Συνολικό όφελος 6.000 ευρώ για το Suzuki e Vitara: Οι νέες τιμές του

Χάρη στην προωθητική ενέργεια Suzuki Electric Bonus και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», το συνολικό όφελος για τον πελάτη φθάνει στα 6.000 ευρώ και η τιμή εκκίνησης του Suzuki e Vitara διαμορφώνεται πλέον στα 24.670 ευρώ.

Ακόμη πιο προσιτή γίνεται η απόκτηση του νέου Suzuki e Vitara χάρη στο Electric Bonus των 3.000 ευρώ που προσφέρει η Suzuki και ο Όμιλος Σφακιανάκη.

Το Suzuki Electric Bonus ισχύει άμεσα για όλες τις παραγγελίες του μοντέλου και συνοδεύει όλες τις εκδόσεις. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδυάσουν το όφελος αυτό με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», διαμορφώνοντας συνολικό όφελος 6.000 ευρώ.

Η βασική έκδοση ξεκινά πλέον από 24.670 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης, ενώ η τετρακίνητη έκδοση AllGrip-e διατίθεται από 30.670 ευρώ. Αναλυτικότερα:

Suzuki e Vitara 49 kWh GL 2WD 144 PS: 24.670 ευρώ

Suzuki e Vitara 61 kWh GL 2WD 174 PS: 27.670 ευρώ

Suzuki e Vitara 61 kWh GLX 2WD 174 PS: 30.670 ευρώ

Suzuki e Vitara 61 kWh GL 4WD 184 PS: 30.670 ευρώ

Suzuki e Vitara 61 kWh GLX 4WD 184 PS: 33.670 ευρώ

Οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν το Electric Bonus και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Suzuki e Vitara: Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Suzuki

Το νέο e Vitara σηματοδοτεί την είσοδο της Suzuki στην εποχή της αμιγούς ηλεκτροκίνησης, παραμένοντας πιστό στις αξίες που χαρακτηρίζουν τη μάρκα, όπως αξιοπιστία, πρακτικότητα και οικονομία, συνδυάζοντας τη σύγχρονη αισθητική ενός ηλεκτρικού οχήματος με τη στιβαρότητα και τις δυνατότητες ενός αυθεντικού SUV.

Η νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, που εξελίχθηκε αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα, συνεργάζεται με τις μπαταρίες τεχνολογίας LFP και το αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης eAxle, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και άμεση απόκριση. Στις τετρακίνητες εκδόσεις, το νέο AllGrip-e αξιοποιεί την πολυετή τεχνογνωσία της Suzuki στην τετρακίνηση, εξασφαλίζοντας αυξημένη πρόσφυση και σιγουριά σε κάθε διαδρομή και επιφάνεια.

Η γκάμα του e Vitara περιλαμβάνει εκδόσεις με μπαταρίες χωρητικότητας 49 kWh και 61 kWh, με συνδυασμένη αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα (WLTP).

Από την έκδοση GL, ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει σύστημα πλοήγησης, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, λειτουργία One Pedal Drive και πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού.

Η κορυφαία έκδοση GLX προσθέτει, μεταξύ άλλων, πανοραμική γυάλινη οροφή, κάμερα 360°, ασύρματη φόρτιση smartphone και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 10 κατευθύνσεων.

Εγγύηση έως 10 χρόνια

Η εγγύηση Suzuki Care+, που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των υβριδικών μοντέλων Suzuki στην ελληνική αγορά, είναι διαθέσιμη και για το νέο e Vitara. Έτσι, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας καλύπτεται με εγγύηση έως 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης συνοδεύεται από εγγύηση έως 10 έτη ή 500.000 χιλιόμετρα (μέσω του προγράμματος Suzuki Care+).