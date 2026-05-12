Τα 3 φθηνότερα κάμπριο αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Παρότι ο όγκος πωλήσεων των κάμπριο αυτοκινήτων έχει μειωθεί, η κατηγορία αυτή συνεχίζει να έχει πολλούς φανατικούς φίλους.

1. Fiat 500 cabrio από 22.713 ευρώ

Η Fiat αποτελεί διαχρονικά έναν από τους κατασκευαστές με την μεγαλύτερη εμπειρία στη σχεδίαση και κατασκευή cabrio αυτοκινήτων. Το πρώτο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας, το Fiat 3 ½ του 1899 είχε υφασμάτινη ανοιγόμενη οροφή, το ίδιο και το πλέον θρυλικό της μοντέλο, το 500 του 1957. Η κληρονομιά της ιταλικής μάρκας στην cabrio κατηγορία συνεχίζεται με το Fiat 500 Hybrid cabrio.

Το γνήσιο τέκνο του εργοστασίου του Μιραφιόρι προσφέρεται τόσο σε hatchback όσο και σε cabrio εκδοχή, η οποία μπορεί να συνδυαστεί αποκλειστικά με τα εξοπλιστικά επίπεδα Icon και La Prima.

Στην Hybrid έκδοση, παίρνει ισχύ από έναν τρικύλινδρο 1.000άρη κινητήρα βενζίνης Firefly που παράγει ισχύ 65 ίππων και ροπή 92 Nm και συνεργάζεται με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο. Το σύνολο συνδυάζεται με ήπια υβριδικό σύστημα 12V και είναι πολύ οικονομικό σε καύσιμο, με τη μάρκα να αναφέρει μέση κατανάλωση 5,2 λτ./100 χλμ. σε μικτές συνθήκες.

Tο Fiat 500 cabrio προσφέρεται στην Ελλάδα και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, με μπαταρία χωρητικότητας 42 kWh που τροφοδοτεί με ενέργεια έναν κινητήρα 118 ίππων και προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 320 χλμ. σε μικτή χρήση, ενώ η ταχυφόρτιση από το 0-80% διαρκεί μόνο 35 λεπτά.

Οι τιμές για το Fiat 500 Hybrid cabrio εκκινούν από τα 22.713 ευρώ, ενώ το Fiat 500e cabrio κοστίζει από 30.223 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.

2. Mazda MX-5 από 31.315 ευρώ

To Mazda MX-5, γνωστό και ως «Miata» είναι ίσως το μοντέλο που έχει γίνει συνώνυμο με την κατηγορία των roadster και έχει καταχωρηθεί στο μυαλό κάθε φίλου των τεσσάρων τροχών σαν ένα αυτοκίνητο που προσφέρει ελευθερία και μεγάλες οδηγικές συγκινήσεις, χάρη στο τέλεια ζυγισμένο αμάξωμά του.

Στην Ελλάδα, το Mazda MX-5 συνδυάζεται αποκλειστικά με τον ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα Skyactiv-G που προσφέρει στο ιαπωνικό καθαρόαιμο roadster 132 ίππους στις 7.000 σ.α.λ και 152 Νm ροπής στις 4.500 σ.α.λ. Το μοτέρ συνδυάζεται με το χειροκίνητο κιβώτιο των 6 σχέσεων, το οποιο στέλνει την κίνηση στους πίσω τροχούς και το βοηθάει να φτάνει τα 100 χλμ./ώρα σε 8,6 δευτερόλεπτα, με τη μέγιστη τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 203 χλμ./ώρα.

Η μέση κατανάλωση καυσίμου που ανακοινώνει η Mazda είναι 6,2 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές ρύπων, λόγω της απουσίας κάποιου υβριδικού συστήματος, φτάνουν τα 142 γρ./χλμ.

Το Mazda MX-5 διατίθεται ως roadster με κλασική μαλακή οροφή από 31.315 ευρώ ή ως RF, από 33.865 ευρώ.

3. MINI Cooper cabrio από 32.050 ευρώ

Το MINI Cooper cabrio, το 2025, ήταν το αυτοκίνητο με «ανοιχτή» οροφή που πραγματοποίησε τις περισσότες πωλήσεις στην Ελλάδα, αφού ταξινομήθηκε 175 φορές. Η κυρίαρχη θέση του συνεχίζεται και το 2026, ταξινομώντας 30 αυτοκίνητα κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

Η έκδοση cabrio βασίζεται φυσικά στο «κλειστό» μοντέλο της σειράς, διαθέτοντας μια μαλακή αναδιπλούμενη οροφή που κινείται ηλεκτρικά και αποθηκεύεται, όταν είναι ανοιχτή, στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Η έκδοση C παίρνει κίνηση από έναν 4κύλινδρο κινητήρα με χωρητικότητα 2,0 λίτρων που αποδίδει 163 ίππους, ενώ η πιο δυνατή S από την ίδια μονάδα, με αυξημένη απόδοση στους 204 ίππους. Τα δύο αυτά μοντέλα χρειάζονται 8,2 και 6,9 δλ. για την επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα.

Στην γκάμα υπάρχει επίσης 2λιτρη έκδοση JCW. Κάτω από το μυώδες εμπρός καπό των νέων MINI Cooper JCW φωλιάζει ένας 2λιτρος 4κύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας με απόδοση 231 ίππων και 380 Nm ροπής. Για τη μετάδοση που περνάει στους εμπρός τροχούς φροντίζει ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, με 8 σχέσεις.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, το 3θυρο MINI Cooper JCW cabrio επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 6,4 δευτερόλεπτα και φτάνει σε μέγιστη ταχύτητα τα 245 χλμ./ώρα.

Για το ΜΙΝΙ Cooper cabriο, οι τιμές εκκινούν από 32.050 ευρώ, από 37.500 ευρώ ξεκινάει η S και από 49.990 ευρώ η JCW.