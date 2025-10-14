Τα δύο μικρά SUV που κοντράρονται σε πωλήσεις το 2025 – Οι τιμές τους στην Ελλάδα

Toyota Yaris Cross και Peugeot 2008 βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης με τα μικρά SUV που σημειώνουν τις υψηλότερες πωλήσεις τη φετινή χρονιά. Αυτές είναι τις τιμές τους.

Η κατηγορία των μικρών SUV έχει αναδειχθεί εδώ και αρκετό καιρό ως η πιο δημοφιλής στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, αφού τα μοντέλα του segment αυτού έχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα όπως η υψηλότερη θέση οδήγησης, η πρακτικότητα αλλά και η ευκολότερη και πιο άνετη αντιμετώπιση των κακοτεχνιών των ελληνικών δρόμων.

Η προτίμηση που δείχνουν οι Έλληνες στα μικρά SUV αποδεικνύεται εύκολα με αριθμούς, ρίχνοντας μια αναλυτική ματιά στα επίσημα στοιχεία που προσφέρει ο ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων). Συγκεκριμένα, τα Β-SUV από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2025 έχουν σημειώσει συνολικά 39.924 νέες ταξινομήσεις, αφήνοντας πίσω τους στη δεύτερη και την τρίτη θέση του βάθρου τα μικρά (Β-segment) με 23.386 πωλήσεις και τα μικρομεσαία SUV (C-SUV) με 20.414 αυτοκίνητα αντίστοιχα.

Toyota Yaris Cross και Peugeot 2008 παλεύουν για το στέμμα

Ποια είναι όπως τα μικρά SUV που είναι πρώτα στις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού; Μετά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, στην πρώτη θέση των πωλήσεων βρίσκεται το Toyota Yaris Cross, έχοντας σημειώσει 5.637 πωλήσεις (μερίδιο 14,1%), με τις 904 από αυτές να αφορούν τον περασμένο μήνα. Πολύ κοντά στο Yaris Cross βρίσκεται o εκπρόσωπος της Peugeot στην κατηγορία, το 2008, το οποίο διακρίνεται ιδιαίτερα για το πολυτελές σε αίσθηση εσωτερικό του και τους καλούς του χώρους. Σε ό,τι αφορα τις πωλήσεις που σημείωσε το γαλλικό crossover, αυτές έφτασαν τις 5.326 νέες ταξινομήσεις με μερίδιο αγοράς 13,3%. Η διαφορά του με το Toyota Yaris Cross είναι περίπου 300 αυτοκίνητα και συνεπώς, η μάχη για το στέμμα του πιο δημοφιλούς μικρού SUV για το 2025 αναμένεται να κριθεί τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους.

Ποιες είναι οι τιμές τους

Το Toyota Yaris Cross προσφέρεται αποκλειστικά με αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύνολο που αποδίδει 116 ή 130 άλογα που του προσφέρει την δυνατότητα να κινείται ηλεκτρικά σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στην πόλη με αποτέλεσμα να ρίχνει την κατανάλωση γύρω στα 4 λτ./100 χλμ., την ώρα που το αυτόματο CVT κιβώτιο επιτρέπει στον οδηγό να κινείται άνετα, χωρίς να χρειάζεται να έχει το δεξί του χέρι πάνω από τον επιλογέα. Οι τιμές του εκκινούν από τα 24.120 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση Active για το σύνολο των 116 ίππων και από 30.960 ευρώ για αυτό των 130 PS. Σημαντικό είναι να σημειώσουμε πως η μπαταρία καλύπτεται με εγγύηση έως 11 χρόνια ή 1.000.000 χιλιόμετρα.

Το Peugeot 2008 είναι διαθέσιμο σε βενζίνη με 100 ίππους και μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων από 22.700 ευρώ στο εξοπλιστικό επίπεδο Style, ενώ η ήπια υβριδική του έκδοση των 145 ίππων που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων εκκινεί από 26.700 ευρώ στην ίδια έκδοση. Το ήπια υβριδικό 2008 μπορεί να παρκάρει και να ξεπαρκάρει μόνο με ρεύμα – όπως επίσης και να εκκινεί ηλεκτρικά- χάρη στη μικρή του μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα που βρίσκεται μέσα στο κιβώτιό του. Για όποιον θέλει να κινείται μόνο με ρεύμα, το 2008 προσφέρεται και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.