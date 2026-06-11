Όλα τα SUV της Mazda στην Ελλάδα και οι τιμές τους

Τα SUV της Mazda είναι 100% «Made in Japan» και προτάσσουν upper-class χαρακτήρα σε συνδυασμό με μια μοναδική σχεδιαστική φιλοσοφία που τα κάνουν να ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό.

Σε μια αγορά που κατακλύζεται από επιλογές στην κατηγορία των SUV, η Mazda επιμένει να χαράζει τον δικό της, ξεχωριστό δρόμο, κερδίζοντας τις καρδιές των Ελλήνων οδηγών που αναζητούν το κάτι διαφορετικό.

Στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας βρίσκονται τα SUV της μάρκας, τα οποία καταφέρνουν να ξεχωρίζουν αμέσως. Ο λόγος; Η μοναδική σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo (Soul of Motion), η οποία δίνει πνοή στο μέταλλο, δημιουργώντας κομψές σιλουέτες που μαγνητίζουν τα βλέμματα τόσο στους απαιτητικούς δρόμους της πόλης όσο και στις αποδράσεις στην ελληνική επαρχία.

Ωστόσο, η γοητεία των SUV της Mazda δεν είναι μόνο επιφανειακή. Πίσω από την εντυπωσιακή τους εμφάνιση κρύβεται μια σπάνια, στις μέρες μας, δέσμευση στην κορυφαία ποιότητα κατασκευής. Αντίθετα με τη μαζική τάση της παγκοσμιοποιημένης παραγωγής, τα SUV της Mazda που κυκλοφορούν στην Ελλάδα κατασκευάζονται αποκλειστικά στην Ιαπωνία, στις ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Χιροσίμα και σε άλλες ιαπωνικές πόλεις.

Mazda CX-30

Το CX-30 είναι το μικρότερο μέλος στην SUV γκάμα της Mazda παρότι το 4,39 μέτρων αμάξωμα το κατατάσσει στην κατηγορία των οικογενειακών SUV του C-segment.

To Mazda CX-30 προσφέρεται στην Ελλάδα αποκλειστικά με τον άμεσου ψεκασμού κινητήρα e-SKYACTIV X που αποδίδει 186 ίππους και 240 Nm ροπής, ο οποίος συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο είτε με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης προαιρετικά.

Οι τιμές του εκκινούν από τα 34.487 ευρώ για το χειροκίνητο και από τα 37.604 ευρώ για το αυτόματο CX-30 στο εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού Centre-Line.

Mazda CX-5

Μία από τις πιο πρόσφατες προσθήκες στην γκάμα της μάρκας στην ελληνική αγορά είναι το νέο CX-5. Το μήκος του είναι 4,69 μέτρα και ουσιαστικά τοποθετείται στα D-SUV.

Μοναδική επιλογή σε ό,τι αφορά τα κινητήρια σύνολα είναι ο βενζινοκινητήρας e-Skyactiv G των 2,5 λίτρων που συνδυάζεται με τεχνολογία Mazda M Hybrid 24V με σύστημα brake by wire και αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων που στέλνει την κίνηση στους μποστινούς ή, προαιρετικά, και στους τέσσερις τροχούς.

Η ισχύς του κινητήρα φτάνει τους 141 ίππους, η ροπή τα 238 Νm, ενώ όσον αφορά τις επιδόσεις, το 0-100 χλμ./ώρα πετυχαίνεται σε 10,5 δευτερόλεπτα.

Οι τιμές του νέου Mazda CX-5 εκκινούν στην Ελλάδα από τα 34.960 ευρώ στην έκδοση Prime-Line.

Mazda CX-60

Το Mazda CX-60 έχει μήκος 4,74 μέτρα και τοποθετείται στο άνω άκρο των D-SUV. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα των τελευταίων ετών της Mazda, αφού ήταν το πρώτο μοντέλο από την Χιροσίμα που λανσαρίστηκε με plug-in υβριδικό σύνολο.

To σύστημά του αποτελείται από έναν 2,5άρη 4κύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα που αποδίδει 192 ίππους στις 6.000 σαλ και 261 Nm ροπής, έναν ηλεκτροκινητήρα με ονομαστική απόδοση 172 ίππους και μπαταρία με ικανότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που ανέρχεται στις 17,8 kWh.

