Αυτά είναι τα φθηνότερα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα (+τιμές)

Πριν λίγους μήνες, τα plug-in υβριδικά αφορούσαν κυρίως επαγγελματίες και εταιρικούς χρήστες, αφού οι τιμές τους ήταν απλησίαστες. Αυτή η πραγματικότητα έχει πλέον αλλάξει σημαντικά.

Τα plug-in υβριδικά (PHEV) μοντέλα έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο ισορροπημένες επιλογές για όσους θέλουν να κάνουν το βήμα προς την ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς. Συνδυάζοντας έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτροκινητήρα και μια μπαταρία αυξημένης χωρητικότητας, προσφέρουν τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης για αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα.

Με αυτό τον τρόπο, ο οδηγός μπορεί να κινείται καθημερινά με μηδενικούς ρύπους και χαμηλό κόστος χρήσης, διατηρώντας παράλληλα την ελευθερία να πραγματοποιεί μεγάλα ταξίδια χωρίς άγχος αυτονομίας ή εξάρτηση από το δίκτυο φόρτισης. Με αυτόν τον τρόπο, τα plug-in υβριδικά αποτελούν τη «γέφυρα» ανάμεσα στα συμβατικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προσφέροντας ευελιξία, οικονομία καυσίμου και σημαντικά φορολογικά κίνητρα, ιδιαίτερα για τους εταιρικούς χρήστες.

Επιπλέον, πέρα από τα παραδοσιακά plug-in hybrid -όπου πρωταγωνιστής είναι ο βενζινοκινητήρας και το ηλεκτρικό μοτέρ λειτουργεί υποστηρικτικά- υπάρχουν και τα plug-in με range extender, κοινώς τα REEV. Σε αυτή την περίπτωση την κίνηση στους τροχούς προσφέρει αποκλειστικά ο ηλεκτροκινητήρας και το θερμικό μοτέρ λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας με ενέργεια η οποία αξιοποιείται από το ηλεκτρικό μοτέρ.

Η αγορά ενός PHEV αυτοκινήτου έχει γίνει πλέον πιο ελκυστική, καθώς οι τιμές τους είναι είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Η είσοδος πολλών νέων, κυρίως κινεζικών μοντέλων, που προσφέρονται σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό και έχει μειώσει το κόστος απόκτησης, καθιστώντας τα PHEV πιο προσιτά από ποτέ.

1. Leapmotor B10 REEV – Από 29.623 ευρώ

Το Leapmotor B10 REEV είναι αυτή την στιγμή το φθηνότερο plug-in υβριδικό αυτοκίνητο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Με συνολικό μήκος 4,5 μέτρα, αποτελεί τον εκπρόσωπο της μάρκας στα C-SUV και συνεπώς, τοποθετείται κάτω από το C10 REEV από το οποίο δανείζεται το υβριδικό σύνολο με range extender.

Το εσωτερικό ασπάζεται τα χρηστά ήθη των ηλεκτρικών μοντέλων, υιοθετώντας μίνιμαλ σχεδίαση, με δύο οθόνες υψηλής ανάλυσης να ανεβάζουν το τεχνολογικό προφίλ του μοντέλου. Στις πίσω θέσεις το δάπεδο είναι απόλυτα επίπεδο, διευκολύνοντας τη φιλοξενία ακόμα και τριών επιβατών κανονικού αναστήματος, ενώ το πορτ-μπαγκάζ φτάνει τα 430 λίτρα σε χωρητικότητα.

Το Leapmotor B10 REEV κινείται αποκλειστικά από έναν ηλεκτρικό κινητήρα 218 ίππων, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία χωρητικότητας 18,8 kWh που εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία 82 χιλιομέτρων. Όταν η ενέργεια της μπαταρίας εξαντιληθεί και ανάλογα το επιλεγμένο προφίλ λειτουργίας, ένας τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων και απόδοσης 50 kW ενεργοποιείται και αναλαμβάνει το ρόλο γεννήτριας για την μπαταρία.

Στην οδήγηση, τo σύστημα δίνει κατά κανόνα προτεραιότητα στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία και μόνο όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο σημείο ενεργοποιείται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης για να ξεκινήσει η φόρτιση. Η συνδυαστική αυτονομία, σύμφωνα με τη Leapmotor φτάνει τα 900 χιλιόμετρα, ενώ με εκπομπές ρύπων 59 γραμμ./CO2, το αυτοκίνητο απαλλάσεται από πληρωμή τελών κυκλοφορίας και εισέρχεται καθημερινά στο Δακτύλιο.

