Στην Ελλάδα το Nissan Qashqai με την αυτονομία των 1.200 χλμ. (+τιμές)

Σύμφωνα με τη Nissan, η κατανάλωση του Qashqai με το αναβαθμισμένο υβριδικό σύστημα e-Power περιορίζεται σε 4,5 λτ./100 χλμ.

Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά είναι το Nissan Qashqai με το τρίτης γενιάς σύστημα e-Power που σχεδιάστηκε με γνώμονα τη βελτιωμένη απόδοση, τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και την πιο αθόρυβη λειτουργία.

Στον πυρήνα του νέου υβριδικού συστήματος βρίσκεται μια νέα, αρθρωτή μονάδα συστήματος μετάδοσης 5 σε 1, η οποία ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα, τη γεννήτρια, τον μετατροπέα, τον μειωτήρα και τον ενισχυτή σε ένα συμπαγές και ελαφρύτερο πακέτο.

Σε συνδυασμό με βελτιώσεις στη ρύθμιση του κινητήρα και στην ηχομόνωση, το σύστημα μειώνει τόσο τον θόρυβο όσο και τους κραδασμούς υπό φορτίο. Συνολικά, η ισχύς έχει αυξηθεί στους 204 ίππους, ενώ η χωρητικότητα της μπαταρίας παραμένει 2,1 kWh.

Ειδικότερα, παρότι διαθέτει παρόμοια διάταξη τριών κυλίνδρων 1,5 λίτρων με υπερτροφοδότηση, όπως η προηγούμενη έκδοση, ο κινητήρας είναι εντελώς νέος και πλέον σχεδιασμένος αποκλειστικά για χρήση στο e-Power.

Υιοθετεί τη τεχνολογία καύσης STARC της Nissan, η οποία βελτιστοποιεί τη θερμική απόδοση σταθεροποιώντας την καύση εντός των κυλίνδρων — κάτι που, σύμφωνα με τη Nissan, επιτρέπει στο μοτέρ να λειτουργεί πιο αθόρυβα αλλά και αποδοτικά σε χαμηλές στροφές. Ένα νέο, μεγαλύτερο τούρμπο βελτιώνει περαιτέρω την απόδοση, ενώ κατόπιν επεμβάσεων, η τεχνολογία μεταβλητής σχέσης συμπίεσης, η οποία υπήρχε στην προηγούμενη έκδοση του e-Power, έχει καταστεί περιττή.

Σύμφωνα με τη Nissan, οι σημαντικότερες βελτιώσεις που εισάγει το τρίτης γενιάς e-Power είναι οι εξής:

Κατανάλωση καυσίμου: μειωμένη στα 4,5 λτ./100 χλμ. (WLTP) – κορυφαία τιμή στην κατηγορία, που αντιστοιχεί σε δυνητική αυτονομία 1.200 χλμ.

μειωμένη στα 4,5 λτ./100 χλμ. (WLTP) – κορυφαία τιμή στην κατηγορία, που αντιστοιχεί σε δυνητική αυτονομία 1.200 χλμ. Εκπομπές CO₂: μειωμένες από 116 γρ./χλμ. σε 102 -μείωση 12 % σε σχέση με την τρέχουσα έκδοση

μειωμένες από 116 γρ./χλμ. σε 102 -μείωση 12 % σε σχέση με την τρέχουσα έκδοση Θόρυβος καμπίνας: μειωμένος έως και 5,6 dB σε σχέση με την προηγούμενη

μειωμένος έως και 5,6 dB σε σχέση με την προηγούμενη +10 ίπποι στη λειτουργία Sport – για πιο άμεση απόκριση

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-Power είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από 38.590 ευρώ (με προωθητική ενέργεια 2.000 ευρώ) στην έκδοση εξοπλισμού Unique που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: οθόνη αφής 12,3” με ασύρματη σύνδεση Android Auto και Apple CarPlay, αυτόματο κλιματισμό 2 ζωνών, ζάντες αλουμινίου 17” και διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης:

Αναλυτικά οι τιμές ανά έκδοση εξοπλισμού, μαζί με την προωθητική ενέργεια των 2.000 ευρώ: