top icon
Αγορά

Στην Ελλάδα το Nissan Qashqai με την αυτονομία των 1.200 χλμ. (+τιμές)

Σύμφωνα με τη Nissan, η κατανάλωση του Qashqai με το αναβαθμισμένο υβριδικό σύστημα e-Power περιορίζεται σε 4,5 λτ./100 χλμ.

Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά είναι το Nissan Qashqai με το τρίτης γενιάς σύστημα e-Power που σχεδιάστηκε με γνώμονα τη βελτιωμένη απόδοση, τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και την πιο αθόρυβη λειτουργία.

Στον πυρήνα του νέου υβριδικού συστήματος βρίσκεται μια νέα, αρθρωτή μονάδα συστήματος μετάδοσης 5 σε 1, η οποία ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα, τη γεννήτρια, τον μετατροπέα, τον μειωτήρα και τον ενισχυτή σε ένα συμπαγές και ελαφρύτερο πακέτο.

Nissan Qashqai νέο e-Power τιμές Ελλάδα

Σε συνδυασμό με βελτιώσεις στη ρύθμιση του κινητήρα και στην ηχομόνωση, το σύστημα μειώνει τόσο τον θόρυβο όσο και τους κραδασμούς υπό φορτίο. Συνολικά, η ισχύς έχει αυξηθεί στους 204 ίππους, ενώ η χωρητικότητα της μπαταρίας παραμένει 2,1 kWh.

Ειδικότερα, παρότι διαθέτει παρόμοια διάταξη τριών κυλίνδρων 1,5 λίτρων με υπερτροφοδότηση, όπως η προηγούμενη έκδοση, ο κινητήρας είναι εντελώς νέος και πλέον σχεδιασμένος αποκλειστικά για χρήση στο e-Power.

Nissan Qashqai νέο e-Power τιμές Ελλάδα

Υιοθετεί τη τεχνολογία καύσης STARC της Nissan, η οποία βελτιστοποιεί τη θερμική απόδοση σταθεροποιώντας την καύση εντός των κυλίνδρων — κάτι που, σύμφωνα με τη Nissan, επιτρέπει στο μοτέρ να λειτουργεί πιο αθόρυβα αλλά και αποδοτικά σε χαμηλές στροφές. Ένα νέο, μεγαλύτερο τούρμπο βελτιώνει περαιτέρω την απόδοση, ενώ κατόπιν επεμβάσεων, η τεχνολογία μεταβλητής σχέσης συμπίεσης, η οποία υπήρχε στην προηγούμενη έκδοση του e-Power, έχει καταστεί περιττή.

Nissan Qashqai νέο e-Power τιμές Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Nissan, οι σημαντικότερες βελτιώσεις που εισάγει το τρίτης γενιάς e-Power είναι οι εξής:

  • Κατανάλωση καυσίμου: μειωμένη στα 4,5 λτ./100 χλμ. (WLTP) – κορυφαία τιμή στην κατηγορία, που αντιστοιχεί σε δυνητική αυτονομία 1.200 χλμ.
  • Εκπομπές CO₂: μειωμένες από 116 γρ./χλμ. σε 102 -μείωση 12 % σε σχέση με την τρέχουσα έκδοση
  • Θόρυβος καμπίνας: μειωμένος έως και 5,6 dB σε σχέση με την προηγούμενη
  • +10 ίπποι στη λειτουργία Sport – για πιο άμεση απόκριση

Nissan Qashqai νέο e-Power τιμές Ελλάδα

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-Power είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από 38.590 ευρώ (με προωθητική ενέργεια 2.000 ευρώ) στην έκδοση εξοπλισμού Unique που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: οθόνη αφής 12,3” με ασύρματη σύνδεση Android Auto και Apple CarPlay, αυτόματο κλιματισμό 2 ζωνών, ζάντες αλουμινίου 17” και διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης:

Αναλυτικά οι τιμές ανά έκδοση εξοπλισμού, μαζί με την προωθητική ενέργεια των 2.000 ευρώ:

  • 1.5lt e-Power 204 PS Unique – 38.590 ευρώ
  • 1.5lt e-Power 204 PS Ν-Connecta  – 40.590 ευρώ
  • 1.5lt e-Power 204 PS  Ν-Connecta Feel – 42.590 ευρώ
  • 1.5lt e-Power 204 PS  Ν-Design – 43.590 ευρώ
  • 1.5lt e-Power 204 PS  – 44.590 ευρώ
  • 1.5lt e-Power 204 PS  – 46.590 ευρώ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΤΙΜΗ ΕΩΣ 50.000