2. BYD Sealion 5 DM-i – Από 31.990 ευρώ

Το Sealion 5 DM-i είναι η τελευταία προσθήκη της BYD στη γκάμα των D-SUV που περιλαμβάνει επίσης το Seal U και προσφέρει χαμηλό κόστος χρήσης χάρη στο προηγμένη υβριδικό του σύστημα, άφθονους χώρους και πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό. Το εσωτερικό του δίνει έμφαση στην τεχνολογία. Πίσω από το τιμόνι φιλοξενείται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών, ο οποίος προβάλλει με ευκρίνεια όλες τις βασικές πληροφορίες οδήγησης, ενώ στο κέντρο δεσπόζει μια μεγαλύτερη οθόνη αφής (12,8 ιντσών) που υποστηρίζει το σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης τελευταίας γενιάς της BYD.

Στις πίσω θέσεις του αυτοκινήτου μπορούν να κάτσουν άνετα ακόμη και πολύ ψηλοί επιβάτες χάρη το τετράγωνο σχήμα του αμαξώματος, ενώ το πορτ-μπαγκάζ των 463 λίτρων είναι νούμερο ανταγωνιστικό για την κατηγορία των PHEV μοντέλων.

Το Sealion 5 χρησιμοποιεί το Super Hybrid DM plug-in σύνολο που διαφέρει σε λειτουργία σε σχέση με τα παραδοσιακά επαναφορτιζόμενα με πρίζα υβριδικά συστήματα. Αναλυτικότερα, λειτουργεί με δύο τρόπους –εξού και η παρουσία του «DM» (δηλαδή Dual Mode) στο όνομα του μοντέλου. Σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ στην υβριδική, το αυτοκίνητο κινείται κυρίως με ηλεκτρική ενέργεια, με το βενζινοκινητήρα των 1,5 λίτρων, όμως σε αυτήν την περίπτωση να δρα υποστηρικτικά.

Το Sealion 5 DM-i προσφέρεται σε δύο εκδόσεις με ίδια ισχύ 212 ίππων αλλά με LFP μπαταρίες (τύπου Blade) διαφορετικής χωρητικότητας 12,96 ή 18,3 kWh που προσφέρουν 62 και 83 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας αντίστοιχα, με τη συνδυαστική αυτονομία να φτάνει τα 1.000 χλμ. και στις δύο περιπτώσεις.

3. Geely Starray EM-i – Από 32.990 ευρώ

Το Starray EM-i είναι ένα D-SUV με μήκος 4,7 μέτρα και αποτελεί το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της Geely που γίνεται διαθέσιμο τις διεθνείς αγορές. Το εσωτερικό του είναι λιτό και χωρίς υπερβολές, με την εταιρεία να δίνει έμφαση στην εργονομία, την υψηλή ποιότητα κατασκευής και το υψηλό τεχνολογικό προφίλ του οποίο εκφράζεται μέσα από μια οθόνη 15,4 ιντσών για την υποστήριξη του συστήματος infotainment και έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων που διαδραματίζει το ρόλο του πίνακα οργάνων. Οι χώροι είναι γενναιόδωροι για τους επιβάτες, ενώ όσον αφορά το πορτ-μπαγκάζ, ο όγκος του έιναι 428+100 λίτρα.

Πηγή ισχύος είναι το Super-Hybrid σύστημα που αποτελείται από έναν 1.500άρη κινητήρα βενζίνης με θερμική απόδοση 46,5% που αποδίδει 100 ίππους και συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 160 kW (218 ίπποι) και 262 Nm ροπής. Διατίθεται με δύο μπαταρίες χωρητικότητας 18,4 kWh και 29,8 kWh, που προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία από 83 έως και 136 χλμ. και 136 έως 185 χλμ. στη μεγάλη μπαταρία, ενώ συνολικά η αυτονομία φτάνει από τα 943 έως και τα 996 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP.

