Διαθέσιμο στην Ελλάδα το αμιγώς βενζινοκίνητο Fiat 600 (+τιμές)

Το Fiat 600 διατίθεται πλέον στην Ελλάδα με βενζινοκινητήρα απόδοσης 100 ίππων με τιμή από 20.990 ευρώ, ενώ καινούργια προσθήκη είναι επίσης η έκδοση Sport για το ήπια υβριδικό σύνολο των 145 ίππων.

Η Fiat επεκτείνει τη γκάμα του 600 με τον τρίτης γενιάς βενζινοκινητήρα του ομίλου Stellantis, o οποίος έχει πλέον καδένα χρονισμού για τους εκκεντροφόρους, τούρμπο με πτερύγια μεταβλητής γεωμετρίας (VGT), λειτουργεί στο θερμοδυναμικό κύκλο Miller και είναι άμεσου ψεκασμού με πίεση 350 bar.

Το 3κύλινδρο μοτέρ των 1.199 κ.εκ. αποδίδει 100 PS στις 5.500 σ.α.λ., με τη μέγιστη ροπή να ανέρχεται σε 205 Nm, από τις 1.750 σ.α.λ. με τον κινητήρα να συνεργάζεται με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο που στέλνει την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η αρχική του τιμή διαμορφώνεται στα 20.990 ευρώ.

Εξοπλισμός

Η νέα έκδοση των 100 ίππων είναι διαθέσιμη στα επίπεδα εξοπλισμού Pop, Icon και la Prima, όπως άλλωστε οι Hybrid 110 ή 145 HP και το αμιγώς ηλεκτρικό 600e. Αποκλειστικότητα του Hybrid των 145 HP αποτελεί το επίπεδο εξοπλισμού Sport που επίσης εμφανίζεται για πρώτη φορά και ξεχωρίζει από τις μαύρες ζάντες 18” και το logo Sport στα εμπρός φτερά, ενώ έχει μαύρο γυαλιστερό body kit και αεροτομή. Σημαντικές είναι οι διαφορές στο εσωτερικό, με νέα, σπορ, καθίσματα και μαύρες επενδύσεις.

Ο εξοπλισμός του 600 στην εισαγωγική έκδοση Pop περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων, infotainment με οθόνη αφής 10,25”, ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto και connected services, φώτα LED με αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, αισθητήρα βροχής/φωτός και κλιματισμό.

Η Icon προσθέτει ζάντες αλουμινίου 17”, ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέφτη, αυτόματο κλιματισμό, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ασύρματο κλειδί, πάτωμα χώρου αποσκευών δυο θέσεων, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, δερμάτινο τιμόνι και φάσα στο ταμπλό βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος.

Στο πολυτελέστερο επίπεδο la Prima τα καθίσματα και το ταμπλό έχουν διαφορετικές επενδύσεις, υπάρχει θήκη επαγωγικής φόρτισης στην κονσόλα, ασύρματο κλειδί και αυτόματο κλείδωμα/ξεκλείδωμα, καθώς και ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με λειτουργία hands-free.

Υπάρχουν επίσης σκούρα πίσω κρύσταλλα, αυτόματα αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, κάμερα οπισθοπορείας και περιμετρικοί αισθητήρες παρκαρίσματος, Αυτόνομη Οδήγηση Επιπέδου 2 και σύστημα πλοήγησης.

Με 8 χρόνια εγγύηση

Το SUV της Fiat συνοδεύεται από 8ετή -και μεταβιβάσιμη- εργοστασιακή εγγύηση μηχανικών μερών που καλύπτει και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος, θωρακίζοντας σφαιρικά την μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου.

Η χρωματική παλέτα εξακολουθεί να περιλαμβάνει επιλογές λευκού, κόκκινου, μαύρου, πορτοκαλί, γαλάζιου, γκρι και μπλε, ενώ η νέα επιλογή Acid Green είναι προνόμιο της έκδοσης Sport.