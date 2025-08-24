Τα 10 πρώτα σε πωλήσεις αυτοκίνητα στην Ελλάδα το 2025

Τα τέσσερα από τα πέντε πρώτα μοντέλα ανήκουν στην κατηγορία των μικρών SUV, η οποία αποτελεί τη δημοφιλέστερη επιλογή για τον Έλληνα οδηγό.

Αυξημένες κατά 1,7% ήταν οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος του 2025 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Ειδικότερα, το πρώτο 7μηνο του 2025 ταξινομήθηκαν συνολικά 91.759 καινούργια αυτοκίνητα, έναντι 90.225 το πρώτο 7μηνο του 2024, με τα B-SUV να αποτελούν τη δημοφιλέστερη κατηγορία, αντιπροσωπεύοντας το 36,6% των πωλήσεων.

Η κυριαρχία των μικρών SUV αποτυπώνεται ανάγλυφα και στη λίστα με τα 10 κορυφαία σε πωλήσεις αυτοκίνητα του πρώτου 7μηνου, όπου καταλαμβάνουν τέσσερις θέσεις της πρώτης 5άδας.

Ειδικότερα, δημοφιλέστερο μοντέλο στην Ελλάδα είναι το Peugeot 2008 με 4.468 ταξινομήσεις, ακολουθούμενο από το Toyota Yaris Cross και το Toyota Yaris, με 4.084 και 3.635 μονάδες αντίστοιχα. Την πρώτη 5άδα ολοκληρώνουν το Citroen C3 (3.635) και το Suzuki Vitara (2.747).

Peugeot 2008 – 4.468 Toyota Yaris Cross – 4.084 Toyota Yaris – 3.651 Citroen C3 – 3.635 Suzuki Vitara – 2.747 Kia Picanto – 2.650 Peugeot 208 – 2.620 Opel Corsa – 2.603 Fiat Panda – 2.591 Suzuki Swift – 2.315

Σε επίπεδο συστημάτων κίνησης τον πρώτο λόγο έχουν τα υβριδικά αυτοκίνητα, με το μεριδιό τους το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2025 να ανέρχεται σε 49%, όταν το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους ήταν 40%.

Το πετρέλαιο χάνει συνεχώς έδαφος μιας και αντιπροσωπεύει μόλις το 3,1% (από 8,8%) των καινούργιων ταξινομήσεων, ενώ καθοδική πορεία έχει και η βενζίνη (33,1% έναντι 39,7%). Τα ηλεκτρικά έχουν μερίδιο 5,3% (από 4,7%), γεγονός που καταδεικνύει τους ασθενείς ρυθμούς διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική αγορά.