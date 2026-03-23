Στην Ελλάδα το ντίζελ Audi Q3 των 193 ίππων – Πόσο κοστίζει

Μετά το λανσάρισμα της ντίζελ έκδοσης των 150 ίππων για τα Audi Q3 και Q3 Sportback, η γερμανική μάρκα διαθέτει στην ελληνική αγορά και την ισχυρότερη παραλλαγή των 193 PS.

Όπως και η λιγότερη ισχυρή έκδοση, ενσωματώνει 4κύλινδρο κινητήρα 1.968 κ.εκ. TDI που στην προκειμένη αποδίδει 193 ίππους στις 3.500-4.200 σ.α.λ. και 400 Nm ροπής στις 1.750-3.250 σ.α.λ. με 7τάχυτο διπλοσύμπλεκτο κιβώτιο S Tronic.

Η επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,5 δλ., με τελική ταχύτητα 221 χλμ./ώρα, ενώ η μέση κατανάλωση, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, ανέρχεται σε 6,1 – 6,8 λτ./100 χλμ.

Στην έκδοση Advanced το Audi Q3 ενσωματώνει μεταξύ άλλων μονοζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους, θερμαινόμενους και αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες με αυτόματη λειτουργία σκίασης, ηλεκτρική ρύθμιση μέσης εμπρός καθισμάτων 4 σημείων, ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9”, σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας MMI Plus με οθόνη αφής 12,8” και ηχοσύστημα Audi Sound System.

Η νέα γενιά του γερμανικού SUV συστήνεται τον κόσμο των τεσσάρων τροχών με σχεδίαση που ισορροπεί ανάμεσα στον δυναμισμό και την κομψότητα, ενώ φέρει και πλήρες τεχνολογικό οπλοστάσιο που του επιτρέπει να διεκδικήσει με ακόμα μεγαλύτερες αξιώσεις την προσοχή του αγοραστικού κοινού.

Η τιμή της συγκεκριμένης έκδοσης ανέρχεται σε 54.980 ευρώ για το Audi Q3, με την πιο σπορτιφ εκδοχή, Sportback, να κοστίζει 56.980 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το Audi Q3 είναι διαθέσιμο και ως ήπια υβριδικό (βενζίνη) με 150 PS και plug-in hybrid με 272 PS.