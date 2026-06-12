Τα 5 πιο γρήγορα στέισον βάγκον στην Ελλάδα (+τιμές)

Αν και τα στέισον βάγκον είναι γνωστά για τους χώρους που προσφέρουν και την πρακτικότητά τους, στην αγορά υπάρχουν αρκετές προτάσεις για τους πιο «ανήσυχους» οικογενειάρχες.

Η ηλεκτροκίνηση δεν ήρθε μόνο για να φέρει την οικονομία στις καθημερινές μας μετακινήσεις, αλλά και για να απογειώσει τις επιδόσεις των πιο εμβληματικών σπορ κατασκευών. Η κατηγορία των κορυφαίων στέισον βάγκον βιώνει τη δική της χρυσή, αλλά και πιο «πράσινη» εποχή.

Η παραδοσιακή γερμανική τριάδα των Audi Sport, BMW M και Mercedes-AMG δείχνει τον δρόμο, με τα μοντέλα να έχουν ως κοινό τους χαρακτηριστικό ότι τροφοδοτούνται από εξηλεκτρισμένα σύνολα που «σπάνε» τα χρονόμετρα στο 0-100 χλμ./ώρα. Με το ανάλογο βέβαια αντίτιμο στους ελληνικούς τιμοκαταλόγους.

BMW i5 M60 xDrive Touring

Η τετρακίνητη i5 M60 xDrive είναι το μοναδικό αμιγώς ηλεκτρικό στέισον βάγκον της λίστας. Το σύνολό της αποτελείται από μία μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 81,2 kWh, η οποία εξασφαλίζει αντίστοιχη αυτονομία 519 χιλιομέτρων και δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα.

Πιο συγκεκριμένα, το εμπρός μοτέρ διαθέτει ισχύ 261 ίππων και μέγιστη ροπή 365 Nm, ενώ το πίσω αποδίδει 340 ίππους και 430 Nm. Η συνδυαστική απόδοση διαμορφώνεται σε 517 ίππους και 795 Nm, που στιγμιαία εκτοξεύονται αντίστοιχα στους 601 ίππους και στα 820 Nm με την ενεργοποίηση του Μ Launch Control, ή στη λειτουργία Μ Sport Boost, την οποία ο οδηγός επιλέγει από το (μοναδικό) paddle στα αριστερά του τιμονιού.

Οι παραπάνω τιμές προδιαθέτουν για εντυπωσιακές επιδόσεις και πράγματι, τα 100 χλμ./ώρα έρχονται από στάση σε μόλις 3,9 δλ.. Η αρχική τιμή φτάνει τα 109.900 ευρώ.

Mercedes-AMG E53 HYBRID 4MATIC+

Η αναγεννημένη Mercedes-AMG E53 τροφοδοτείται από έναν 6κύλινδρο εν σειρά κινητήρα των 3,0 λίτρων και ενός μόνιμα διεγερμένου ηλεκτροκινητήρα που εξασφαλίζουν μέγιστη ισχύ 430 kW (585 ίπποι), η οποία μπορεί να σκαρφαλώσει στους 612 ίππους με τη λειτουργία «Race Start» που αποτελεί μέρος του πακέτου AMG Dynamic Plus, σε συνδυασμό με μέγιστη ροπή 750 Nm.

Αυτές οι τιμές εξασφαλίζουν καταιγιστικές επιδόσεις, καθώς το τυπικό «0-100» ολοκληρώνεται σε 3,8 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 280 χλμ./ώρα.

Ο ηλεκτροκινητήρας των 120 kW είναι ενσωματωμένος στο κιβώτιο ταχυτήτων AMG Speedshift 9G για εξοικονόμηση χώρου, αποδίδοντας ροπή 480 Nm. Η δε μπαταρία έχει μικτή χωρητικότητα 28,6 kWh (ωφέλιμη: 21,22 kWh) και είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος, κάτω από το πάτωμα του πορτμπαγκάζ. Σύμφωνα με την Mercedes-AMG, με μια πλήρη φόρτιση, η ηλεκτρική αυτονομία που εξασφαλίζει φτάνει έως και τα 100 χλμ.

Η τιμή του ξεκινάει από τα 130.700 ευρώ.

Audi RS5 Avant

To νέας γενιάς RS5 Avant, μαζί με την σεντάν έκδοση, έγινε το πρώτο μοντέλο RS της Audi που γίνεται διαθέσιμο με plug-in υβριδικό κινητήριο σύνολο. Τροφοδοτείται από έναν αναβαθμισμένο V6 κινητήρα με δύο turbo και χωρητικότητα 2,9 λτ, ο οποίος αποδίδει 510 ίππους και 600 Nm ροπής και πλαισιώνεται από 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο.

Ο θερμικός κινητήρας συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 177 PS/460 Nm και μια μπαταρία μεικτής χωρητικότητας 25,9 kWh, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τα 639 PS και τα 825 Nm ροπής.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, η Audi ανακοινώνει πως το RS5 των 2.370 κιλών ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,6 δευτερόλεπτα, ενώ συνεχίζοντας στο… γκάζι, φτάνει μέγιστη τελική ταχύτητα τα 285 χλμ./ώρα.

Η τιμή του στην Ελλάδα φτάνει τα 127.980 ευρώ.

BMW M5 Touring

Η BMW έχει τη δική της πρόταση στην αγορά των super-estate μέσω της νέας M5 Touring. Όπως και η Μ5 σεντάν, η Touring έκδοση αρκετά βαριά, καθώς ζυγίζει περίπου 2,5 τόνους. «Αντίβαρο» απέναντι σε αυτό έρχεται να σταθεί ένα νέο για την οικογένεια M5 plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης.

Αυτή η μονάδα, γνωστή και από την plug-in υβριδική ΧΜ, έχει συνδυαστική απόδοση 727 ίππους και 1.000 Nm και έχει στον πυρήνα της έναν βενζινοκινητήρα με χωρητικότητα 4,4 λίτρων με τεχνολογία M TwinPower Turbo, cross-bank πολλαπλή εξαγωγής και βελτιστοποιημένο σύστημα διαχωρισμού λαδιού, ο οποίος αποδίδει μέγιστη ισχύ 585 ίππους και ροπή 750 Nm. Η μέγιστη ισχύς του ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο 8τάχυτο κιβώτιο Steptronic είναι 197 ίπποι – και έχει ονομαστική ροπή 280 Nm, αλλά ένα σύστημα pre-gearing επιτρέπει την αύξηση της πραγματικής ροπής στην είσοδο του κιβωτίου στα 450 Nm.

Για το «0-100» η νέα M5 χρειάζεται κάτι περισσότερο από 3,5 δλ., ενώ η τελική της ταχύτητα είναι 250 χλμ./ώρα ή εναλλακτικά με το πακέτο M Driver’s Package 305 χλμ./ώρα (επίσης ηλεκτρονικά περιορισμένη). Στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, η νέα BMW M5 Touring μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα έως 140 χλμ./ώρα. Η μπαταρία υψηλής τάσης που βρίσκεται χαμηλά στο κάτω μέρος του αμαξώματος του αυτοκινήτου έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 18,6 kWh, εξασφαλίζοντας ηλεκτρική αυτονομία 61-67 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP.

Η τιμή της στην Ελλάδα είναι 165.300 ευρώ.