Τα 5 ιαπωνικά αυτοκίνητα που θα πρωταγωνιστήσουν το 2026 στην Ελλάδα

Αυτά τα 5 ιαπωνικά αυτοκίνητα συνδυάζουν εξηλεκτρισμένα κινητήρια σύνολα και νέες τεχνολογίες και θέλουν να θέσουν νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά.

Οι Ιάπωνες κατασκευαστές παραμένουν σταθερά στο προσκήνιο της αγοράς, με μοντέλα που ξεχωρίζουν για την αξιοπιστία, την τεχνολογία και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες ανάγκες.

Το 2026 διαμορφώνεται ως μια χρονιά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αρκετά ιαπωνικά αυτοκίνητα, είτε είναι ήδη διαθέσιμα είτε αναμένεται να λανσαριστούν σύντομα, διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο σε βασικές κατηγορίες. Στις γραμμές που ακολουθούν, παρουσιάζονται πέντε ιαπωνικά μοντέλα που θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς το 2026.

Honda 0 SUV

Το Honda 0 SUV είναι το νέο ηλεκτρικό SUV που η Honda σκοπεύει να λανσάρει το 2026 ως μέρος της σειράς Honda 0 – μιας ολοκαίνουργιας γκάμας αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Το 0 SUV παρουσιάστηκε ως πρωτότυπο στο CES 2025 στο Λας Βέγκας, ως ένα μεσαίου μεγέθους ηλεκτρικό SUV με μοντέρνα και ευρύχωρη καμπίνα. Το αυτοκίνητο ενσωματώνει τη φιλοσοφία “Thin, Light, and Wise” (λεπτό, ελαφρύ και έξυπνο), που στοχεύει στη μείωση του βάρους, βελτιστοποίηση της απόδοσης και στην καλύτερη οδηγική εμπειρία.

Προσώρας, η Honda δεν έχει ακόμη αποκαλύψει καμία τεχνική λεπτομέρεια για το 0 SUV. Στο παρελθόν ωστόσο έχει αποκαλύψει ότι το όλο concept βασίζεται σε μια νέα πλατφόρμα και μια μπαταρία με μικρότερο πάχος απ’ ότι οι σημερινές. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μοντέλα της Σειράς 0 θα προσφέρονται με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι θα τοποθετούνται χαμηλότερα στο αυτοκίνητο. Οι πισωκίνητες εκδόσεις αναμένεται να αποδίδουν περί τους 250 ίππους, ενώ οι εκδόσεις με διπλό κινητήρα θα παρέχουν τετρακίνηση και ισχύ κοντά στους 500 ίππους.

Το 0 SUV αναμένεται να μπει σε παραγωγή μέσα στο 2026 και το ίδιο έτος αναμένεται να γίνει το εμπορικό του λανσάρισμα στις περισσότερες αγορές του πλανήτη.

Mazda CX-5

Το ολοκαίνουργιο Mazda CX-5 συνδυάζει εκλεπτυσμένο και δυναμικό σχεδιασμό, σύγχρονη τεχνολογία, έναν αναβαθμισμένο βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων και έχει όλα τα προσόντα για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, όταν φτάσει στις εκθέσεις της Ελλάδας μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η εξωτερική του εμφάνιση παραμένει πιστή στο εμβληματικό σχήμα του προκατόχου του, ενώ παράλληλα εκφράζει με ακόμη μεγαλύτερη ωριμότητα τη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion της Mazda. Οι καθαρές γραμμές και οι δυναμικές αναλογίες δημιουργούν ένα σύνολο που αποπνέει κομψότητα και κίνηση, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Στο εσωτερικό, η ψηφιακή αναβάθμιση είναι εμφανής, με τη νέα κεντρική οθόνη αφής να διατίθεται σε διαστάσεις 12,9 ή 15,6 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση. Το σύστημα προσφέρει εμπειρία χρήσης αντίστοιχη ενός smartphone, με εύκολη πλοήγηση και προσαρμόσιμα μενού, ενώ για πρώτη φορά σε μοντέλο της Mazda ενσωματώνονται λειτουργίες Google, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινή μετακίνηση.

Κάτω από το καπό, το νέο CX-5 εξοπλίζεται με τον βενζινοκινητήρα e-Skyactiv G 141 των 2.5 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με το ήπια υβριδικό σύστημα Mazda M Hybrid 24V και τεχνολογία brake by wire. Το σύνολο αποδίδει 141 PS (104 kW) και 238 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία, βελτιωμένη απόκριση και άνετη επιτάχυνση. Η έκδοση με κίνηση στους εμπρός τροχούς ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε 10,5 δευτερόλεπτα, ενώ το μοντέλο θα διατίθεται και με τετρακίνηση.

