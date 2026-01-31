Τα μικρά αυτοκίνητα που κυριαρχούν στην Ελλάδα – Οι τιμές τους

Τα supermini συνεχίζουν να κατέχουν σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, αφού προτάσσουν ευελιξία και πρακτικότητα και συνδυάζονται με οικονομικά σε κατανάλωση κινητήρια σύνολα.

Τα supermini συνέχισαν να έχουν σημαίνοντα ρόλο στα αυτοκινητικά δρώμενα και κατά το 2025. Ιδανικά για την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη, ξεχωρίζουν για την ευελιξία τους, το χαμηλό κόστος χρήσης και την ευκολία στο παρκάρισμα — στοιχεία που παραμένουν σημαντικά για τον Έλληνα οδηγό.

Παρά την έντονη άνοδο των SUV τα τελευταία χρόνια, τα μικρά μοντέλα εξακολουθούν να σημειώνουν υψηλές πωλήσεις, αποδεικνύοντας ότι η πρακτικότητα και η οικονομία παραμένουν ισχυρά κριτήρια επιλογής. Ποια ήταν όμως τα μοντέλα που σημείωσαν τις περισσότερες πωλήσεις το περασμένο έτος;

1. Toyota Yaris

Στην κορυφή της λίστας με τα μοντέλα το B-segment που σημείωσαν τις περισσότερες πωλήσεις στην ελληνική αγορά το 2025 βρέθηκε για ακόμη μια φορά Toyota Yaris (με 5.245 ταξινομήσεις), έχοντας ως μεγάλα όπλα απέναντι στον ανταγωνισμό του την ασφάλεια που προσφέρει η πολυετής του εγγύηση (έως 11 έτη υπό προϋποθέσεις) και η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που εξασφαλίζει το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό του σύστημα.

Οι τιμές του εκκινούν από 21.620 ευρώ (έκδοση Live) στους 116 ίππους και από 27.190 ευρώ με τα 130 PS.

2. Suzuki Swift

Το Suzuki Swift ακολούθησε στην 2η θέση σημειώνοντας 3.587 ταξινομήσεις το 2025, με το κοινό να προσελκύεται από την ανταγωνιστική του τιμή και τη νεανική του εμφάνιση. Κάτω από το καπό είναι τοποθετημένος ένας ατμοσφαιρικός κινητήρας 1.197 κ.εκ. που αποδίδει 82 ίππους και συνεπικουρείται από ήπια υβριδικό σύστημα 12V SHV, με την κίνηση να στέλνεται στους εμπρός ή στους τέσσερις τροχούς (το μοναδικό στην κατηγορία του που δίνει τέτοια επιλογή).

Η τιμή της εισαγωγικής έκδοσης -με κίνηση στους εμπρός τροχούς- ανέρχεται σε 16.990 ευρώ.

3. Renault Clio

Το Renault Clio βρέθηκε στην τρίτη θέση του βάθρου το 2025 με 3.559 πωλήσεις, στηριζόμενο στη φρέσκια σχεδίασή του και τη γεμάτη από διαφορετικά κινητήρια σύνολα φαρέτρα του. Το 2026, η Renault προσδωκά ότι το νέο, έκτης γενιάς Clio θα συνεχίσει την πετυχημένη εμπορική πορεία του προκατόχου του.

Έχει πιο «επιθετική» σιλουέτα και προηγμένη τεχνολογικά καμπίνα, ενώ οι μηχανικοί της Renault κατόρθωσαν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των κινητήριων συνόλων του. To νέας γενιάς Renault Clio έχει ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με τιμή από 20.900 ευρώ.

4. Peugeot 208

Το Peugeot 208 είναι ένα supermini που κέρδισε αμέσως τις καρδιές των Ελλήνων καταναλωτών χάρη στη νεανική και καλαίσθητη σχεδίασή του, το όμορφο και προσεγμένο σε συναρμολόγηση εσωτερικό του και τους αποδοτικούς κινητήρες του. Είναι διαθέσιμο ως βενζινοκίνητο με 100 ίππους από 20.200 ευρώ, Hybrid με 110 PS από 23.200 ευρώ αλλά και αμιγώς ηλεκτρικό με 136 ή 156 ίππους.

5. Opel Corsa

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Opel Corsa (3.180 πωλήσεις), το μικρότερο μοντέλο της μάρκας με έμβλημα τον κεραυνό, το οποίο προτάσσει έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, συνδυάζοντας την καλή ποιότητα κατασκευής, με την πρακτικότητα και τη μεγάλη γκάμα κινητήριων συνόλων.

Προσφέρεται ως βενζινοκίνητο -με ή χωρίς υβριδική υποβοήθηση- και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Αυτή τη στιγμή η τιμή εκκίνησης της έκδοσης των 100 PS διαμορφώνεται στα 18.600 ευρώ, ενώ της Hybrid στα 21.200 ευρώ.