Συνδυαστικά το plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης παράγει 327 ίππους (241 kW) και 500 Nm ροπής, που φτάνουν στον δρόμο μέσω ενός νέου 8τάχυτου συστήματος μετάδοσης i-Activ All-Wheel Drive, ενώ η εκτιμώμενη ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 60 χιλιόμετρα.

Το CX-60 προσφέρεται και με diesel κινητήρα 3,3 λίτρων με ισχύ 254 ίππους που συνεργάζεται με 48V ήπια υβριδικό σύστημα. Το αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων στέλνει την κίνησης και στους τέσσερις τροχούς.

Η τιμή του plug-in υβριδικού CX-60 είναι 63.881 ευρώ και 59.409 αυτή του πετρελαιοκίνητου.

Mazda CX-6e

Το νέο CX-6e είναι η τελευταία προσθήκη στην γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων της Mazda και η τιμή του πρόκειται να ανακοινωθεί σύντομα. Το μήκος του είναι 4,85 μέτρα, ανήκει στα μεγάλα SUV και καλύπτει το κενό ανάμεσα στο CX-60 και το αρκετά μεγαλύτερο CX-80.

Το CX-6e υιοθετεί την σχεδιαστική γλώσσα Kodo, η οποία είναι αναβαθμισμένη προς μια νέα κατεύθυνση που αποτελεί το αποτέλεσμα εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και ιαπωνικών στούντιο σχεδιασμού της μάρκας, ενώ στην καμπίνα, αν και ακολουθεί μίνιμαλ αισθητική, κεντρικό ρόλο παίζει μια οθόνη αφής 26 ιντσών που μπορεί να διαιρεθεί σε δύο τμήματα και προσφέρει στον οδηγό και στους επιβάτες πρόσβαση στο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου.

Το ηλεκτρικό κινητήριο σύνολο του CX-6e αποτελείται από μπαταρία λιθίου-σιδήρου (LFP) χωρητικότητας 78 kWh, η οποία δίνει ενέργεια σε έναν κινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα που αποδίδει 258 ίππους και 290 Nm ροπής, με τη Mazda να σημειώνει πως το αυτοκίνητο επιταχύνει γραμμικά μέχρι τα 100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα και μέχρι την ταχύτητα των 180 χλμ./ώρα. Η αυτονομία σε μεικτό κύκλο φτάνει τα 480 χιλιόμετρα (WLTP).

Mazda CX-80

Το CX-80 αποτελεί την απόλυτη ναυαρχίδα της Mazda, αφού με μήκος σχεδόν 5 μέτρα και μεταξόνιο πάνω από 3 μέτρα, το αυτοκίνητο είναι ένα από τα μακρύτερα και πιο ευρύχωρα μοντέλα που διατίθενται στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Το CX-80 είναι διαθέσιμο με δύο επιλογές όσον αφορά τα κινητήρια σύνολα: το σύστημα e-Skyactiv PHEV, που συνδυάζει έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων και έναν ηλεκτροκινητήρα, ενώ διαθέσιμη θα είναι και μια diesel έκδοση που τροφοδοτείται από τον 6κύλινδρο σε σειρά e-Skyactiv D της Mazda, σε συνδυασμό με το ήπια υβριδικό σύστημα M Hybrid Boost 48V της εταιρείας.

Η έκδοση e-Skyactiv PHEV (από 69.545 ευρώ) έχει συνδυαστική απόδοση 327 ίππων, ενώ η μέγιστη ροπή της φτάνει τα 500 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία της έκδοσης poy φτάνει τα 60 χλμ. Με τη σειρά της, η πετρελαιοκίνητη έκδοση (από 63.310 ευρώ) αποδίδει 254 ίππους, επιταχύνοντας από 0-100 χλμ./ώρα σε 8,4 δευτερόλεπτα.

Και οι δύο εκδόσεις συνδυάζονται τόσο με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων όσο και με το σύστημα τετρακίνησης i-Activ της Mazda.