Στην Ελλάδα το plug-in υβριδικό Changan Deepal S05 με την αυτονομία των 1.060 χλμ. (+τιμή)

Η επαναφορτιζόμενη υβριδική εκδοχή του Deepal S05 αποδίδει 258 ίππους και μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για περίπου 100 χλμ.

Η Changan διευρύνει την γκάμα του μεσαίου μεγέθους SUV Deepal S05, τοποθετώντας δίπλα στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση και μια plug-in hybrid παραλλαγή, η οποία είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά.

Το μήκους 4.598 χλστ. μοντέλο ενσωματώνει το προηγμένο σύστημα BlueCore Hybrid E-Drive της Changan, ένα νέας γενιάς ultra-hybrid σύνολο που σχεδιάστηκε για υψηλή αποδοτικότητα, άμεση απόκριση και οδηγική άνεση.

Συνδυάζει έναν 1.500άρη κινητήρα βενζίνης, ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης και ένα «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης ενέργειας που προσαρμόζει δυναμικά τη λειτουργία του οχήματος ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, το φορτίο και το οδηγικό στιλ. Συνδυαστικά αποδίδονται 258 PS/300 Nm ροπής, με την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα να έρχεται σε 7,9 δλ. και την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα.

Το σύστημα, όπως αναφέρει η εταιρεία, πλαισιώνεται από προηγμένη μονάδα ελέγχου 4-σε-1 και εξελιγμένη διαχείριση θερμότητας, συμβάλλοντας στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, στη χαμηλή κατανάλωση και στην ομαλή μετάβαση μεταξύ ηλεκτρικής και hybrid λειτουργίας.

Το plug-in υβριδικό Deepal S05 είναι προσθιοκίνητο και φέρει τέσσερα διαφορετικά Intelligent Drive Modes — EV, PHEV, REEV και ICE — έχοντας ως στόχο να προσαρμόζεται με ευκολία τόσο στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις όσο και στις μεγάλες αποστάσεις.

Στο EV Mode, το μοντέλο κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, άμεση επιτάχυνση και μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση.

Με ηλεκτρική αυτονομία έως 100 χλμ. (WLTP), καλύπτει εύκολα το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς χρήση καυσίμου, μειώνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος χρήσης και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, η μπαταρία των 18,4 kWh υποστηρίζει φόρτιση AC έως 11 kW και DC fast charging έως 55 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 15 λεπτά.

Η Changan προσθέτει ότι χάρη στον συνδυασμό θερμικού κινητήρα και ηλεκτροκίνησης, το νέο Deepal S05 Plug-in Hybrid προσφέρει συνολική αυτονομία έως 1.060 χλμ. (WLTP), επιτρέποντας μεγάλα ταξίδια με άνεση και χωρίς περιορισμούς.

Σε επίπεδο εμφάνισης, ξεχωρίζει για τη δυναμική σχεδίαση και τις καθαρές επιφάνειες, την ίδια ώρα που το μεγάλο μεταξόνιο των 2.880 χλστ. προσφέρει άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Προσφέρεται και δυνατότητα Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών,

Το νέο Deepal S05 Plug-in Hybrid θα είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις MAX και ULTRA, προσφέροντας προηγμένη τεχνολογία, premium άνεση και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού. Επιπρόσθετα στην έκδοση ULTRA προσφέρεται η επιλογή ULTRA Panoramic, όπου δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να αποκτήσει πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο.

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις έχει τιμή εκκίνησης 31.990 ευρώ (έκδοση MAX), συμπεριλαμβανομένου του PHEV Bonus (ύψους 2.000 ευρώ) από την Changan Hellas.

Deepal S05 Plug-in Hybrid Max – 33.990 ευρώ (31.990 ευρώ με την προωθητική ενέργεια)

Deepal S05 Plug-in Hybrid Ultra – 36.390 ευρώ (34.390 ευρώ με την προωθητική ενέργεια)

Deepal S05 Plug-in Hybrid Ultra Panoramic – 36.990 ευρώ (34.990 ευρώ με την προωθητική ενέργεια)

Συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 χλμ., καθώς και εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης 8 ετών ή 200.000 χλμ.