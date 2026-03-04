Στην ελληνική αγορά το full hybrid Renault Symbioz με τους 160 ίππους – Πόσο κοστίζει

Χάρη στην πλήρως υβριδική τεχνολογία, ο οδηγός μπορεί να κινείται ηλεκτρικά για πάνω από το 80% του χρόνου των αστικών διαδρομών του.

Το Renault Symbioz κατέχει σημαντική θέση στην γκάμα SUV της γαλλικής μάρκας, τοποθετούμενο ανάμεσα στο μικρότερο Captur και το μεγαλύτερο Austral.

Πρόσφατα η Renault εγκαινίασε τη διάθεση στην ελληνική αγορά της ισχυρότερης έκδοσης full hybrid E-Tech 160, που σύμφωνα με την εταιρεία εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου – δίχως να υπονομεύονται οι επιδόσεις – και επιτρέπει ηλεκτρική κίνηση για πάνω από το 80% του χρόνου των αστικών διαδρομών του.

Η σειριακή-παράλληλη αρχιτεκτονική λειτουργίας του νέου υβριδικού κινητήριου συνόλου συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες (ένα ηλεκτρομοτέρ 36kW και έναν κινητήρα υψηλής τάσης HSG 15kW) με έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λτ. ισχύος 109 PS (94 PS για τον προηγούμενο κινητήρα), αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη και μπαταρία 1,4 kWh, η οποία αντικαθιστά την 1,2 kWh.

Το νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού του κινητήρα εξασφαλίζει ακρίβεια και βελτιστοποιημένη εξαέρωση του καυσίμου, για πιο αποτελεσματική καύση. Αυτό βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα, μειώνει τις εκπομπές ρύπων και συνδράμει σε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Η ροπή είναι 25% υψηλότερη στα 172 Nm για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης (+22 Nm), διαθέσιμη σε χαμηλότερες στροφές (περίπου 2.000 σ.α.λ.), για καλύτερες επιδόσεις και απόκριση, ιδιαίτερα κατά την επιτάχυνση ή όταν χρειάζεται άμεση αύξηση της ταχύτητας σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Παράλληλα, η επιτάχυνση είναι πιο δυναμική, με το Symbioz να ολοκληρώνει το σπριντ 0-100 χλμ. σε 9,1 δευτερόλεπτα (έναντι 10,6 δλ.). Το νέο full hybrid E-Tech κινητήριο σύνολο, καταναλώνει 4,3 λίτρα/100 χλμ (από 4,7), ενώ οι εκπομπές CO2 περιορίζονται σε 100 γρμ./χλμ.

Το νέο κινητήριο σύνολο full hybrid E-Tech 160 PS προσφέρει ικανότητα έλξης από 750 έως 1.000 κιλά, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στη ρυμούλκηση τρέιλερ ή τροχόσπιτου.

Το Renault Symbioz με τον νέο Symbioz full hybrid Ε-Tech 160 κινητήρα είναι διαθέσιμο με τιμή εκκίνησης από 27.900 ευρώ, ενώ πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Η συγκεκριμένη τιμή αφορά στην εξοπλιστική έκδοση “evolution” που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- LED προβολείς με λειτουργία High Beam Assist, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, σύστημα πολυμέσων openR link 10,4” με ηχοσύστημα Arkamys Classic με 6 ηχεία και 2 USB Type C θύρες εμπρός & πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα.