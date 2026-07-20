Τα αυτοκίνητα που πρωταγωνίστησαν στην Ελλάδα το πρώτο μισό του 2026

Τα B-SUV συνεχίζουν να κυριαρχούν στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, όπως μαρτυρούν και οι πωλήσεις το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους.

Ιδιαίτερα υψηλές πτήσεις κατέγραψε η ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Ιούνιο του 2026, με τις 18.672 ταξινομήσεις καινούργιων ΙΧ να συνιστούν νέο ρεκόρ 16ετίας.

Η ελληνική αγορά κινήθηκε με θετικό πρόσημο και το πρώτο εξάμηνο του έτους, με τις ταξινομήσεις να φτάνουν τα 83.869 αυτοκίνητα, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Το πρώτο μισό του 2026 μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν τα B-SUV, με το ποσοστό τους επί των πωλήσεων καινούργιων ΙΧ να ανέρχεται σε 37,2% (από 34,8% το πρώτο εξάμηνο του 2025). Η κυριαρχία των μικρών SUV αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) που δείχνουν ότι πέντε από τα 10 πρώτα σε πωλήσεις καινούργια αυτοκίνητα στην Ελλάδα άνηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο best-seller ήταν το Toyota Yaris Cross με 4.675 ταξινομήσεις, χτίζοντας διαφορά ασφαλείας από το Peugeot 2008 που ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 3.763 αυτοκίνητα. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Toyota Yaris με 3.282 ταξινομήσεις, ενώ στην τέταρτη και πέμπτη θέση βρέθηκαν τα Citroen C3 (3.064) και Renault Clio (2.956) αντίστοιχα. Ακολουθεί το τοπ 10:

Toyota Yaris Cross – 4.675 Peugeot 2008 – 3.763 Toyota Yaris – 3.282 Citroen C3 – 3.064 Renault Clio – 2.956 Suzuki Vitara – 2.877 Dacia Sandero – 2.621 Opel Corsa – 2.401 Hyundai i20 – 2.198 Suzuki Swift – 2.139

Το Toyota Yaris Cross σταδιοδρομεί πλέον ανανεωμένο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, συνεχίζοντας να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο αποδοτικό υβριδικό σύστημα κίνησης των 116 ή 130 ίππων. Από τη μεριά του το Peugeot 2008 βασίζεται στην premium αισθητική και τη μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης (βενζίνης, mild hybrid και 100% electric), την ίδια ώρα που το Toyota Yaris ακολουθεί την ίδια συνταγή με το Cross, προσφέροντας παράλληλα απρόσκοπτες αστικές μετακινήσεις.

Σημειώνεται ότι το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους τα περισσότερα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν έφεραν υβριδικό σύστημα κίνησης (πλήρως υβριδικό ή ήπια υβριδικό), καταλαμβάνοντας το 56,6% της αγοράς.