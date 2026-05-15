Τα 5 φθηνότερα μικρά αυτοκίνητα στην Ελλάδα (+τιμές)

Τα μικρά αυτοκίνητα παραμένουν δημοφιλή στην ελληνική αγορά παρά την κυριαρχία των SUV. Αυτά τα 5 αυτοκίνητα είναι οι φθηνότερες επιλογές του B-segment.

Η απόκτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια σύνθετη εξίσωση για τους υποψήφιους αγοραστές, καθώς το οικονομικό τοπίο έχει αλλάξει άρδην.

Οι συνεχείς ανατιμήσεις, που πηγάζουν από το αυξημένο κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ενσωμάτωση υποχρεωτικών πλέον συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης, έχουν μετατοπίσει το σημείο εισόδου στην αγορά, ακόμη και για τα μικρά αυτοκίνητα, σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Εκεί που κάποτε η κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης θεωρούνταν η αυτονόητη επιλογή για χαμηλό προϋπολογισμό, σήμερα η αναζήτηση μιας πραγματικά προσιτής πρότασης απαιτεί προσεκτική έρευνα και αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών.

Παρά τις πιέσεις αυτές, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να παρουσιάζει ορισμένες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που αντιστέκονται στον γενικό κανόνα της ακρίβειας. Στις γραμμές που ακολουθούν παρουσιάζονται τα 5 πιο προσιτά μικρά αυτοκίνητα (B-segment) και οι αρχικές τιμές τους αυτήν τη στιγμή.

Dacia Sandero από 15.950 ευρώ

Το Dacia Sandero, συνοδευόμενο από την πιο περιπετειώδη έκδοση Stepway, αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της Dacia και ένα από τα πιο εμβληματικά success stories της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στην hatchback εκδοχή του, το μοντέλο ξεκινά από τα 15.950 ευρώ για την εισαγωγική έκδοση Essential, προσφέροντας ένα πακέτο που δύσκολα βρίσκει ανταγωνισμό στην τρέχουσα αγορά. Κάτω από το καπό φιλοξενείται ο αποδοτικός τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 1.0 TCe, ο οποίος αποδίδει 100 ίππους και ροπή που αγγίζει τα 200 Nm.



Οι επιδόσεις του είναι παραπάνω από ικανοποιητικές για τον καθημερινό του ρόλο, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να επιτυγχάνεται σε 9,7 δευτερόλεπτα, την ίδια στιγμή που η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,1 λτ./100 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Πέρα όμως από τους αριθμούς, το Sandero ξεχωρίζει για την κορυφαία ευρυχωρία του στην κατηγορία B-segment.

Με δυνατότητα άνετης φιλοξενίας τεσσάρων επιβατών και έναν χώρο αποσκευών που αγγίζει τα 410 λίτρα, το μοντέλο της Dacia μετατρέπεται σε μια από τις πιο πρακτικές και ορθολογικές επιλογές για όποιον θέτει την εργονομία και την οικονομία σε προτεραιότητα.

Seat Ibiza από 16.690 ευρώ

Το Seat Ibiza παραμένει μια διαχρονική αξία στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας τον νεανικό του χαρακτήρα με τη δυναμική οδική συμπεριφορά που παραδοσιακά χαρακτηρίζει το ισπανικό μοντέλο. Με την τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται πλέον στα 16.690 ευρώ, το Ibiza προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση που ισορροπεί ανάμεσα στην ποιότητα κατασκευής και την τεχνολογική πληρότητα.

Βασισμένο στη σύγχρονη πλατφόρμα του ομίλου Volkswagen, συνεχίζει να αποτελεί μια από τις πιο θελκτικές επιλογές για όσους αναζητούν ένα supermini με «ευρωπαϊκό» αέρα, επαρκείς χώρους και έναν οδηγοκεντρικό προσανατολισμό που σπανίζει στις προσιτές κατηγορίες.

