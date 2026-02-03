Η SUV γκάμα της Opel: Mokka, Frontera & Grandland (+τιμές)

Mokka, Frontera και Granland συνθέτουν στην γκάμα SUV της Opel και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του οδηγού, συνδυάζοντας πρακτικότητα, υψηλό τεχνολογικό προφίλ και αποδοτικούς κινητήρες.

Η Opel, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, διαθέτει μια πλήρη και σύγχρονη γκάμα SUV που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς. Από τα compact και ευέλικτα μοντέλα πόλης έως τα πιο ευρύχωρα και οικογενειακά SUV, η μάρκα συνδυάζει μοντέρνο σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και αποδοτικούς κινητήρες.

Παράλληλα, η Opel ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ολόκληρη την γκάμα των SUV μοντέλων της σε νέες ελκυστικές τιμές μέσω του νέου της προωθητικού προγράμματος.

Opel Mokka από 19.900 ευρώ

Το Mokka τοποθετείται στην βάση της προϊοντικής πυραμίδας των SUV μοντέλων της Opel και μπορεί να καλύψει τις μεταφορικές ανάγκες ενός οδηγού τόσο μέσα στην πόλη όσο και εκτός αυτής. Η σχεδίασή του είναι νεανική, έχει καλή ποιότητα κατασκευής και σύγχρονο τεχνολογικό οπλοστάσιο.



Στην ανανεωμένη του πλέον έκδοση, έχει γίνει πιο αιχμηρό χάρη στο νέο έμβλημα του Κεραυνού, τη φρέσκια LED υπογραφή εμπρός-πίσω και τις μαύρες λεπτομέρειες που διατρέχουν το αμάξωμα από το καπό έως το πίσω μέρος, ενώ μέσα στην καμπίνα, το τιμόνι με επίπεδη κορυφή και βάση προσδίδει σπορ νότες και το ανανεωμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας είναι εύκολο στη χρήση και προηγμένο.

Η φαρέτρα μηχανικών συνόλων περιλαμβάνει τρεις επιλογές. Η γκάμα έχει ως αφετηρία τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων που αποδίδει 136 ίππους, ενώ το ίδιο μοτέρ συνδυάζεται και 48βολτη υβριδική τεχνολογία για την απόδοση 145 ίππων, με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων.

Παράλληλα, το Opel Mokka προσφέρεται και ως αμιγώς ηλεκτρικό με ηλεκτροκινητήρα 156 ίππων, που αντλεί ενέργεια από μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 54 kWh για έως και 397 χλμ. αυτονομίας, ενώ πρόσφατα προστέθηκε στη γκάμα και η έκδοση GSE των 281 ίππων. Οι τιμές του Mokka ξεκινούν από 19.900 ευρώ.

Opel Frontera από 22.900 ευρώ

Το Opel Frontera έχει μήκος 4,38 μέτρα και ξεχωρίζει χάρη στη στιβαρή και σύγχρονη σχεδίασή του. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία “Bold & Pure”, το εμπρός μέρος κυριαρχείται από τη χαρακτηριστική μαύρη μάσκα Vizor και το έμβλημα Opel Blitz, που ενσωματώνεται αρμονικά στους προβολείς Intelli-LED.

Παράλληλα είναι πολύ ευρύχωρο και δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη, τη στιγμή που ο ψηφιακός διάκοσμος είναι υψηλού επιπέδου. Εξοπλίζεται με το ψηφιακό Pure Panel cockpit που περιλαμβάνει οθόνη 10 ιντσών για τον οδηγό και –προαιρετικά– ίδιας διάστασης οθόνη για το infotainment (στην εισαγωγική έκδοση, οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το smartphone σαν οθόνη, τοποθετώντας το πάνω στο smartphone station). Το πορτ-μπαγκάζ, τέλος μπορεί να μεταφέρει έως 1.600 λίτρα αποσκευών, ικανοποιώντας τις ανάγκες μιας οικογένειας.

Όον αφορά τα κινητήρια σύνολα, το Frontera διαθέτει αποδοτικά ήπια υβριδικά συστήματα κίνησης με ισχύ 110 ή 145 ίππων καθώς και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για μηδενικές εκπομπές ρύπων, με τις τιμές να εκκινούν από 22.900 ευρώ, μετά τη προωθητική ενέργεια της μάρκας.

Opel Grandland από 31.900 ευρώ

Το Opel Grandland, στη δεύτερη γενιά του, αποτελεί το μεγαλύτερο SUV της μάρκας και υιοθετεί τις αρχές της σχεδίασης «Opel Compass» που εισήγαγε το Experimental concept, με την κεντρική πτυχή και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία να στοιχίζονται οριζόντια, ενώ το νέο φωτιζόμενο έμβλημα της μάρκας τοποθετείται στο κέντρο, ανάμεσα στα φώτα με προηγμένη τεχνολογία Intelli-Lux Pixel Matrix HD.

Στο εσωτερικό του Grandland, ένας πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων παρέχει βασικές πληροφορίες στον οδηγό και συνδυάζεται με το Intelli-HUD head-up display, ενώ στο κέντρο του ταμπλό κυριαρχεί μία οθόνη αφής 16 ιντσών για το infotainment, ελαφρώς προσανατολισμένη προς τον οδηγό, μέσα από την οποία πραγματοποιούνται οι περισσότερες ρυθμίσεις, όμως αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις, όπως ο κλιματισμός, μπορούν επίσης να επιλεχθούν μέσω φυσικών κουμπιών.

Μέσα στην καμπίνα, η Opel προσφέρει στον χρήστη και την οικογένειά του περισσότερα από 35 λίτρα αποθηκευτικού χώρου, ενώ ο χώρος αποσκευών είναι 550 λίτρα.

Η γκάμα κινητήρων του Opel Grandland περιλαμβάνει ήπια υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές. Το πρώτο βήμα είναι η hybrid έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο και τους 145 ίππους με τιμή από 31.900 ευρώ, στη γκάμα υπάρχει διαθέσιμο ένα plug-in σύνολο με 195 ίππους, ενώ, όσοι είναι έτοιμοι να κάνουν το βήμα προς τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το Grandland Electric προσφέρεται σε δύο εκδόσεις με ισχύ 213 και 325 ίππους, με τη δεύτερη να είναι τετρακίνητη.