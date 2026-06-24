Suzuki: Δωρεάν τεχνικός έλεγχος έως 31 Αυγούστου

Ο τεχνικός έλεγχος προσφέρεται σε κάθε αυτοκίνητο της μάρκας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ο Όμιλος Σφακιανάκη υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα “Drive ‘N Smile”, προσφέροντας δωρεάν καλοκαιρινό τεχνικό έλεγχο και σημαντικά προνόμια συντήρησης σε όλους τους κατόχους αυτοκινήτων Suzuki.

Η πρωτοβουλία έρχεται να συμπληρώσει το πακέτο υπηρεσιών που προσφέρει η Suzuki στους πελάτες της, όπου ξεχωρίζει το πρόγραμμα 10ετούς εγγύησης SUZUKI Care+, το οποίο ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών και την αξία των οχημάτων της μάρκας.

Έως και τις 31 Αυγούστου 2026, όλοι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων της ιαπωνικής μάρκας, ανεξαρτήτως μοντέλου ή ηλικίας οχήματος, μπορούν να επισκεφθούν το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Επισκευαστών Suzuki και να επωφεληθούν από έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο 13 σημείων, που πραγματοποιείται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι πελάτες λαμβάνουν αναλυτική αναφορά με τα σημεία που ελέγχθηκαν, καθώς και προτάσεις για τυχόν απαιτούμενες εργασίες ή προληπτικές παρεμβάσεις, συμβάλλοντας στη διατήρηση της αξιοπιστίας και της συνεχούς λειτουργίας του οχήματος.

Τι περιλαμβάνει ο τεχνικός έλεγχος

Ο δωρεάν τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έλεγχο των υγρών λειτουργίας, του συστήματος ψύξης, των φρένων, της ανάρτησης, της μπαταρίας, του κλιματισμού, των ελαστικών και των ηλεκτρονικών συστημάτων, καλύπτοντας τα βασικά σημεία που συμβάλλουν στην ασφαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μετακινήσεων.

Παράλληλα, όσοι επισκεφθούν το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων Suzuki θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από επιπλέον προνόμια:

Απολύμανση και έλεγχο συστήματος κλιματισμού (A/C) με 30 ευρώ

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Επισκευαστών Suzuki και να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα μέσω του επίσημου δικτύου της μάρκας και της επίσημης ιστοσελίδας (εδώ).