Nissan Micra

To νέο Nissan Micra περνά σε μια εντελώς νέα εποχή, καθώς στην έκτη γενιά του μεταμορφώνεται σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του. Παρά τη μετάβαση αυτή, παραμένει πιστό στον ρόλο του ως μικρό αυτοκίνητο πόλης, με μήκος που αγγίζει τα 4 μέτρα, διατηρώντας έτσι τον αστικό του χαρακτήρα.

Η νέα γενιά Micra έχει κοινή τεχνολογική βάση με το Renault 5, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στις διαστάσεις και στη συνολική αισθητική που συνδυάζει ρετρό αναφορές με σύγχρονες λεπτομέρειες, όσο και στη φιλοσοφία των ηλεκτρικών συνόλων.

Η βασική έκδοση έχει μπαταρία 40 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα) και ηλεκτροκινητήρα ισχύος 120 ίππων, προσφέροντας αυτονομία έως 310 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Για όσους αναζητούν περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερη ελευθερία μετακινήσεων, διατίθεται και ισχυρότερη εκδοχή με μπαταρία 52 kWh και ηλεκτροκινητήρα 150 ίππων, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία που φτάνει τα 408 χιλιόμετρα.

Στον τομέα της φόρτισης, το νέο Micra υποστηρίζει ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος, με ισχύ έως 80 kW για τη μικρή μπαταρία και έως 100 kW για τη μεγάλη.

Suzuki Vitara και e Vitara

Ξετυλίγοντας το κουβάρι του νέου έτους, το Suzuki Vitara δείχνει έτοιμο να διατηρήσει τον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα, ακολουθώντας τις εξελίξεις της αγοράς και τις νέες απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης. Η γκάμα του εμπλουτίζεται πλέον με τη νέα αμιγώς ηλεκτρική έκδοση e Vitara, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τη Suzuki. Πρόκειται για το πρώτο 100% ηλεκτρικό SUV της μάρκας, που συνδυάζει τον γνώριμο πολυδιάστατο χαρακτήρα του Vitara με σύγχρονη ηλεκτρική τεχνολογία.

Συνεπώς, το 2026, το Suzuki Vitara σταδιοδρομεί στην ελληνική αγορά, με τον κινητήρα BoosterJet των 1,4 λίτρων που συνδυάζεται με το σύστημα 48V Mild Hybrid SHVS. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει ηλεκτρική υποβοήθηση κατά την επιτάχυνση, αθόρυβη επανεκκίνηση του κινητήρα και ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση, εξασφαλίζοντας μειωμένη κατανάλωση και ρύπους.

Ο ήπια υβριδικός κινητήρας αποδίδει 110 ίππους στις 4.500 σ.α.λ. και 235 Nm ροπής στις 2.000 – 2.500 σ.α.λ. σε όλες τις εκδόσεις. Μπορεί να συνδυαστεί είτε με 6άρι μηχανικό κιβώτιο είτε με νέο αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων με τιμές από 20.580 ευρώ.

Το e-Vitara από την πλευρά του βασίζεται στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e και προσφέρεται με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, σε εκδόσεις 2WD (μόνο με την μικρή μπαταρία) και 4WD, με αυτονομία που φτάνει τα 426 χλμ. (WLTP). Οι τιμές εκκινούν από 29.670 ευρώ για το 2WD GL με τη μικρή μπαταρία των 49 kWh, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος.

Toyota C-HR και C-HR+

Η Toyota αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, με έντονη παρουσία και υψηλές πωλήσεις σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Από τα μικρά πόλης έως τα οικογενειακά και τα SUV, τα μοντέλα της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Ωστόσο, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο Toyota C-HR, ένα μοντέλο που ξεχωρίζει και πρωταγωνιστεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες, αυτή των C-SUV. Με έντονο design και προηγμένη τεχνολογία, το C-HR ενισχύει περαιτέρω τη θέση του, καθώς πλέον είναι διαθέσιμο και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με ονομασία C-HR+ από 36.990 ευρώ.

Τα διαθέσιμα κινητήρα σύνολα του C-HR εκμεταλλεύονται την πολυετή εμπειρία της Toyota στα υβριδικά συστήματα κίνησης. Στη βάση είναι η υβριδική έκδοση των 140 ίππων (από 28.300 ευρώ), ενώ διαθέσιμη είναι και μια ισχυρότερη αυτοφορτιζόμενη έκδοση με 197 άλογα και τετρακίνηση (προαιρετικά). Το δεύτερης γενιάς C-HR βγαίνει και σε plug-in έκδοση, η οποία επιτρέπει στο ιαπωνικό SUV να κάνει 62 χιλιόμετρα μόνο με ρεύμα.

Το C-HR+, από την πλευρά του, προσφέρεται με δύο μπαταρίες (57,7 kWh και 77 kWh), καθώς και σε εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός ή στους τέσσερις τροχούς. Η κορυφαία AWD έκδοση αποδίδει 343 PS και επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 5,2 δλ., αποτελώντας μια από τις πιο ισχυρές ηλεκτρικές επιλογές της Toyota στην ευρωπαϊκή γκάμα.