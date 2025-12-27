Τα 5 πρώτα σε πωλήσεις μικρά SUV στην Ελλάδα – Οι τιμές τους

Η κατηγορία των B-SUV, έχοντας μερίδιο αγοράς άνω του 35%, αποτελεί το πιο δημοφιλές segment αυτοκινήτου στην ελληνική αγορά. Αυτά είναι τα 5 αυτοκίνητα που οδηγούν την κούρσα των πωλήσεων μετά από 11 μήνες.

Η κατηγορία των μικρών SUV έχει καθιερωθεί εδώ και καιρό ως η δημοφιλέστερη στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, καθώς τα μοντέλα αυτού του segment προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως πιο ψηλή θέση οδήγησης, αυξημένη πρακτικότητα και μεγαλύτερη άνεση στην αντιμετώπιση των ατελειών του οδικού δικτύου.

Η προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών προς τα μικρά SUV επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, όπως προκύπτουν από τα επίσημα δεδομένα του ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων).

1 στους 3 Έλληνες επιλέγει μικρό SUV

Τα Β-SUV από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025 έχουν σημειώσει συνολικά 47.787 νέες ταξινομήσεις και το μερίδιό τους πλέον είναι πάνω από 35%, κάτι που σημαίνει ότι πάνω από ένα στα τρία καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των μικρών SUV.

Ακολουθούν τα 5 πιο δημοφιλή μικρά SUV σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται από τον ΣΕΑΑ.

Toyota Yaris Cross – Από 24.120 ευρώ

To Toyota Yaris Cross αναδεικνύεται ως ο πρωταθλητής της κατηγορίας των μικρών SUV στην Ελλάδα καθώς οι πωλήσεις του το 2025 και μέχρι αυτήν τη στιμή, φτάνουν τα 7.222 νέα αυτοκίνητα, με τα περισσότερα από αυτά μάλιστα να αφορούν την λιανική αγορά (ιδιώτες).

Μεγάλο του όπλο είναι το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα, το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία καύσιμου (4-4,5 λτ./100 χλμ.) μέσα στην πόλη και αποτελείται από έναν 1.500άρη κινητήρα βενζίνης, πλαισιωμένο από δύο ηλεκτρομοτέρ – με ένα εξ αυτών να λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας. Οι τιμές του εκκινούν από 24.120 ευρώ με το σύστημα των 116 ίππων στο εξοπλιστικό επίπεδο Active, ενώ η έκδοση με τους 130 PS ξεκινάει από 25.020 στην πλουσιότερη έκδοση Active Plus.

Peugeot 2008 – Από 22.700 ευρώ

Το μικρότερο μέλος της SUV γκάμας της Peugeot μάχεται κάθε μήνα με το Toyota Yaris Cross με έπαθλο την πρωτιά στην δημοφιλέστερη κατηγορία αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Μετά από 11 μήνες, το 2008 βρίσκεται στην δεύτερη θέση των πωλήσεων με 6.248 νέες ταξινομήσεις, χάρη στην κομψή του αισθητική, τη -γεμάτη από τεχνολογίες- φαρέτρα του και την πλήρη -από κινητήρια σύνολα- γκάμα του.

Διαθέτει επιλογές αποκλειστικά σε βενζίνη, με ήπια υβριδικό σύστημα 48V και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με τις τιμές να εκκινούν από 22.700 ευρώ στο εξοπλιστικό επίπεδο Style σε συνδυασμό με τον 1.200αρη PureTech βενζινοκινητήρα των 100 ίππων.

Citroen C3 – Από 17.300 ευρώ (με προωθητική ενέργεια)

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου με 4.840 πωλήσεις βρίσκεται το Citroen C3, με «όπλα» του τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος (19,7 εκατοστά) που σε συνδυασμό με την ανάρτηση Advanced Comfort και τα καθίσματα «πολυθρόνες» με τα οποία εξοπλίζεται, προσφέρει μεγάλη άνεση στον οδηγό και τους συνεπιβάτες του.

Η γκάμα του περιλαμβάνει εκδόσεις βενζίνης, υβριδικές με τεχνολογία 48 Volt και ηλεκτρικές, με την εισαγωγική επιλογή να είναι το αμιγώς βενζινοκίνητο C3 με κινητήρα PureTech 1,2 λίτρων 100 ίπων στην έκδοση εξοπλισμού You!.

Suzuki Vitara – Από 20.580 ευρώ

Στην τέταρτη θέση της λίστας με τα πιο δημοφιλή μικρά SUV στην Ελλάδα για το 2025 βρίσκεται το Vitara με 4.000 αυτοκίνητα. Το SUV πόλης της Suzuki προσφέρεται αποκλειστικά με 48βολτο υβριδικό σύστημα κίνησης με πρωταγωνιστή κινητήρα 1,4 λίτρων BoosterJet που αποδίδει 110 ίππους και συνδυάζεται είτε με μηχανικό είτε με νέο αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων (6AT).

Εκτός από ανταγωνιστική τιμή, το Vitara έχει το πλεονέκτημα πως είναι ένα από τα λίγα μοντέλα της κατηγορίας του που προσφέρεται προαιρετικά και με τετρακίνηση, μια έκδοση που θα προτιμήσουν οι οδηγοί που θέλουν να κινούνται με περισσότερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση σε διαδρομές εκτός ασφάλτου.

Dacia Sandero – Από 16.890 ευρώ (έκδοση Sandero Stepway)

Με 2.512 νέες ταξινομήσεις, το Dacia Sandero ολοκληρώνει την πεντάδα με τα πιο δημοφιλή B-SUV. Στην έκδοση Stepway με τα πιο περιπετειώδη χαρακτηριστικά και τη μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης με ισχύ 90 ίππους και διπλού καυσίμου (υγραέριο/βενζίνη) με 100 PS. Η τιμή των 16.890 ευρώ αφορά το πακέτο εξοπλισμού Essential στην έκδοση διπλού-καυσίμου.