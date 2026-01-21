Στην Ελλάδα το τετρακίνητο Opel Grandland Electric των 325 ίππων (+τιμή)

Με ειδικό στήσιμο, δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση, το Opel Grandland Electric AWD ικανοποιεί τις ανάγκες όσων επιζητούν δυναμική συμπεριφορά και κινούνται σε δύσκολα εδάφη.

Μετά το προσθιοκίνητο ηλεκτρικό Grandland των 213 ίππων, η ελληνική αντιπροσωπεία της Opel λανσάρει στην αγορά και την τετρακίνητη έκδοση των 325 PS που ενδείκνυται για κίνηση σε χιόνι, πάγο ή ολισθηρό οδόστρωμα.

Είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση και συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες με πλαίσιο που διαθέτει τεχνολογία απόσβεσης επιλεκτικής συχνότητας -ένας συνδυασμός που εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, άνεση και σιγουριά, ακόμη και στις πιο δύσκολες χειμερινές διαδρομές, όπως αναφέρει η γερμανική μάρκα.

Το Grandland Electric AWD αποδίδει συνδυαστική ισχύ 325 ίππων, χάρη στον εμπρός ηλεκτροκινητήρα των 213 PS και τον επιπλέον πίσω κινητήρα των 83 PS, με τη μέγιστη ροπή να φτάνει τα 509 Nm. Διαθέσιμη από μηδενικές στροφές, εξασφαλίζει άμεση απόκριση και άφθονη δύναμη σε προσπεράσεις ή απαιτητικές ανηφορικές διαδρομές.

Τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου ενισχύουν επεμβάσεις στα ελατήρια, στις αντιστρεπτικές δοκούς, αλλά και στα συστήματα διεύθυνσης και ESC.

Οι δύο ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν συνεχώς, κατανέμοντας ισόποσα την ισχύ και στους τέσσερις τροχούς, ενώ ο οδηγός σε στεγνό δρόμο ή ήπιες συνθήκες, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία επιπλέον προγράμματα:

Normal: Προτεραιότητα στον εμπρός άξονα για μέγιστη αποδοτικότητα. Ισχύς έως 313 PS και 450 Nm ροπής, με αυτόματη ενεργοποίηση του πίσω κινητήρα όταν απαιτείται.

Sport: Συνεχής λειτουργία και των δύο κινητήρων με κατανομή 60:40, για δυναμική οδήγηση. Πλήρης ισχύς και ροπή, με πιο άμεση απόκριση σε τιμόνι και γκάζι.

Eco: Έμφαση στη μέγιστη αυτονομία, με περιορισμό ισχύος 213 PS. Σε έντονη επιτάχυνση, ενεργοποιείται αυτόματα και ο πίσω κινητήρας.

Το Grandland Electric AWD επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 6,1 δευτερόλεπτα, ενώ με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,278 αποτελεί το πιο αεροδυναμικά αποδοτικό Grandland μέχρι σήμερα.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου NMC με ωφέλιμη χωρητικότητα 73 kWh προσφέρει αυτονομία έως 502 χλμ. (WLTP), και η επαναφόρτιση από 20% σε 80% ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC.

Σημαντικό πλεονέκτημα για τους χειμερινούς μήνες αποτελεί και το προσαρμοζόμενο, αντιθαμβωτικό σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD, το οποίο φωτίζει με ακρίβεια τον δρόμο χωρίς να ενοχλεί τους άλλους οδηγούς.

Το μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία από 52.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας).