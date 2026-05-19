Τα αυτοκίνητα που πρωταγωνιστούν στην Ελλάδα – Οι ηγέτες της αγοράς

Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων αλλαγών και ανακατατάξεων, με τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, την είσοδο νέων παικτών από την Κίνα και τις νέες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας να αλλάζουν σημαντικά τις ισορροπίες στην αυτοκινητική σκηνή.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές συνεχίζουν να στρέφονται στα compact SUV, τα οποία παντρεύουν τις συμπαγείς διαστάσεις με τους ικανοποιητικούς χώρους και τη γενναιόδωρη, σε πολλές περιπτώσεις, απόσταση από το έδαφος, ενώ τα υβριδικά μοντέλα φαίνεται να αποτελούν την επιλογή που εμπιστεύεται σήμερα η πλειονότητα των οδηγών πριν το πέρασμα στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή.

Μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η μάχη για την κορυφή της αγοράς γίνεται πιο έντονη από ποτέ, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τετράμηνο του 2026. Παρακάτω παρουσιάζονται τα μοντέλα με τις περισσότερες πωλήσεις στις τρεις δημοφιλέστερες κατηγορίες της αγοράς.

Μικρά SUV

Με μερίδιο αγοράς σχεδόν 39%, τα μικρά SUV κυριαρχούν το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, με κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο -όχι μόνο στο segment, αλλά στο σύνολο της αγοράς- το Peugeot 2008, με 2.516 μονάδες.

Το γαλλικό μοντέλο προτάσσει κομψή αισθητική, καμπίνα με premium προσανατολισμό και μια ευρεία γκάμα εκδόσεων, που απαρτίζεται από συστήματα βενζίνης, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά.

Σε απόσταση αναπνοής από το 2008, με 2.483 πωλήσεις, βρίσκεται ο περυσινός ηγέτης της αγοράς, το Toyota Yaris Cross, το οποίο διακρίνεται για την αξιοπιστία του και το αποδοτικό υβριδικό σύστημα κίνησης που εξασφαλίζει χαμηλό κόστος χρήσης. Την πρώτη τριάδα ολοκληρώνει το Citroen C3 (2.094 πωλήσεις ) που δίνει έμφαση στην άνεση και την πρακτικότητα, ικανοποιώντας, παράλληλα, με τη μεγάλη γκάμα κινητήρων του, ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Οικογενειακά SUV

Με μερίδιο αγοράς 20,6%, τα οικογενειακά SUV αποτελούν τη δεύτερη δημοφιλέστερη επιλογή για τον αγοραστή καινούργιου αυτοκινήτου. Κυρίαρχος, με 1.373 πωλήσεις, είναι το Toyota C-HR που κατά την εξέλιξή του βασίστηκε στη γνωστή υβριδική συνταγή των Ιαπώνων, χωρίς να διστάζει να ακολουθήσει πιο τολμηρά σχεδιαστικά μονοπάτια, από αυτά που μας είχε συνηθίσει το ιαπωνικό brand.

Αρκετά πίσω βρίσκεται το Audi Q3 (780 πωλήσεις), ένα SUV με σαφώς πιο premium πρόσημο, όπως και το MG ZS Max (750 πωλήσεις) με ολοκληρωμένο χαρακτήρα και υψηλού επιπέδου ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Μικρά αυτοκίνητα

Υψηλές εμπορικές πτήσεις σημειώνουν και τα μικρά αυτοκίνητα (hatchback), αντιπροσωπεύοντας το 20,5% της ελληνικής αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων. Με 1.912 πωλήσεις, το Opel Corsa έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, διακρινόμενο για τη μεγάλη γκάμα εκδόσεων, το μοντέρνο design του και το σύγχρονο τεχνολογικό του οπλοστάσιο.

Ακολουθεί το Toyota Yaris (1.636 πωλήσεις), ένα μοντέλο συνώνυμο της αντοχής στον χρόνο και της υβριδικής τεχνολογίας, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου κάθεται το Renault Clio (1.538 πωλήσεις) που πρόσφατα πέρασε στη νέα του γενιά. Το γαλλικό hatchback φέρει νέες τεχνολογικές καινοτομίες και μεγαλύτερες διαστάσεις, προσφέροντας παράλληλα έναν… ευχάριστο πονοκέφαλο στον υποψήφιο αγοραστή με το πλήθος επιλογών όσον αφορά τα συστήματα κίνησης.