Τα φθηνότερα αυτοκίνητα στην Ελλάδα – Οι τιμές τους

Ανάμεσα στα φθηνότερα αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό μίνι, ένα διαχρονικό ιταλικό best-seller και τρεις επιλογές που συνδυάζονται αποκλειστικά με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις τα τελευταία έτη, με τις τιμές των νέων μοντέλων να καταγράφουν σταθερά ανοδική πορεία.

Παρά τη γενικευμένη αυτή τάση, η ζήτηση για καινούργια οχήματα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, καθώς το αγοραστικό κοινό αναζητά οικονομικές και αξιόπιστες λύσεις για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών μετακίνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένοι κατασκευαστές επιμένουν να προσφέρουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προτάσεις με χαμηλό κόστος κτήσης. Στις παρακάτω γραμμές αναλύονται τα πέντε φθηνότερα αυτοκίνητα που διατίθενται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό έδαφος.

Leapmotor T03 από 15.900 ευρώ (με επιδότηση)

Η πιο προσιτή πύλη εισόδου στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης -και συνολικά για την εγχώρια αγορά αυτοκινήτου- είναι το Leapmotor T03.

Το συγκεκριμένο μοντέλο της κατηγορίας A-segment, με μήκος 3,62 μέτρα, πλάτος 1,65 μέτρα και μεταξόνιο 2,4 μέτρα, καταφέρνει να αξιοποιεί ιδανικά τις compact διαστάσεις του, προσφέροντας χώρο για έως τέσσερις επιβάτες και χωρητικότητα αποσκευών 210 λίτρων.

Ο ηλεκτροκινητήρας του αποδίδει 95 ίππους και τροφοδοτείται από μπαταρία 37,3 kWh. Η αυτονομία του ανέρχεται στα 395 χιλιόμετρα σε αστικό περιβάλλον και στα 265 χιλιόμετρα σε μικτή χρήση, ενώ η διαδικασία φόρτισης από το 30% στο 80% σε ταχυφορτιστή DC ολοκληρώνεται σε 36 λεπτά.

Με την ενσωμάτωση της κρατικής επιδότησης των 3.000 ευρώ και την επιπλέον εμπορική έκπτωση 1.000 ευρώ από την εταιρεία, η τελική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 15.900 ευρώ.

Dacia Sandero από 15.950 ευρώ

Το Dacia Sandero, ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα σε όλη την Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια, αποτελεί ένα από τα πιο προσιτά αυτοκίνητα στην Ελλάδα τόσο στην κλασική χάτσμπακ μορφή αλλά και στην πιο περιπετειώδη έκδοση Stepway.

Η βασική έκδοση εξοπλίζεται με υπερτροφοδοτούμενο σύνολο 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, με την αρχική τιμή να ορίζεται στα 15.950 ευρώ για το επίπεδο εξοπλισμού Essential.

Παράλληλα, για όσους αναζητούν ακόμη χαμηλότερο κόστος μετακίνησης, είναι διαθέσιμη η έκδοση διπλού καυσίμου (βενζίνης και υγραερίου LPG) με απόδοση 120 ίππων, η οποία μπορεί να συνδυαστεί προαιρετικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, ξεκινώντας από τα 17.600 ευρώ στην έκδοση Expression.

Fiat Pandina από 15.990 ευρώ

Η ιταλική σχολή εκπροσωπείται από το Fiat Pandina, το οποίο αποτελεί τη μετεξέλιξη του δημοφιλούς Panda και τοποθετείται ανάμεσα στις πιο ανταγωνιστικές οικονομικά προτάσεις της αγοράς. Στην εισαγωγική έκδοση Icon, η αρχική τιμή φτάνει τα 15.990 ευρώ, επωφελούμενη από την τρέχουσα προωθητική ενέργεια της αντιπροσωπείας που ανέρχεται σε 2.500 ευρώ.

Κάτω από το καπό φιλοξενείται ένα ήπια υβριδικό, τρικύλινδρο ατμοσφαιρικό σύνολο 1,0 λίτρου με άμεσο ψεκασμό, το οποίο αποδίδει 65 ίππους και 92 Nm ροπής στις 3.250 σ.α.λ. Η κίνηση μεταδίδεται μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων, με τη μέση κατανάλωση να περιορίζεται στα 4,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Οι χαμηλές εκπομπές ρύπων εξασφαλίζουν απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη πρόσβαση στον απαρχαιωμένο πράσινο δακτύλιο.

Kia Picanto από 15.990 ευρώ

Στην ίδια ακριβώς τιμή εκκίνησης των 15.990 ευρώ συναντάται και το Kia Picanto στην έκδοση Optimum. Το κορεατικό μοντέλο, έχοντας κατακτήσει την κορυφή των πωλήσεων στην κατηγορία A-segment, συνεχίζει την εμπορική του πορεία καταγράφοντας υψηλά νούμερα ταξινομήσεων.

Η τρέχουσα γκάμα έχει απλοποιηθεί, αφήνοντας κατά μέρος τα παλαιότερα σύνολα 1,2 λίτρων και τις turbo εκδόσεις, με μοναδική επιλογή πλέον τον ατμοσφαιρικό κινητήρα του 1,0 λίτρου με απόδοση 68 ίππων.

Το μηχανικό αυτό σύνολο μπορεί να συνδυαστεί είτε με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, παρουσιάζοντας μέση κατανάλωση 5,3 λτ. ανά 100 χιλιόμετρα βάσει του προτύπου WLTP, είτε με αυτοματοποιημένη μετάδοση, η οποία απαιτεί 5,5 λίτρα για την ίδια απόσταση.

MG3 από 16.950 ευρώ

Το MG3 στη βασική βενζινοκίνητη έκδοση που τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων που αποδίδει 115 ίππους και 148 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας σπιρτάδα στις αστικές μετακινήσεις με μέση κατανάλωση 6,1 λτ./100χλμ.

Ο εκπρόσωπος της MG στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων (B-segment) έχει αφετηρία τα 16.950 ευρώ και αποτελεί ένα από τα πιο value-for-money μοντέλα της ελληνικής αγοράς. Για εκείνους που θέτουν την τεχνολογία αιχμής σε προτεραιότητα, το μοντέλο διατίθεται και στην πλήρως υβριδική έκδοση Hybrid+ (από 19.750 ευρώ).