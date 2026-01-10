Στην Ελλάδα το Suzuki e Vitara – Πόσο κοστίζει

Με καλαίσθητη σχεδίαση, μεγάλο εκδρομικό ταλέντο και έμφαση στην πολυμορφικότητα, το e Vitara διεισδύει δυναμικά στον κόσμο της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ένα νέο κεφάλαιο εγκαινιάζει η Suzuki με το e Vitara, μιας και αποτελεί το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό SUV. Το μοντέλο ξεκινάει το εμπορικό του ταξίδι στη χώρα μας, με την ελληνική αντιπροσωπεία της μάρκας να ανακοινώνει τις τιμές του.

Το μοντέλο συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική ενός ηλεκτρικού οχήματος με τη στιβαρότητα ενός SUV, με έμφαση στην πολυμορφικότητα δίχως να «ξεχνάει» την οδηγική απόλαυση. Το αμάξωμα ξεχωρίζει με μεγάλους τροχούς και δυναμικές αναλογίες, ενώ στο εσωτερικό οι ψηφιακές οθόνες και η εργονομική διάταξη της κονσόλας δημιουργούν αίσθηση τεχνολογίας και περιπέτειας.

Το e Vitara βασίζεται στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, σχεδιασμένη ειδικά για ηλετκρικά οχήματα, προσφέροντας χαμηλό βάρος, ασφάλεια μπαταρίας και ευρύχωρο εσωτερικό. Το σύστημα κίνησης ενσωματώνει τον ηλεκτροκινιτήρα eAxle και μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου), εξασφαλίζοντας σβέλτες επιταχύνσεις, και αξιοπιστία.

Παράλληλα υπάρχει και τετρακίνητη έκδοση ALLGRIP-e με δύο ανεξάρτητα eAxles για ακριβή έλεγχο και αυξημένη πρόσφυση σε δύσβατα εδάφη, με ειδική λειτουργία Trail.

Το e Vitara προσφέρεται με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, σε εκδόσεις 2WD (μόνο με την μικρή μπαταρία) και 4WD, με αυτονομία που φτάνει τα 426 χλμ. (WLTP). Η επιτάχυνση είναι άμεση και γραμμική, χαρακτηριστική ενός σύγχρονου ηλεκτρικού SUV, ενώ η τετρακίνητη έκδοση προσφέρει επιπλέον ισχύ και έλεγχο σε off-road συνθήκες. Το σύστημα θερμικής διαχείρισης και η στάνταρ αντλία θερμότητας εξασφαλίζουν βελτιστοποιημένη απόδοση της μπαταρίας και του κλιματισμού σε κάθε συνθήκη.

Σημαντική διευκόλυνση στον οδηγό προσφέρει η εφαρμογή Suzuki Connect, χάρη σε νέες λειτουργίες όπως εντοπισμός οχήματος, διαχείριση φόρτισης, απομακρυσμένος κλιματισμός, προγραμματισμός διαδρομής και πληροφορίες μπαταρίας.

Το e Vitara διατίθεται στις εκδόσεις GL και GLX. Η έκδοση GL περιλαμβάνει εκτενή εξοπλισμό όπως High Beam Assist, κάμερα οπισθοπορείας, λειτουργία one-pedal drive, σύστημα πλοήγησης, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα προειδοποίησης έκτακτης πέδησης, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων και θύρες USB εμπρός/πίσω.

Η έκδοση GLX προσθέτει προηγμένες λειτουργίες όπως Adaptive High Beam Assist, κάμερα 360°, γυάλινη πανοραμική οροφή με σκίαστρο, επαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου και κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων.

Οι τιμές εκκινούν από 29.670 ευρώ για το 2WD GL 49 kWh και φτάνουν τα 38.670 ευρώ για το κορυφαίο 4WD GLX 61 kWh, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος.

Οι τιμές του e Vitara (Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν το όφελος από την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος αξίας 1.000 ευρώ – Δεν περιλαμβάνουν πιθανό όφελος από κρατική επιδότηση).

e VITARA 2WD GL 49 kWh 144 PS: 29.670 ευρώ

e VITARA 2WD GL 61 kWh 174 PS: 32.670 ευρώ

e VITARA 2WD GLX 61 kWh 174 PS: 35.670 ευρώ

e VITARA 4WD GL 61 kWh 184 PS: 35.670 ευρώ

e VITARA 4WD GLX 61 kWh 184 PS: 38.670 ευρώ

Τα πρώτα οχήματα είναι ήδη διαθέσιμα προς επίδειξη σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης του δικτύου Suzuki στην Ελλάδα, ενώ οι πρώτες παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο.

Το νέο e Vitara συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια ή 200.000 χλμ. μέσω του προγράμματος Suzuki Care+, καθώς και 12 χρόνια εγγύηση αμαξώματος και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Η εγγύηση της μπαταρίας είναι 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.