Tα μικρά αυτοκίνητα με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ στην Ελλάδα (+τιμές)

Αν και τα μοντέλα του B-segment δεν είναι σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μεγάλων ταξιδιών, υπάρχουν κάποιες προτάσεις που διαθέτουν πορτ-μπαγκάζ που παραπέμπει σε αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας του B-segment αποτελούν διαχρονικά την πιο ισορροπημένη λύση για τον οδηγό που κινείται κυρίως εντός του αστικού ιστού. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις τους, ελίσσονται με αξιοσημείωτη ευκολία στους δρόμους των μεγαλουπόλεων και βρίσκουν θέση στάθμευσης εκεί που τα μεγαλύτερα οχήματα αδυνατούν να προσεγγίσουν.

Ωστόσο, η ευελιξία δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό τους πλεονέκτημα. Τα «μικρά» έχουν αποτινάξει τη «ρετσινιά» των οχημάτων περιορισμένων δυνατοτήτων, προσφέροντας υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, κορυφαία συστήματα ασφαλείας και μια οδηγική αίσθηση που πλησιάζει μοντέλα ανώτερων κατηγοριών.

Παρόλο που δεν είναι προσανατολισμένα στη μεταφορά μεγάλου όγκου αποσκευών, κάποιες προτάσεις αγγίζουν κορυφαίες τιμές χωρητικότητας σε ό,τι αφορά το πορτμπαγκάζ. Αυτές οι εξαιρέσεις τα μετατρέπουν σε έναν αξιόπιστο σύμμαχο για εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου, προσφέροντας την απαραίτητη πρακτικότητα που ζητά μια μικρή οικογένεια ή ένας δραστήριος ιδιοκτήτης.

Renault Clio – 391 λίτρα

Το νέο, έκτης γενιάς Renault Clio έχει ξεκινήσει δυναμικά στην πορεία του στην ελληνική αγορά. Μετά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, το αυτοκίνητο βρίσκεται στην 3η θέση της λίστας με τα πιο δημοφιλή μοντέλα της κατηγορίας του, ενώ αντίστοιχη επιτυχία σημειώνει και στις μεγάλες αγορές της Γηραιάς Ηπείρου.

Ένα από τα όπλα του είναι και το ευρύχωρο πορτμπαγκάζ των 391 λίτρων, το οποίο ωστόσο συνδυάζεται μόνο με τον 3κύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης TCe 1,2 λίτρων που αποδίδει 115 PS είτε με χειροκίνητο είτε με αυτόματο κιβώτιο, αφού τόσο στην full hybrid Ε-Tech έκδοση όσο και στην υγραεριοκίνητη, η χωρητικότητά του μειώνεται στα 301 και 260 λίτρα αντίστοιχα.

Οι τιμές του ξεκινούν από 20.900 ευρώ για την βενζινοκίνητη έκδοση των 115 ίππων.

Skoda Fabia – 380 λίτρα

H Skoda θεωρείται η μάρκα του VW Group που εστιάζει περισσότερο στην πρακτικότητα και αυτό αποδεικνύεται στην περίπτωση του Fabia, αφού το τσεχικό μικρό είναι ό,τι πιο ευρύχωρο έχει να επιδείξει ο γερμανικός όμιλος στο B-segment.

Στην πιο πρόσφατη γενιά του, το Fabia επωφελείται από τη σύγχρονη πλατφόρμα MQB A0 που του επιτρέπει να έχει προσβαση σε μια γκάμα σύγχρονων τεχνολιών και τη δυνατότητα να μεταφέρει στο πορτμπαγκάζ του έως 380 λίτρα αποσκευών.

To Fabia διατίθεται αποκλειστικά σε βενζίνη. Η φαρέτρα κινητήριων συνόλων αποτελείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 80 ίππων, ένα turbo σύνολο 1,0 λίτρου με ισχύ 116 ίππων που συνδυάζεται προαιρετικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και έναν turbo κινητήρα 1,5 λίτρων απόδοσης 150 ίππων με μετάδοση DSG.

Oι τιμές εκκινούν από 17.750 ευρώ για το ατμοσφαιρικό Fabia και από 19.950 ευρώ οι turbo επιλογές. Μέχρι το τέλος του Μαΐου η Skoda προσφέρει έκπτωση έως 2.000 ευρώ για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Seat Ibiza – 355 λίτρα



Το Seat Ibiza παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς «παίκτες» στην κατηγορία των μικρών πόλης, παντρεύοντας με επιτυχία τον νεανικό του σχεδιασμό με την οδηγοκεντρική φιλοσοφία που διακρίνει τα ισπανικά μοντέλα.

Παράλληλα με τη δυναμική οδική του συμπεριφορά και την τεχνολογική του αρτιότητα, το Ibiza ξεχωρίζει για την κορυφαία πρακτικότητά του, προσφέροντας έναν από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών στην κατηγορία B-segment, που φτάνει τα 355 λίτρα.

Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 16.690 ευρώ για τον ατμοσφαιρικό κινητήρα των 80 ίππων, ενώ όσοι αναζητούν υψηλότερες επιδόσεις, η γκάμα συμπληρώνεται από αποδοτικά turbo σύνολα με 95, 115 και 150 ίππους, διατηρώντας πάντα τον ευρωπαϊκό του αέρα και τον οικογενειακό χαρακτήρα που επιτρέπει ο μεγάλος χώρος αποσκευών του.