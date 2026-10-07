Στην Ελλάδα το Renault 4 E-Tech με την υφασμάτινη οροφή – Πόσο κοστίζει

To Renault 4 E-Tech Electric, στην έκδοση με την ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή – canvas roof – κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο ευρύ κοινό και ξεκινάει την πορεία του στην Ελλάδα με τιμές από 29.200 ευρώ.

Η διάθεση του Renault 4 E-Tech Electric με την μαύρη, ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή που συμπληρώνει τη γκάμα του νέου Renault 4 ξεκίνησε στην ελληνική αγορά και κάνει την πρώτη του, δημόσια, εμφάνιση στην Auto Athina 2026 (3-11 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo).

Σε σχέση με το κανονικό Renault 4 E-Tech, οι μπάρες οροφής έχουν αφαιρεθεί για να μεγιστοποιηθεί το άνοιγμα, ενώ η κεραία είναι πλέον ενσωματωμένη στο πίσω παράθυρο. Το όχημα σχεδιάστηκε εξαρχής για να φιλοξενήσει υφασμάτινη οροφή, επομένως δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση σε κανένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του. Το ύψος για το κεφάλι, για παράδειγμα, παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο: 906 χλστ. εμπρός και 813 χλστ. πίσω, έναντι 886 χλστ. και 853 χλστ. αντίστοιχα με συμβατική οροφή.

Βελτιστοποιημένη ακουστική και βάρος

Η Renault αξιοποίησε την τεχνογνωσία των συνεργατών της, Webasto και Haartz, για να εξοπλίσει το Renault 4 E-Tech electric Canvas Roof με μια επενδυμένη οροφή που προσφέρει ανώτερη ακουστική άνεση και στεγανότητα, χωρίς συμβιβασμούς στο βάρος.

Τα δομικά στοιχεία της οροφής είναι κατασκευασμένα από πλαστικό αντί για μέταλλο, ενώ το ύφασμα διπλώνει σε τρία τμήματα, αντί για τέσσερα, κατά το άνοιγμα. Αυτές οι λεπτομέρειες μειώνουν το συνολικό βάρος, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα.

Η ακουστική βελτιστοποιείται χάρη στο πάχος του υφάσματος όταν η οροφή είναι κλειστή και χάρη σε έναν ανεμοθραύστη που μειώνει τους εξωτερικούς θορύβους κύλισης, όταν η οροφή είναι ανοιχτή.

Μεγάλο άνοιγμα

Οι μηχανικοί που εξέλιξαν την υφασμάτινη ηλιοροφή είχαν να αντιμετωπίσουν ακόμη μία πρόκληση, πέρα από την ηχομόνωση. Έπρεπε να κάνουν το άνοιγμα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα όχι μόνο στους εμπρός επιβάτες, αλλά και στους πίσω, χωρίς η οροφή να βρίσκεται στο οπτικό τους πεδίο.

Με την υποστήριξη των συνεργατών της, η Renault μεγιστοποίησε τις διαστάσεις, επιτυγχάνοντας μήκος 92 εκ. και πλάτος 80 εκ.. Έτσι, ακόμη και οι πίσω επιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν τη θέα.

Η υφασμάτινη οροφή του Renault 4 E-Tech electric Canvas Roof μπορεί να ανοίγει σε διάφορες ενδιάμεσες θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες, μέσω κουμπιού —στο κλειδί ή κοντά στον εσωτερικό καθρέφτη— ή μέσω φωνητικού ελέγχου με το avatar Reno.

To Renault 4 E-Tech Electric Canvas Roof με την μπαταρία των 52 kWh και τον ηλεκτροκινητήρα των 150 ίππων, με μέγιστη αυτονομία 409 χλμ. είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή από 29.200 ευρώ, στην πλούσια έκδοση Τechno (στην τιμή περιλαμβάνεται το όφελος επιδότησης 3.000 ευρώ από το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά 3, το όφελος απόσυρσης 1.500 ευρώ αλλά και η προωθητική ενέργεια των 3.000 ευρώ, που ισχύει για παραγγελίες κατά τη διάρκειά της έκθεσης αυτοκινήτου Auto Athina 2026).