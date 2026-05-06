Συνεχίζεται το πρόγραμμα απόσυρσης από τη Citroen

Η Citroen ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος «Απόσυρση από τη Citroen» για έναν ακόμη μήνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πελάτες να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη εμπορική πολιτική, έως και το τέλος Μαΐου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση για την παράταση έρχεται ως άμεση ανταπόκριση στο αυξημένο ενδιαφέρον και στα πολλαπλά αιτήματα των πελατών, που ανέδειξαν το πρόγραμμα ως μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικές ενέργειες της μάρκας.

Το πρόγραμμα Απόσυρσης της Citroen προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές για την απόκτηση νέων μοντέλων, συνδυάζοντας σημαντικό όφελος από την απόσυρση παλαιού οχήματος με χαμηλό κόστος χρήσης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του προγράμματος στην ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, με τη Citroen να επισημαίνει ότι καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση των παραγγελιών για ηλεκτρικά οχήματα τους τελευταίους μήνες. Πρωταγωνιστές ήταν τα νέα ë-C3 και ë-C3 Aircross, που συγκέντρωσαν τη μερίδα του λέοντος του ενδιαφέροντος.

Η συγκεκριμένη εμπορική πολιτική με το όφελος απόσυρσης αφορά το σύνολο της επιβατικής γκάμας της Citroen, σε θερμικές, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης, με έμφαση στην οικονομία, την άνεση και τη βιωσιμότητα.

H γαλλική μάρκα προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη τη γκάμα των επιβατικών της μοντέλων.