Η τιμή αφορά τον ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης των 80 ίππων στην εξοπλιστική έκδοση Business, ενώ η φαρέτρα κινητήριων συνόλων συμπληρώνεται από τουρμπο επιλογές 95, 115 και 150 ίππων.

MG3 από 16.950 ευρώ

Το MG3 έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική είσοδο της MG στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων (B-segment), προσφέροντας εξαιρετικό value-for-money χαρακτήρα. Η βασική βενζινοκίνητη έκδοση, με αφετηρία τα 16.950 ευρώ, τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων που αποδίδει 115 ίππους και 148 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας σπιρτάδα στις αστικές μετακινήσεις με μέση κατανάλωση 6,1 λτ./100χλμ.

Για εκείνους που θέτουν την τεχνολογία αιχμής σε προτεραιότητα, το μοντέλο διατίθεται και στην πλήρως υβριδική έκδοση Hybrid+ (από 19.750 ευρώ). Το σύστημα αυτό αποδίδει συνδυαστικά 195 ίππους, επιτρέποντας στο MG3 να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 8 δευτερόλεπτα, χάρη στη συνεργασία ενός ισχυρού ηλεκτροκινητήρα και ενός προηγμένου αυτόματου κιβωτίου τριών σχέσεων.

Suzuki Swift από 16.990 ευρώ

Με τιμή που ξεκινά από τα 16.990 ευρώ για την προσθιοκίνητη έκδοση, το Suzuki Swift ποντάρει στη νεανική του αισθητική, τις compact διαστάσεις του και στον ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.197 κ.εκ. απόδοσης 82 ίππων που πλαισιώνεται από ένα ήπια υβριδικό σύστημα 12V SHV για μέγιστη οικονομία καυσίμου. Πιο συγκεκριμένα, η Suzuki ανακοινώνει μέση κατανάλωση καυσίμου στα 4,7 λτ./100 χλμ., εκπομπές ρύπων 106 γραμ.C02/χλμ.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα γίνεται σε 11,9 δευτερόλεπτα, η μέγιστη τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Swift διατηρεί ένα μοναδικό πλεονέκτημα στην κατηγορία του, καθώς αποτελεί το μοναδικό μοντέλο που προσφέρει την επιλογή τετρακίνησης.

BYD Dolphin Surf από 17.290 ευρώ

Το Dolphin Surf αποτελεί την πύλη εισόδου στον κόσμο της BYD, όντας το μικρότερο και πιο προσιτό μέλος της κινεζικής γκάμας. Με μήκος που δεν ξεπερνά τα τέσσερα μέτρα (3.990 χλστ.) και μεταξόνιο στα 2.500 χλστ., τοποθετείται στρατηγικά στη βάση της κατηγορίας B, προσφέροντας την απαραίτητη ευελιξία για το αστικό περιβάλλον.

Παρά τις συμπαγείς εξωτερικές του διαστάσεις, εξασφαλίζει άνετες μετακινήσεις για τέσσερις ενήλικες επιβάτες, οι οποίοι δεν θα νιώσουν περιορισμένοι ακόμη και στις πίσω θέσεις. Αντίστοιχα ικανοποιητικός είναι και ο χώρος αποσκευών, ο οποίος αν και αρχικά δείχνει συγκρατημένος, διαθέτει αξιοσημείωτο βάθος φτάνοντας τα 308 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα εκτοξεύεται στα 1.037 λίτρα.

Στο τεχνικό κομμάτι, το Dolphin Surf υιοθετεί μια αμιγώς ηλεκτρική φιλοσοφία με τρεις διακριτές εκδόσεις που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες αυτονομίας και ισχύος. Η αφετηρία βρίσκεται στην έκδοση Active, η οποία συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα 89 ίππων με μπαταρία 30 kWh, εξασφαλίζοντας αυτονομία 220 χλμ. κατά το πρότυπο WLTP, με την τιμή της να διαμορφώνεται στα 17.290 ευρώ εφόσον συμπεριληφθεί η κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».