4. Leapmotor C10 REEV – Από 33.900 ευρώ

Το Leapmotor C10 REEV είναι η κορωνίδα της γκάμας και τοποθετείται στα D-SUV. Με το προηγμένο plug-in υβριδικό σύστημα (C10 REEV) συνδυάζει όλα τα οφέλη της αμιγούς ηλεκτροκίνησης στην καθημερινή χρήση χωρίς να θέτει κανέναν περιορισμό στις κάλυψη μακρινών αποστάσεων, χρησιμοποιώντας έναν θερμικό κινητήρα σε ρόλο γεννήτριας για τη φόρτιση της μπαταρίας.

Πιο συγκεκριμένα, κινείται αποκλειστικά από έναν ηλεκτρικό κινητήρα 215 ίππων και 320 Nm ροπής, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία χωρητικότητας 28,4 kWh. Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 145 χιλιόμετρα (ή 191 χλμ. σε αστική χρήση) και όταν η ενέργεια της μπαταρίας εξαντληθεί και ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ λειτουργίας (EV+, EV, FUEL και POWER+), ένας τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων και απόδοσης 50 kW ενεργοποιείται και αναλαμβάνει το ρόλο γεννήτριας για την μπαταρία.

Το C10 REEV υποστηρίζει φόρτιση σε AC αλλά και σε DC έως 65 kW, με το 30%-80% να ολοκληρώνεται σε μόλις 18 λεπτά, ενώ, η συνδυαστική του αυτονομία αγγίζει τα 970 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Στην καμπίνα η σχεδιαστική προσέγγιση είναι απολύτως μίνιμαλ, με απλές επιφάνειες στο ταμπλό και μεγάλη οθόνη 14,6” που έχει μοντέρνα γραφικά, γρήγορη απόκριση στην αφή και λειτουργικό σύστημα Leap OS 4.0. Τα υλικά, η συναρμολόγηση και το φινίρισμα είναι υψηλού επιπέδου ακόμα και στα πιο κρυφά σημεία, ενώ υπάρχουν λεπτομέρειες που τραβούν το μάτι, όπως οι κρυφοί αεραγωγοί στο ταμπλό που ενεργοποιούνται ηλεκτρικά. Χωροταξικά, οι πίσω επιβάτες έχουν στην διάθεσή τους άφθονους χώρους, όμως το πορτ-μπαγκάζ των 400 λίτρων είναι κάτω από το μέσο όρο της κλάσης.

5. DFSK E5 – Από 34.500 ευρώ

Το DFSK E5 ανήκει επίσης στην κατηγορία των D-SUV, είναι το μεγαλύτερο SUV μοντέλο στην γκάμα της μάρκας και το μοναδικό που προσφέρεται με plug-in υβριδικό σύνολο έκδοση. Το σύστημα κίνησής του αποτελείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λτ. 102 ίππων και έναν ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 177 ίππων, με τη συνδυαστική ισχύ να ανέρχεται στους 250 ίππους.

Το ηλεκτρικό μοτέρ καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων, ενώ ο βενζινοκινητήρας τίθεται σε λειτουργία μόνο όταν απαιτείται αυξημένη ισχύς ή όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μειωθεί σημαντικά. Η συνεργασία των δύο συστημάτων είναι ιδιαίτερα ομαλή, καθώς η εναλλαγή ή η ταυτόχρονη λειτουργία τους γίνεται χωρίς κραδασμούς και απότομες μεταβάσεις.

Η μπαταρία χωρητικότητας 17,5 kWh εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει έως και τα 70 χιλιόμετρα, ενώ με τον ενσωματωμένο φορτιστή ισχύος 6,6 kW μπορεί να επαναφορτιστεί πλήρως σε περίπου 4 ώρες.

Η μεγάλη διαφορά του DFSK Ε5 σε σχέση με τα μοντέλα που προηγήθηκαν είναι το γεγονός πως μπορεί να μεταφέρει έως 7 επιβάτες στο εσωτερικό του, με το συρόμενο πίσω κάθισμα να κάνει την πρόσβαση στην τρίτη σειρά καθισμάτων σχετικά εύκολη υπόθεση, αν και οι επιβάτες της δεύτερης σειράς θα χρειαστεί να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις σε άνεση. Μεγάλο είναι το πορτ-μπαγάζ, καθώς με την τελευταία σειρά καθισμάτων αναδιπλωμένη, η χωρητικότητα φτάνει τα 686 λίτρα.