Στην Ελλάδα το ανανεωμένο Peugeot 308 – Οι τιμές του γαλλικού μοντέλου

Η Peugeot ανακοίνωσε το λανσάρισμα του ανανεωμένου 308, το οποίο έφτασε στην ελληνική αγορά προτάσσοντας νέα σχεδιαστική ταυτότητα, προηγμένο τεχνολογικό οπλοστάσιο και μια μεγάλη γκάμα κινητήρων.

Η γαλλική μάρκα προσφέρει τα νέα μοντέλα Peugeot 308 και 308 SW (έκδοση station wagon) με τέσσερις επιλογές κινητήρων – ηλεκτρικό, plug-in υβριδικό, υβριδικό και diesel – και ισάριθμες εκδόσεις εξοπλισμού, τις Style, Style Plus, Allure, GT.

Γαλλικό στιλ

Το 308 επανασυστήνεται στο αυτοκινητικό κοινό με νέα δυναμική σιλουέτα, φωτιζόμενο εμπρός λογότυπο και την εμβληματική φωτεινή υπογραφή με τις τρεις LED νυχιές.

Πάνω από το λογότυπο, μία σειρά φωτεινών ινών υπογραμμίζει κομψά τη μάσκα και «οδηγεί» το βλέμμα προς τα νέα εμπρός φώτα. Η νέα μάσκα ενσωματώνεται αρμονικά στην συνολική εικόνα, ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία των μοντέλων του γαλλικού brand.

Χάρη σε μια σειρά από επεμβάσεις, τα νέα 308 κατατάσσονται στα πιο αεροδυναμικά μοντέλα της κατηγορίας C, συμβάλλοντας τόσο στη μείωση κατανάλωσης καυσίμου όσο και στη βελτίωση της αυτονομίας στις επαναφορτιζόμενες υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις.

Ο δυναμισμός της εξωτερικής σχεδίασης αντικατοπτρίζεται στο εσωτερικό, με καθαρές γραμμές και το δημοφιλές Peugeot i-Cockpit που περιλαμβάνει συμπαγές και γρήγορο τιμόνι, ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη αφής 10″, πέντε διαμορφώσιμα i-Toggles και αναβαθμισμένα γραφικά 3D στην έκδοση GT.

Τα νέα Peugeot 308 διαθέτουν σπορ εμπρός καθίσματα, με κομψή σχεδίαση και, όπως αναφέρει η γαλλική μάρκα, εξαιρετική στήριξη. Στις εκδόσεις Allure και GT, προσφέρονται επίσης προαιρετικά οι λειτουργίες μασάζ και θέρμανσης για τα εμπρός καθίσματα.

Πλήρης γκάμα κινητήρων

Τα νέα 308 και 308 SW (Station Wagon) είναι τα μόνα μοντέλα στην κατηγορία τους που είναι διαθέσιμα με πληθώρα συστημάτων κίνησης. Προσφέρονται σε τέσσερις επιλογές κινητήρων, τρεις εξηλεκτρισμένες και μία diesel, καλύπτοντας κάθε τύπο μετακίνησης.

Ηλεκτρικό E-308

Η ηλεκτρική έκδοση αποδίδει 156 PS και 270 Nm ροπής, συνδυαζόμενη με μπαταρία 58,4 kWh (55,4 kWh καθαρή χωρητικότητα), προσφέροντας αυτονομία έως 450 χλμ. (κύκλος WLTP) αυξημένη κατά 34 χλμ. σε σχέση με πριν.

Διαθέτει αντλία θερμότητας, τριφασικό φορτιστή 11 kW στάνταρ, ταχεία φόρτιση DC 100 kW, λειτουργία V2L και καλώδια φόρτισης Mode2 και Mode3 στον βασικό εξοπλισμό.

Όπως όλα τα επιβατικά ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας, επωφελείται από το πρόγραμμα Peugeot Electric Promise με 8ετή εγγύηση ή 160.000 χλμ. για την μπαταρία κίνησης.

Plug-in Hybrid 195 PS

Συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα 125 PS με υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων 150 PS, αποδίδοντας συνολικά 195 PS μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων (e DCS7).

Η νέα μπαταρία 17,2 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 85 χλμ. σε μικτό κύκλο WLTP ή 99 χλμ. σε αστικό περιβάλλον, αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Με μικτή κατανάλωση 2,2 λτ./100 χλμ. και ρύπους CO2 50 γρ/χλμ. εξασφαλίζει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους εταιρικούς χρήστες, καθώς δεν επιβαρύνονται με εταιρικό φόρο χρήσης.

Hybrid 145 PS

Το υβριδικό σύστημα 48V με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη eDCS6 αποδίδει 145 PS. Σε αστικές συνθήκες μπορεί να κινηθεί έως και 50% του χρόνου σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, με μηδενικές εκπομπές, εξασφαλίζοντας μικτή κατανάλωση μόλις 4,7 λτ/100 χλμ. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ 52 λτ. προσφέρει αυτονομία 1.100 χλμ.

Όπως αναφέρει η Peugeot, σημαντικό όφελος για τους εταιρικούς χρήστες, αποτελεί η ύπαρξη εκδόσεων με μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης.

Diesel 1.5 BlueHDi 130 PS

Για όσους απολαμβάνουν την οδήγηση και αναζητούν τη μέγιστη αποδοτικότητα στο ταξίδι, η Peugeot συνεχίζει να προσφέρει τον δοκιμασμένο τετρακύλινδρο 1.5 λίτρων BlueHDi 130 PS.

Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο EAT-8 σχέσεων, αποτελεί καλή επιλογή για εντατική χρήση και μεγάλες χιλιομετρικές καλύψεις, προσφέροντας υψηλή οικονομία καυσίμου και ομαλή λειτουργία.

Και στην περίπτωση του κινητήρα Diesel 1.5 BlueHDi 130 PS, υπάρχει σημαντικό όφελος για τους εταιρικούς χρήστες με εκδόσεις χωρίς εταιρικό φόρο χρήσης.

Πλήρης εξοπλισμός

Μόλις από τη βασική έκδοση Style, ο εξοπλισμός είναι πλούσιος και περιλαμβάνει νέες ζάντες αλουμινίου 16”, Full LED προβολείς, αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύστημα Peugeot i Connect®, ασύρματο Mirror Screen, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, Keyless Start (εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί), πίσω αισθητήρες στάθμευσης και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, συμπεριλαμβανομένου Active Safety Brake με κάμερα και ραντάρ και σύστημα διατήρησης λωρίδας.

Το νέο Peugeot 308 είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης στα 24.900 ευρώ, η οποία αφορά την diesel έκδοση με το εξοπλιστικό πακέτο “Style”. Ειδικότερα, οι αρχικές τιμές ανά κινητήρα διαμορφώνονται ως εξής:

308

1.5 BlueHDi 130 EAT8 Style: 24.900 ευρώ

Hybrid 145 e-DCS6 Style: 25.900 ευρώ

Plug-in Hybrid 195 PS e-DCS7 Style Plus 39.400 ευρώ

E-308 156 PS Allure: 34.500 ευρώ

308 SW

1.5 BlueHDi 130 EAT8 Style: 26.100 ευρώ

Hybrid 145 e-DCS6 Style: 26.900 ευρώ

Plug-in Hybrid 195 PS e-DCS7 Style Plus 40.400 ευρώ

E-308 156 PS Allure: 35.500 ευρώ