρισμα, ενισχύοντας το σύγχρονο προφίλ του. Το ανανεωμένο Sportage είναι διαθέσιμο στη χώρα μας, με την ελληνική αντιπροσωπεία να ανανεώνει τους τιμοκαταλόγους της.

Σε επίπεδο εμφάνισης, το Sportage διατηρεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία “Opposites United”, με απαλές επιφάνειες που παντρεύονται με στιβαρές φόρμες. Οι νέοι μπροστινοί και πίσω προφυλακτήρες, σε συνδυασμό με τα φώτα LED Star Map και τον νέο σχεδιασμό ζαντών σε διαστάσεις 17”, 18” και 19”, συνθέτουν ένα δυναμικό αποτέλεσμα που διαφοροποιεί το υφιστάμενο μοντέλο από το απερχόμενο.

Στο εσωτερικό συνεχίζει να επικρατεί μια premium αύρα, με έμφαση στην ευρυχωρία και την πρακτικότητα. Το τιμόνι διαθέτει νέο σχεδιασμό δύο ακτίνων, ενώ το ανανεωμένο ταμπλό και οι κρυφοί αεραγωγοί δημιουργούν μια κομψή και μίνιμαλ εικόνα. Τα νέα καλύμματα καθισμάτων προσφέρουν επιπλέον άνεση, με την έκδοση GT-Line να διαθέτει μαύρο και λευκό εσωτερικό σε τεχνητό δέρμα και σουέντ.

Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ ανέρχεται σε 587 λίτρα και εκτοξεύεται στα 1.776 με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ενώ στις ήπια υβριδικές και πλήρως υβριδικές εκδόσεις υπάρχει «διπλό πάτωμα» για επιπλέον ευελιξία.

Ο digital προσανατολισμός του μοντέλου αντανακλάται στο σύστημα Connected Car Navigation Cockpit (CCnc) με διπλές, ενοποιημένες οθόνες 12,3” και νέο head-up display 10”. Το σύστημα πολυμέσων υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, ενώ το Kia Connect και οι over-the-air (ΟΤΑ) ενημερώσεις παρέχουν πρόσβαση σε μια πληθώρα λειτουργιών.

Πλέον το πολυλειτουργικό πάνελ αφής για το ηχοσύστημα και τον κλιματισμό βρίσκεται κάτω από την οθόνη, διευκολύνοντας τον οδηγό, ο οποίος επωφελείται, επίσης, από κάμερα 360 μοιρών με τρισδιάστατη προβολή.

Το Kia Sportage ξεκινάει το εμπορικό ταξίδι στη χώρα μας σε μια μεγάλη γκάμα κινητήρων που περιλαμβάνει αμιγώς βενζινοκίνητες, mild hybrid πετρελαίου και πλήρως υβριδικές προτάσεις. Ειδικότερα, το υπερτροφοδοτούμενο μοτέρ βενζίνης των 1.600 κ.εκ. αποδίδει 150 PS, ενώ αντίστοιχου κυβισμού είναι και η ντίζελ πρόταση των 136 PS που πλαισιώνεται από ήπια υβριδική τεχνολογία. Αμφότερες οι εκδόσεις διατίθενται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων ή 7τάχυτο αυτόματο.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η πλήρως υβριδική έκδοση των 1.600 κ.εκ. με ισχύ 239 PS, με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς και αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Το μοντέλο διατίθεται στις εκδόσεις Platinum, Titanium και GT-Line με τιμή εκκίνησης 30.990 ευρώ (1,6T 150 PS 6MT). Ακολουθούν οι τιμές του μοντέλου στην Ελλάδα:

1.6T 150PS 6MT 2WD Platinum – 30.990 ευρώ

1.6T 150PS 6MT 2WD Titanium – 33.490 ευρώ

1.6T 150PS 7DCT 2WD Platinum – 32.990 ευρώ

1.6T 150PS 7DCT 2WD Titanium – 35.490 ευρώ

1.6D 136PS 6MT 2WD Platinum 48V Hybrid – 31.490 ευρώ

1.6D 136PS 6MT 2WD Titanium 48V Hybrid – 33.990 ευρώ

1.6D 136PS 7DCT 2WD Platinum 48V Hybrid – 33.490 ευρώ

1.6D 136PS 7DCT 2WD Titanium 48V Hybrid – 35.990 ευρώ

1.6T 239PS 6AT 2WD HEV Platinum – 34.990 ευρώ

1.6T 239PS 6AT 2WD HEV Titanium – 37.490 ευρώ

1.6T 239PS 6AT 2WD HEV GT-Line – 42.490 ευρώ

1.6T 239PS 6AT 4WD HEV Platinum – 37.490 ευρώ

1.6T 239PS 6AT 4WD HEV Titanium – 39.990 ευρώ

1.6T 239PS 6AT 4WD HEV GT-Line – 44.490 ευρώ

Το ανανεωμένο Sportage συνοδεύεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση, αποκλειστικά στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών της Kia.