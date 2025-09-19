Τα αυτοκίνητα πόλης που κυριαρχούν στην Ελλάδα το 2025 – Ποια είναι τα φθηνότερα μοντέλα

Τα αυτοκίνητα πόλης χάνονται από την ελληνική αγορά, αλλά συνεχίζουν να υφίστανται ορισμένες επιλογές που γνωρίζουν μεγάλη δημοφιλία.

Παρά την αδιάκοπη συρρίκνωση της λίστας των διαθέσιμων αυτοκινήτων πόλης στην ελληνική αγορά, συνεχίζουν να προσφέρονται ορισμένες προτάσεις που καθιστούν ευκολότερη την καθημερινότητα στο αστικό περιβάλλον.

Πρόκειται για μοντέλα με μήκος κάτω από τέσσερα μέτρα, που μπορούν να ελιχθούν απρόσκοπτα στα στενά των πόλεων, μετριάζοντας παράλληλα τον βραχνά της στάθμευσης.

Το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2025 οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων πόλης (A-Segment) ανήλθαν σε 7.579, καταλαμβάνοντας μερίδιο 7,58% επί του συνόλου των καινούργιων ΙΧ.

Δημοφιλέστερο μοντέλο είναι το Kia Picanto με 2.747 οχήματα, δίνοντας μάχη σώμα με σώμα με το Fiat Panda που με 2.711 πωλήσεις βρίσκεται στη δεύτερη θέση, σε απόσταση ασφαλείας από το έτερο νοτιοκορεατικό «μικρό», Hyundai i10 (1.704 οχήματα).

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Mitsubishi Space Star με 223 οχήματα, ενώ την πεντάδα το 8μηνο του 2025 συμπληρώνει ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το Leapmotor T03.

Το φθηνότερο μοντέλο της πρώτης πεντάδας, αλλά και της ελληνικής αγοράς είναι το Space Star, αν και το απόθεμα της ελληνικής αντιπροσωπείας δεν περιλαμβάνει την εισαγωγική έκδοση των 14.390 ευρώ, αλλά ορισμένες πλουσιότερες εξοπλιστικά που συνδυάζονται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο. Κινείται από 1.200άρη κινητήρα βενζίνης 80 ίππων, πλαισιωμένο από μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων.

Επομένως σε πιο προσιτό αναδεικνύεται το Fiat Panda, επωφελούμενο μάλιστα από νέο προωθητικό πρόγραμμα που συμπιέζει την τιμή εκκίνησης στα 14.990 ευρώ. Ενσωματώνει ήπια υβριδικό σύστημα με πρωταγωνιστή 3κύλινδρο 1.000άρη βενζινοκινητήρα 70 PS που συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων προς όφελος της μέγιστης οικονομίας καυσίμου.

Ελαφρώς ακριβότερο είναι το best-seller αυτοκίνητο πόλης, Kia Picanto. Σήμερα είναι διαθέσιμο από 16.290 ευρώ (Model Year 2026), στην έκδοση με ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.000 κ.εκ. που αποδίδει 68 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων.

Τέλος, το Hyundai i10 προσφέρεται στην ελληνική αγορά από 17.090 ευρώ, ενώ το 100% ηλεκτρικό Leapmotor T03 από 15.900 ευρώ -τιμή που περιλαμβάνει την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά», αλλά και την προωθητική ενέργεια της εταιρείας.