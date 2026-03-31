Τα 5 φθηνότερα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα (+τιμές)

Τα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο κάνουν την οδήγηση στην πόλη πιο ξεκούραστη, ενώ πλέον η διαφορά στην τιμή σε σχέση με τα χειροκίνητα έχει μειωθεί σημαντικά.

Η καθημερινή μετακίνηση στις ελληνικές πόλεις –και ειδικά στην Αθήνα– δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια ευχάριστη εμπειρία. Κίνηση, φανάρια, καθυστερήσεις και το ατελείωτο «σταμάτα-ξεκίνα» συνθέτουν ένα σκηνικό που δοκιμάζει την υπομονή ακόμα και των πιο ψύχραιμων οδηγών. Σε αυτές τις συνθήκες, η συνεχής χρήση συμπλέκτη και μοχλού ταχυτήτων παύει να αποτελεί απόλαυση και μετατρέπεται σε… αγγαρεία.

Δεν είναι τυχαίο ότι το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων έχει κερδίσει τόσο μεγάλο έδαφος τα τελευταία χρόνια. Αν κάποτε αποτελούσε μια επιλογή για λίγους ή για όσους δεν απολάμβαναν τη «σύνδεση» μεταξύ αυτοκινήτου και μηχανής, σήμερα αποτελεί την προφανή λύση για όποιον βάζει σε προτεραιότητα την άνεση. Το σημαντικότερο; Δεν χρειάζεται πλέον να ξοδέψει κανείς μια περιουσία για να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο. Τα 5 αυτοκίνητα που ακολουθούν παρακάτω είναι η καλύτερη απόδειξη.

Σημείωση: Στη παρακάτω λίστα δεν έχουν συμπεριληφθεί τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Kia Picanto από 16.890 ευρώ

Το best seller του 2025 στην κατηγορία του A-segment είναι το φθηνότερο αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο που διατίθεται αυτήν την περίοδο στην Ελλάδα. Η τιμή του ξεκινάει από 16.890 ευρώ με το αυτόματο κιβώτιο στην έκδοση με τον ατμοσφαιρικό 1.000άρη κινητήρα απόδοσης 68 ίππων που εμφανίζει μέση κατανάλωση 5,7 λτ./100 χλμ. (WLTP) στο εξοπλιστικό επίπεδο Optimum.

H καμπίνα του προσφέρει καλή για την κατηγορία άνεση στους πίσω επιβάτες, παρέχοντας αρκετό αέρα πάνω από το κεφάλι τους, αλλά και όσο χώρο χρειάζονται στα γόνατα. Οι 5 επιβάτες θα βολευτούν με δυσκολία αλλά η μεταφορά 4 επιβατών γίνεται μια εύκολη υπόθεση.

Ατού του Picanto είναι πως κάθε αγορά, συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων (όποιο έρθει πρώτο).

Dacia Sandero και Sandero Stepway από 17.990 ευρώ

Το Dacia Sandero, μαζί με την πιο περιπετειώδη έκδοση Stepway, αποτελεί βασικό πυλώνα της επιτυχίας της Dacia και ένα από τα μεγαλύτερα sucess stories της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Με Sandero με αυτόματο κιβώτιο ξεκινάει από 17.990 ευρώ, ενώ στην έκδοση Stepway, το κόστος αγοράς ξεκινάει από 19.890 ευρώ. Αμφότερα, συνδυάζεται με τον τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.0 TCe των 90 ίππων στο εξοπλιστικό επίπεδο Expression.

Αν και ανήκει στο B-segment, το Sandero ξεχωρίζει για την ευρυχωρία του, χάρη στη δυνατότητά του να μετάφερει άνετα 4 επιβάτες και το μεγάλο για την κατηγορία του πορτ-μπαγκάζ των 410 λίτρων.

Toyota Aygo X Hybrid από 19.670 ευρώ

Στην τρίτη θέση της λίστας με τα φθηνότερα αυτόματα αυτοκίνητα είναι το Toyota Aygo X, το πρώτο μίνι-SUV μοντέλο με αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύνολο στην ελληνική αγορά που αποτελεί παράλληλα το πιο προσιτό μοντέλο στη γκάμα της Toyota.

Το ανανεωμένο Aygo X χρησιμοποιεί το υβριδικό σύστημα του Yaris, που αποτελείται από έναν τρικύλινδρο κινητήρα 1.500 κ.εκ. με μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων, λειτουργία κύκλου Άτκινσον και τη συνδρομή ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 116 ίππους. Χάρη στην υβριδική τεχνολογία, το Aygo X Hybrid θέτει νέα δεδομένα και στην κατανάλωση καυσίμου, η οποία περιορίζεται στα 3,7 λίτρα/100 χλμ. σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Οι τιμές του 100% υβριδικού Toyota Aygo X ξεκινούν από 19.670 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση X-Play.

MG3 Hybrid+ από 19.750 ευρώ

Μία θέση χαμηλότερα κατατάσσεται ένα ακόμη πλήρως υβριδικό μοντέλο, ο εκπρόσωπος της MG στην κατηγορία B, το MG3 Hybrid+. Με συνολική ισχύ 195 ίππους, το αυτοκίνητο προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις (0-100 σε 8 δλ.) και χαμηλή κατανάλωση (4,4 λτ./100 χλμ.), ενώ παράληλλα εκπέμπει μόλις 100γραμ.CO2/χλμ.

Αυτή η αποδοτικότητα ενισχύεται περαιτέρω από μια μπαταρία με χωρητικότητα 1,83 kWh, παρέχοντας σημαντική αυτονομία οδήγησης αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Η μετάδοση περνά από αυτόματο κιβώτιο 3 σχέσεων, στους εμπρός τροχούς.

Όπως όλα τα μοντέλα MG που διατίθενται στη χώρα μας, το MG3 Hybrid+ καλύπτεται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

Suzuki Swift από 19.760 ευρώ

Μοναδική πηγή ισχύος του Suzuki Swift είναι ένας ατμοσφαιρικός κινητήρας με χωρητικότητα 1.197 κ.εκ. και τρεις κυλίνδρους που αποδίδει 82 ίππους από τις 5.700 σ.α.λ. και 112 Nm στις 4.500 σ.α.λ. και εφοδιάζεται με ένα ήπια υβριδικό σύστημα 12V SHVS και αυτόματη CVT μετάδοση.

Το Swift, όταν κάτω από το τιμόνι υπάρχουν μόνο δύο πεντάλ, πετυχαίνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 11,9 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 170 χλμ./ώρα σε μέγιστη τελική ταχύτητα, ενώ όσον αφορά την κατανάλωση, η μάρκα ανακοινώνει πως το Swift απαιτεί μόνο 4,7 λτ./100 χλμ., με τις εκπομπές να περιορίζονται στα 107 γραμ.C02/ χλμ.

Κάθε αγορά ενός Suzuki Swift καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύηση (ή 100.000 χλμ) για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, 12 χρόνια εγγύηση αμαξώματος για προστασία από τη σκουριά και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Η εγγύηση μπορεί να επεκταθεί έως και τα 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα, με την προϋπόθεση της τακτικής συντήρησης του αυτοκινήτου στο επίσημο δίκτυο της μάρκας.