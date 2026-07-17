Τα φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Τα πιο προσιτά αμιγώς ηλεκτρικά στην ελληνική αγορά αυτήν τη στιγμή είναι αυτοκίνητα που έχουν ως φυσικό τους περιβάλλον την πόλη και τα προάστιά της.

Μία από τις συχνότερες συζητήσεις γύρω από την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου συνοψίζεται στο εξής δίλημμα: «Με ενδιαφέρει η ηλεκτροκίνηση, αλλά μήπως οι τιμές είναι ακόμα απαγορευτικές; Αξίζει να αγοράσω τώρα ή να περιμένω να πέσουν κι άλλο τα κόστη;»

Στις παρακάτω γραμμές παρουσιάζονται τα 5 φθηνότερα ηλεκτρικά της ελληνικής αγοράς και οι τιμές τους συμπεριλαμβάνοντας την επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»

Leapmotor T03 από 15.990 ευρώ

Στην κορυφή της λίστας με τα πιο προσιτά ηλεκτρικά της ελληνικής αγοράς βρίσκεται το Leapmotor T03, το οποίο αποτελεί την πιο προσιτή πύλη εισόδου στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας.

Πρόκειται για ένα compact μοντέλο της κατηγορίας A με μήκος 3,62 μέτρα, πλάτος 1,65 μέτρα και μεταξόνιο 2,4 μέτρα αλλά παρά τις μαζεμένες του διαστάσεις, το T03 εκμεταλλεύεται υποδειγματικά τους εσωτερικούς του χώρους, φιλοξενώντας με άνεση έως και τέσσερις επιβάτες, ενώ προσφέρει παράλληλα 210 λίτρα για τις αποσκευές τους.

Όσον αφορά το κινητήριο σύνολο, ο ηλεκτροκινητήρας των 95 ίππων συνεργάζεται με μια μπαταρία χωρητικότητας 37,3 kWh, εξασφαλίζοντας αυτονομία που αγγίζει τα 395 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη και τα 265 χιλιόμετρα σε μικτές συνθήκες οδήγησης.

Όσο για τη φόρτιση, η διαδικασία σε ταχυφορτιστή DC από το 30% στο 80% διαρκεί μόλις 36 λεπτά. Συνδυάζοντας την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ με την επιπλέον εμπορική έκπτωση 1.000 ευρώ της εταιρείας, η τελική τιμή εκκίνησης για το Leapmotor T03 διαμορφώνεται στα εξαιρετικά ανταγωνιστικά 15.990 ευρώ.

Renault Twingo από 16.490 ευρώ

Το Renault Twingo επιστρέφει στο προσκήνιο της παγκόσμιας αυτοκίνησης διατηρώντας το εμβληματικό, μικροσκοπικό του σχήμα, ως ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που υπόσχεται υψηλά επίπεδα πρακτικότητας χάρη στο συρόμενο πίσω κάθισμα που του επιτρέπει να προσφέρει ακόμη και πορτ-μπαγκάζ 360 λίτρων.

Πηγή ισχύος είναι ένας ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει 82 ίππους και αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία LFP, με ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh και μικτή αυτονομία έως 263 χλμ. (WLTP).

Σύμφωνα με τη Renault, η φόρτισή της ολοκληρώνεται σε περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά σε μονοφασικό wallbox 7,4 kW, ενώ το πακέτο Advanced Charge (έρχεται στάνταρ) επιτρέπει ταχυφόρτιση DC έως 50 kW, με χρόνο για το 15-80% τα 28 λεπτά.

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού με τιμές που εκκινούν από τα 16.490 ευρώ στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Evolution, συμπεριλαμβάνοντας την επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 ή από τα 14.990 ευρώ, περιλαμβάνοντας επίσης το όφελος απόσυρσης που φτάνει τα 1.500 ευρώ.

BYD Dolphin Surf από 17.290 ευρώ

Λίγο πιο πάνω τιμολογιακά, συναντάμε το BYD Dolphin Surf, το μικρότερο σε μέγεθος μοντέλο στη γκάμα της κινεζικής φίρμας. Με μήκος που αγγίζει τα 3,99 μέτρα και μεταξόνιο 2.500 χιλιοστών, το αυτοκίνητο τοποθετείται στη βάση της κατηγορίας Β.

Παρά τον 4μετρο μήκος του, εξασφαλίζει ότι οι αυστηρά τέσσερις επιβαίνοντες θα ταξιδέψουν δίχως να νιώσουν στριμωγμένοι, ακόμα και αν κάθονται στην πίσω σειρά.



Ο χώρος αποσκευών, αν και αρχικά ξαφνιάζει με την όψη του, αποδεικνύεται αρκετά βαθύς με χωρητικότητα 308 λίτρων, η οποία μπορεί να εκτοξευθεί στα 1.037 λίτρα αν αναδιπλωθεί η διαιρούμενη πλάτη των πίσω καθισμάτων.

Το Dolphin Surf διατίθεται αποκλειστικά σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με τις τιμές του να ξεκινούν από τα 17.290 ευρώ, υπολογίζοντας και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Στην εισαγωγική του έκδοση Active, εφοδιάζεται με κινητήρα 89 ίππων και μπαταρία 30 kWh, προσφέροντας μια αυτονομία της τάξεως των 220 χιλιομέτρων σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.<

Citroen e-C3 από 17.900 ευρώ

Το Citroen C3, ένα από τα πιο πρακτικά και άνετα μοντέλα της κατηγορίας του, είναι εδώ και αρκετό καιρό ανάμεσα στις πιο προσιτές επιλογές για όποιον ψάχνει ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ωστόσο, χάρη στη νέα έκδοση Urban που κοστολογείται από 17.900 ευρώ, το e-C3 γίνεται πιο προσιτό από ποτέ.

Σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων εντός πόλης και προαστίων, το e-C3 Urban διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 30 kWh (αντί της 44άρας των υπόλοιπων εκδόσεων) η οποία προσφέρει έως 212 χλμ. αυτονομίας (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και έως 302 χλμ. σε αστική χρήση. Η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα παραμένει στους 113 ίππους, ωστόσο διαφορετικοί είναι οι χρόνοι φόρτισης.

Η ανώτερη ισχύς φτάνει τα 30 kWh σε συνεχές ρεύμα, ταχύτητα που μεταφράζεται σε φόρτιση διάρκειας 36 λεπτών για το 20% έως το 80% της χωρητικότητας, ενώ σε οικιακό φορτιστή wallbox με ταχύτητα 11 kW, η φόρτιση διαρκεί σχεδόν 2 ώρες.

Dongfeng Box από 18.500 ευρώ

To Box είναι ο εκπρόσωπος της Dongfeng την κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ένα από τα πλεονεκτήματά του είναι τα υψηλά επίπεδα εργονομίας και πρακτικότητας που προσφέρει.

Το αυτοκίνητο έχει μήκος 4.030 χλστ. και χάρη στο μεταξόνιο των 2.660 χλστ. έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αξιόλογους χώρους για τέσσερις επιβαίνοντες. Ευρύχωρο είναι και ο χώρος για τις αποσκευές, με όγκλο 326 λίτρα και κανονικά σχήμα που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίησή του, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η τιμή ανεβαίνει στα 945 λίτρα.

Στα 18.500 ευρώ συνδυάζεται με μπαταρία 31 kWh που του εξασφαλίζει αυτονομία 230 χιλιομέτρα σε μικτές συνθήκες, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 95 άλογα.